Mises à jour en direct des jokers, faits saillants

Le Packers de Green Bay a réussi un choc lors du week-end de wild-card, mettant en déroute les Cowboys de Dallas et mettant ainsi fin à la séquence de 16 victoires consécutives à domicile de « l’équipe de l’Amérique ».

Désormais, les nouveaux Packers affrontent la tête de série des séries éliminatoires de la NFC, le 49ers de San Franciscoau Levi’s Stadium samedi soir avec une place dans le championnat de conférence en jeu.

Ces deux équipes sont des adversaires familiers en séries éliminatoires. Ces séries éliminatoires de division marquent la 10e fois que les 49ers et les Packers se rencontrent en séries éliminatoires, le plus grand nombre de tous les autres affrontements.

Tout comme ils l’ont fait pour le match wild-card avec les Cowboys, les Packers entreront dans les séries éliminatoires de division en tant que gros outsiders face aux 49ers. La liste des 49ers regorge de talents, avec neuf sélections au Pro Bowl, un sommet dans la ligue. Stratège Brock Purdy et revenir en courant Christian McCaffrey puissance une attaque qui complète la formidable défense de l’équipe.

Les Packers sont dirigés par Jordanie Amour, qui en est à sa première saison en tant que quart partant. Il a été presque parfait la semaine dernière contre les Cowboys et aura besoin d’une performance similaire si les Packers ont le moindre espoir de progresser.

Packers 21, 49ers 14 : le grand retour de Keisean Nixon mène aux Packers TD

Keisean Nixon, double retour All-Pro, a presque gaspillé un retour de coup de pied de 73 verges.

Nixon a accéléré par les équipes spéciales des 49ers lors d’un retour de coup d’envoi, mais le ballon s’est détaché de lui à l’intérieur de la ligne des 30 mètres de San Francisco. Heureusement pour Nixon, Eric Wilson des Packers, sorti de nulle part, a plongé sur le ballon et l’a récupéré sur la ligne des 20 verges des 49ers.

Quatre jeux plus tard, le quart-arrière des Packers Jordan Love a lancé une passe de touché de 2 verges à l’ailier rapproché Tucker Kraft. Les Packers ont ensuite réussi à convertir une conversion de deux points pour prendre une avance de 21-14 avec 5:23 à jouer au troisième quart.

Il y a eu trois changements de tête au cours des trois dernières possessions.

Nixon totalise 97 verges sur deux retours. Le retour de Nixon a été le plus long retour de coup de pied des Packers en séries éliminatoires depuis les 99 verges de Desmond Howard lors du Super Bowl 31 contre les Patriots après la saison 1996, selon l’AP. -Tyler Dragon

49ers 14, Packers 13 : les 49ers prennent les devants sur la course TD de 39 verges de Christian McCaffrey

Les 49ers ont répondu immédiatement avec leur propre score. Ils ont parcouru 75 verges sur le terrain en seulement quatre jeux pour prendre une avance de 14-13 sur les Packers. San Francisco l’a fait avec deux de ses meilleurs joueurs : l’ailier rapproché George Kittle et le porteur de ballon Christian McCaffrey.

Kittle a cassé un plaquage lors d’une réception du quart Brock Purdy pour un gain de 32 verges sur le territoire des Packers. Lors du jeu suivant, McCaffrey a fait rater un défenseur et a fait courir le ballon sur 39 mètres jusqu’à la zone des buts. -Cydney Henderson

Packers 13, 49ers 7 : les Packers profitent des interférences de passe

Les Packers ont pleinement profité d’une pénalité de 41 verges pour interférence de passe contre San Francisco.

Aux troisième et 15e, le demi de coin des 49ers Ambry Thomas a interféré avec le receveur des Packers Bo Melton. À la suite du penalty, le ballon a été placé sur la ligne des 19 verges de San Francisco. Un jeu plus tard, Melton a couronné le tout en captant un touché de 19 verges pour donner à Green Bay une avance de 13-7 au troisième quart.

Le parcours de Melton et la conception de jeu de Green Bay ont complètement trompé le secondaire de San Francisco lors du touché. -Tyler Dragon

Deebo Samuel des 49ers exclu en raison d’une blessure à l’épaule

La soirée de Deebo Samuel s’est terminée prématurément. Le receveur large a subi deux blessures distinctes en première mi-temps samedi soir. Samuel a été durement touché lors du premier entraînement des 49ers et a dû être évalué pour une blessure à la tête. Les 49ers ont autorisé Samuel à revenir, mais le receveur polyvalent s’est ensuite blessé à l’épaule lors de la deuxième possession de l’équipe.

Les 49ers considéraient initialement que Samuel était douteux quant au retour au deuxième quart. Ils ont ensuite rétrogradé Samuel au troisième quart en raison d’une blessure à l’épaule. Il a été vu marchant autour de la ligne de touche des 49ers avec un sweat à capuche pendant la seconde période. La soirée de Samuel s’est terminée avec deux attrapés pour 24 verges sur réception. -Tyler Dragon

49ers 7, Packers 6 (MI-TEMPS)

Les 49ers se dirigent vers les vestiaires avec une avance de 7-6 à la mi-temps sur les Packers. Cela aurait pu être plus important si le panier de 48 verges du botteur de San Francisco, Jake Moody, n’avait pas été bloqué par le DL Colby Wooden des Packers dans les dernières secondes de la mi-temps.

