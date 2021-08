Mises à jour en direct des Jeux olympiques de 2021 : volleyball de plage, basketball féminin

Les Américaines occupent le devant de la scène vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Américaines April Ross et Alix Klineman n’ont pas encore perdu un set lors de leurs trois matches éliminatoires en volleyball de plage féminin et n’ont perdu qu’un seul set au total à Tokyo. Maintenant, ils jouent pour l’or contre les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy.

Pendant ce temps, l’équipe américaine de basket-ball féminin met sa séquence de 53 victoires consécutives olympiques en jeu lorsqu’elle affronte la Serbie pour une place dans le match pour la médaille d’or. Les Américaines n’ont plus perdu au cerceau féminin depuis les demi-finales des Jeux de 1992 à Barcelone.

En volley-ball en salle, les femmes de l’équipe des États-Unis doivent également passer par la Serbie en demi-finale pour remporter une médaille d’or.

Enfin, Gable Steveson, de l’Université du Minnesota, luttera pour l’or dans la division 125 kg de style libre masculin. S’il gagne, Steveson pourrait avoir droit à un énorme salaire, même s’il décide de retourner à l’école.

RÉCAPITULATIF DE JEUDI : Les États-Unis remportent l’or au lancer du poids, au saut à la perche et à la lutte libre

Le plongeur britannique Tom Daley, qui a remporté une médaille d’or la semaine dernière en plongeon synchronisé sur plateforme de 10 mètres, a pris d’assaut les médias sociaux avec ses projets d’artisanat pendant les Jeux olympiques de Tokyo.

Daley a révélé mercredi un cardigan qu’il a confectionné et brodé de symboles pour représenter les Jeux de Tokyo et l’équipe de Grande-Bretagne. Le pull comporte le mot « Tokyo » sur le devant, un drapeau Union Jack et un logo « Team GB » avec des anneaux olympiques.

Daley a montré le cardigan dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«Quand je suis arrivé à Tokyo, je voulais faire quelque chose qui me rappellerait ces jeux. Quelque chose que je pourrais dire que j’avais fait à Tokyo, pendant les Jeux Olympiques ! Daley a écrit dans la légende de sa vidéo.

Daley dans une vidéo la semaine dernière a révélé une pochette qu’il avait fabriquée pour ranger sa médaille d’or. Il a partagé avec les fans que « la seule chose qui m’a permis de rester sain d’esprit tout au long de ce processus est mon amour pour le tricot et le crochet, tout ce qui concerne la couture ».

Ses vidéos sont rapidement devenues virales, recueillant des millions de vues sur Instagram et TikTok.

Le tricot et le crochet de Daley lors des événements olympiques à Tokyo ont également attiré l’attention des fans à la maison, qui ont célébré son artisanat sur les réseaux sociaux.

Daley a également utilisé ses compétences en tricot et crochet pour collecter des fonds pour la Brain Tumor Charity au Royaume-Uni, organisant une tombola le mois dernier à laquelle les fans pourraient participer pour avoir la chance de gagner un pull coloré.

Robert Daley, le père de Tom Daley, est décédé d’un cancer du cerveau en 2011.

Le plongeur devrait tirer au sort des pulls inspirés de Tokyo pour collecter des fonds pour l’organisation, selon plusieurs rapports.

Le lutteur américain Gable Steveson participera à la finale des 125 kg nage libre hommes vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo, où il concourra avec fierté et honneur en représentant son pays.

Il concourra également pour 250 000 autres raisons.

Steveson, également lutteur pour l’Université du Minnesota, devrait gagner gros avec une médaille d’or, grâce aux programmes de récompenses en place qui versent des allocations aux athlètes qui montent sur le podium.

Cela commence avec le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC). Grâce à son programme Operation Gold, tout athlète américain qui remporte une médaille dans n’importe quel sport recevra également une récompense financière : 37 500 $ pour l’or, 22 500 $ pour l’argent, 15 000 $ pour le bronze.

Mais ce n’est que le début.

