Mises à jour en direct des Lions contre les Packers : prévisions, scénarios des séries éliminatoires et classement, implications Seahawks-Rams, cotes et analyse

Les espoirs des Packers en séries éliminatoires ont semblé presque anéantis à plusieurs reprises cette saison. Ils ont pris des coups majeurs lorsqu’une défaite contre les Lions a fait chuter Green Bay à 3-6, lorsqu’une défaite contre les Titans les a plongés à 4-7, et plus encore après qu’une défaite contre les Eagles les a laissés à 4-8, nécessitant probablement pour gagner même une chance aux séries éliminatoires.

Un mois et demi plus tard, Green Bay entre dans la finale de la saison régulière à 8-8, n’ayant besoin que d’une victoire sur Detroit dimanche soir à Lambeau Field pour gagner la tête de série n ° 7 de la NFC. Les Packers ont reçu toute l’aide dont ils avaient besoin d’ailleurs – via les pertes des commandants, des Seahawks et des Lions ces dernières semaines – et contrôlent leur destin.

Même leur quart-arrière vedette n’aurait peut-être pas cru qu’ils pourraient changer leur saison comme ils l’ont fait.

“Il y avait quelque chose là-dedans qui avait de l’espoir, mais c’était un espoir de fou à l’époque, je pense”, a déclaré Aaron Rodgers. «Et tant de choses devaient se produire, c’est pourquoi, comme je l’ai dit dimanche soir, j’ai dû comprendre les scénarios et trouver une paix là-dedans. Je pense que chaque fois que vous avez affaire à l’inconnu, si vous pouvez penser au pire scénario et vous mettre dans cette position et trouver la paix et le contentement et juste un sentiment général de “Je vais bien”, cela fait que inconnu beaucoup moins effrayant.

“Pour tous ceux d’entre nous qui ont fait cela et qui ont pensé aux lieux de ‘Et si nous perdons un autre match et que nous sommes hors de ça?’ et trouver de la joie et de la paix dans ces moments de frustration, cela nous a peut-être permis de jouer un peu plus librement.

Alors que les Packers sont sur le point de réaliser l’impensable, revenons sur les cinq jeux les plus cruciaux de leur revirement.

(Photo: États-Unis aujourd’hui)