La première mi-temps a été marquée par de multiples occasions manquées pour les deux équipes. Le quart des Packers Jordan Love n’a pas pu trouver la zone des buts en trois voyages dans la zone rouge et la sécurité Darnell Savage Jr. a laissé tomber une interception infaillible qui aurait pu être renvoyée pour des verges majeures, sinon un choix de six. Love a réussi 10 passes décisives pour 115 verges jusqu’à présent dans la compétition et Aaron Jones s’est précipité sur 49 verges.

Le seul touché de la première mi-temps est venu du touché de 32 verges du quart Brock Purdy contre l’ailier rapproché George Kittle. Purdy a complété 10 passes pour 125 verges et un touché, mais il est privé du receveur Deebo Samuel, qui a quitté le match au premier quart pour être évalué pour blessure. Bien qu’il ait été autorisé à revenir, il s’est blessé à l’épaule plus tard.

49ers 7, Packers 6 : les Packers optent pour le placement après des décrochages dans la zone rouge

Les Packers se contentent d’un autre panier.

Le botteur Anders Carlson a inscrit un panier de 29 verges pour ramener les Packers à un point des 49ers.

Le receveur Romeo Doubs a capté une passe de 22 verges sur la pointe des pieds près de la ligne de touche pour placer les Packers sur la ligne des 9 verges des 49ers, mais leur entraînement s’est arrêté dans la zone rouge après une course sans gain, une passe pour -2 verges et une passe incomplète. -Cydney Henderson

49ers 7, Packers 3 : Brock Purdy se connecte avec George Kittle

Les 49ers sont au tableau d’affichage.

Après un premier quart-temps tranquille, les 49ers ont parcouru 86 verges sur le terrain en 12 jeux et ont marqué un touché lors de leur première possession en deuxième période.

San Francisco a marqué lors de son premier gros jeu de la soirée. Brock Purdy a passé profondément à l’ailier rapproché George Kittle pour un touché de 32 verges pour donner aux 49ers une avance de 7-3.

Kittle a réussi deux attrapés, un record d’équipe de 41 verges et un touché au milieu du deuxième quart.

Purdy atteint 91 verges par la passe. -Tyler Dragon

La quatrième poussée des Packers échoue dans la zone rouge

La défense des 49ers a dressé une zone rouge défensive contre les Packers.

Green Bay semblait prêt à ajouter à son avance de trois points, mais ils ont été arrêtés à quelques centimètres d’une quatrième conversion. Quatrième et premier sur la ligne des 14 verges de San Francicsco, le quart-arrière des Packers Jordan Love a tenté une poussée pour obtenir un premier essai. Même si cela semblait serré, les arbitres ont marqué le ballon juste à côté et les chaînes l’ont confirmé.

Les 49ers ont pris le relais lors des downs. -Cydney Henderson

Packers 3, 49ers 0 (FIN DU PREMIER TRIMESTRE)

Les Packers ont une avance de 3-0 et ont terminé le premier quart-temps sur le territoire de San Francisco.

Green Bay s’est connecté sur un panier de 29 verges lors de son premier entraînement et a contrôlé la majeure partie du premier quart. Les Packers ont totalisé 111 verges contre seulement 22 verges pour les 49ers.

Le quart-arrière des Packers Jordan Love a terminé le quart avec 68 verges par la passe au total. Le receveur Roméo Doubs a réussi un attrapé pour 38 verges.

Les Packers ont possédé le ballon pendant 11 minutes et 47 secondes en première période. -Tyler Dragon

Le receveur des 49ers Deebo Samuel a été autorisé à revenir au match éliminatoire de la ronde de division de l’équipe contre les Packers après avoir subi un coup à la tête.

Avec 5:35 à jouer au premier quart, Samuel a capté une courte passe de 9 verges du quart Brock Purdy et a semblé blessé pendant le jeu lorsque le demi de coin des Packers Jaire Alexander est entré pour terminer le plaquage.

Samuel a été emmené dans la tente bleue pour être évalué pour une blessure à la tête avant d’être innocenté. Il a réalisé deux réceptions pour un total de 24 verges, un sommet pour l’équipe. -Cydney Henderson

Les Packers ont réalisé un premier entraînement prometteur, mais il a calé dans la zone rouge.

La première série de Green Bay a couvert 58 verges en 14 jeux. Cependant, la passe de Jordan Love aux troisième et huitième depuis la ligne des 11 verges de San Francisco est tombée incomplète dans la zone des buts.

Les Packers ont dû se contenter d’un panier de 29 verges du botteur Anders Carlson pour leur donner une avance de 3-0 avec 7 :22 à jouer au premier quart. -Tyler Dragon

Une rivalité familière en séries éliminatoires

Le match éliminatoire de division Packers contre 49ers marque le 10ème rencontre éliminatoire entre les deux équipes. Il s’agit du plus grand nombre de confrontations en séries éliminatoires entre deux équipes dans l’histoire de la NFL. Les 49ers détiennent un avantage de 5-4 sur Green Bay dans les séries éliminatoires des deux équipes.

Temps de jeu Packers contre 49ers

Le Match éliminatoire divisionnaire Packers contre 49ers devrait débuter à 20 h 15 HE. Le match aura lieu au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Packers contre 49ers, comment regarder

Le Match éliminatoire Packers-49ers sera télévisé sur FOX. Kevin Burkhardt (play-by-play) et Greg Olsen (analyste) diffuseront le match, tandis qu’Erin Andrews et Tom Rinaldi rapporteront depuis les coulisses.

Quelles sont les prédictions pour les Packers contre les 49ers ?