Plusieurs des organes directeurs nationaux des sports ont des programmes de récompenses incitatifs supplémentaires, basés sur la performance. Mais puisque les organes directeurs nationaux sont organisés comme des organisations privées à but non lucratif, ils ne sont pas tenus de divulguer publiquement les montants monétaires des récompenses.

L’organe directeur de la lutte, cependant, USA Wrestling, a des détails sur son programme de récompense appelé Living The Dream Medal Fund sur son site officiel.

Dans le cadre du programme, tout lutteur qui obtient une médaille d’or encaissera 250 000 $. Un argent rapporte 50 000 $ et un bronze 25 000 $.

Le porte-parole de USA Wrestling, Gary Abbott, a confirmé à Steve Berkowitz de USA TODAY Sports que USA Wrestling avait mis en place le fonds pour la médaille Living The Dream pour les Jeux de Tokyo.

Ainsi, lorsque Steveson affrontera Geno Petriashvili, médaillé de bronze 2016 et triple champion du monde (2017-19) de Géorgie en finale vendredi, il pourrait remporter le quart de million de dollars.

TOKYO – Pour April Ross et Alix Klineman, le duo américain de beach volley en finale, le rêve d’une médaille d’or olympique a commencé par un risque.

En 2017, Klineman, 31 ans, a abandonné toute une vie de volley-ball en salle et s’est concentrée exclusivement sur la plage. L’ancienne élève de 6 pieds 5 pouces de Stanford visait les Jeux olympiques malgré l’absence d’expérience internationale en volleyball de plage.

Ross, 39 ans, avait un héritage sur le sable. Après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec Jennifer Kessy et le bronze aux Jeux de Rio en 2016 avec Kerri Walsh Jennings, Ross a cherché un nouveau partenaire. Puis, après s’être séparé de Lauren Fendrick – sa coéquipière en 2017 – Ross a franchi le pas et a rejoint Klineman plus tard dans l’année.

Lors de leur victoire 2-0 en demi-finale contre la paire suisse d’Anouk Verge-Depre et Joana Heidric, Ross et Klineman ont montré ce qui rend leur partenariat spécial. Les deux ont affiché leurs prouesses offensives, alors que Ross a terminé avec 15 points d’attaque et Klineman en a ajouté neuf. Klineman, qui a été nommé meilleur bloqueur de l’AVP en 2018 et 2019, a contribué quatre points de blocage.

Même si Ross savait à quoi s’attendre avant ses troisièmes Jeux olympiques, elle a admis que le tournoi ne devient pas plus facile avec le temps. C’est pourquoi la perspective de remporter une médaille est toujours aussi excitante qu’elle l’était lorsque Ross s’est lancée pour la première fois dans son parcours olympique. Ils auront cette opportunité en finale vendredi (22 h 30 HE jeudi) lorsqu’ils affronteront les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy.

Gagner l’or avec Klineman serait la récompense parfaite pour un investissement majeur.

« Elle a travaillé si dur pour arriver là où elle est », a déclaré Ross. « Je ne voulais pas la laisser tomber. Je pense que le fait que nous soyons dans le match pour la médaille d’or est exactement ce que nous voulions l’un pour l’autre.

Ils ont peut-être l’habitude de franchir des obstacles devant la foule, mais les chevaux sont toujours capricieux par nature.

Il faut des années d’entraînement pour les sevrer de leur comportement naturel et canaliser leur force dans le saut équestre, mais lorsqu’une statue de sumo grandeur nature est ajoutée à côté d’un obstacle, cela peut aggraver leur nature nerveuse.

« Quand vous arrivez, vous voyez un gros gars (les fesses) », a déclaré le coureur britannique Harry Charles.

« C’est très réaliste », a ajouté l’Israélien Teddy Vlock.

Le lutteur de sumo, dont les bras sont écartés tandis que le corps est voûté dans un squat, est positionné sur le 10e obstacle du parcours olympique de 14 sauts et les cavaliers pensent que sa présence a pu distraire certains chevaux lors des qualifications pour la finale de saut individuel mardi soir. . Certains couples ont accumulé des points de pénalité lorsque leurs chevaux se sont arrêtés en deçà de la barrière, empêchant les couples de participer aux finales de mercredi.

