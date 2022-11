Mises à jour en direct des mi-mandats 2022 : Dernières nouvelles électorales de l’AP

WASHINGTON (AP) – Suivez les mises à jour en temps réel et sur le terrain des élections américaines de mi-mandat de 2022 de l’Associated Press. Les mises à jour en direct – toutes les heures de l’Est – sont produites par Achraf Khalil, Annie Ma, Aamer Madhani, Chris Mégerian, Mallika Sen et des journalistes de l’AP à travers le pays.

Le jour des élections a sonné. Les sondages devant commencer dans quelques heures à travers le pays, vous pouvez trouver un guide de ce à quoi vous attendre pour chaque État sur notre hub Election Expectations 2022.

Ce n’est pas une année présidentielle, mais ce sont néanmoins des élections à fort enjeu. Le rédacteur politique en chef d’AP, Steve Peoples, met en évidence six éléments clés à surveiller aujourd’hui. Parmi eux : La vague rouge attendue sera-t-elle une ondulation ou un tsunami ? Quel effet aura la décision de la Cour suprême annulant Roe c. Wade ? Et que saurons-nous avant d’aller nous coucher ce soir ?

La réponse à cette dernière question n’est pas encore claire. Bien qu’il y ait certaines courses que l’AP peut appeler dès la clôture des sondages, comme l’explique Mike Catalini, d’autres gagnants pourraient prendre beaucoup plus de temps à identifier. Christina A. Cassidy examine les facteurs qui peuvent retarder les résultats.

