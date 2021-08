Mises à jour en direct des Jeux olympiques de 2021 : haies femmes, boxe, baseball

Après ce que l’on appelle déjà la « meilleure course de l’histoire olympique », une autre journée passionnante sur la piste pourrait être prévue jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le 400 mètres haies féminin dispose également d’une collection d’élite de talents pour rivaliser avec la passionnante finale masculine de mercredi. La détentrice du record du monde Sydney McLaughlin et la championne olympique en titre Dalilah Muhammad sont accompagnées d’une troisième Américaine, Anna Cockrell, dans la finale des haies féminines, qui doit commencer à 22 h 30 HE.

Également à l’horaire de jeudi, la première ronde de la compétition de golf féminin débute, les boxeurs Oshae Jones et Richard Torrez cherchent à décrocher des médailles, et l’équipe des États-Unis affronte la République dominicaine au baseball (23 h HE) pour une place en demi-finale.

TOKYO — Avant sa première course olympique, il bâillait.

Au cours de sa deuxième course olympique, il a incliné la tête alors qu’il descendait la ligne droite, vérifiant à quelle vitesse il devait courir pour gagner.

« Je ne voulais pas dire cela par arrogance », a déclaré Erriyon Knighton plus tard.

Il n’a que 17 ans et demi – le plus jeune Américain à avoir participé aux Jeux olympiques d’été depuis Jim Ryun en 1964. Mais lors des deux premiers tours du 200 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, Knighton est apparu en contrôle total, laissant 30 -des hommes d’un an et des pros de longue date dans son sillage.

L’ancien receveur du Hillsborough High School de Tampa, en Floride, pourrait ne pas participer à la finale du 200 mètres de mercredi en tant que favori – ce titre appartient toujours probablement à son compatriote américain et champion du monde en titre Noah Lyles – mais il sera certainement favori pour remporter une médaille. .

Pas trop mal pour un gars qui n’en est qu’à sa troisième saison de compétition.

— Tom Schad

Après son retour triomphal mardi, la quadruple championne olympique Simone Biles a révélé que sa tante était décédée deux jours seulement avant de participer à l’épreuve de la poutre.

Biles, 24 ans, s’est retiré de quatre finales individuelles – concours général, saut de cheval, sol et barres asymétriques – la semaine dernière, invoquant des problèmes de santé mentale et « les twisties », une condition où les gymnastes perdent leur sens de la conscience dans les airs.

L’entraîneur de Biles, Cécile Cantqueteau-Landi, a expliqué mardi aux journalistes ce que Biles avait vécu pendant les Jeux de Tokyo, y compris la mort inattendue de sa tante.

Malgré le deuil de sa famille, Biles a obtenu un score de 14,0 à la poutre à son retour à la compétition, remportant le bronze. C’était la septième médaille olympique pour elle, égalant le record de Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste américaine.

— Analis Bailey