Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 le 24 septembre : Mehuli Ghosh en action à la carabine à air comprimé 10 m féminine

Les nageurs indiens se rendront à la piscine pour les séries éliminatoires. Les boxeurs, escrimeurs et athlètes de pentathlon moderne indiens lanceront également leur campagne. Les échecs commencent aussi, tout comme l’Esports. L’équipe masculine indienne de volley-ball reviendra sur le terrain alors que les athlètes indiens de Wushu monteront sur le tapis pour la première fois. Les équipes indiennes de football et de tennis de table masculines et féminines poursuivront leurs matches de phase de groupes alors que la voile, le hockey et le rugby débuteront également.

CALENDRIER DE L’INDE POUR LES Jeux Asiatiques du 24 septembre – Jour 5

Événements de médailles

Aviron

● Arjun Lal Jat et Arvind Singh – LM2X (Finale) – 07h10 IST

● Parminder Singh et Satnam Singh – M2X (finale) – 08h00 IST

Tournage – 2 Médailles attendues (1 Or & 1 Autres)

● Ramita, Mehuli Ghosh, Ashi Chouksey – Équipe féminine de carabine à air comprimé 10 m – Qualification – 06h00 IST

● Ramita/Mehuli Ghosh – Individuel carabine à air comprimé 10 m femmes – Finale (si qualifiée) – 09h15 IST

Autres luminaires

Sports aquatiques – Natation

● Mathew TG et Anil Kumar Shylaja – 100 m nage libre (séries 4 et 6) – 07h30 IST

● Utkarsh Patil et Srihari Nataraj – 100 m dos (séries 2 et 4) – 07h30 IST

● Shivangi Sarma, Dinidhi Desinghu, Maana Patel, Janhvi Choudhary – 4X100 m nage libre – Série 2 – 07h30 IST

● Mathew TG et Anil Kumar Shylaja – 100 m nage libre – Finale (si qualifié) – 17h00 IST

● Utkarsh Patil et Srihari Nataraj – 100 m dos – Finale (si qualifié) – 17h00 IST

● Shivangi Sarma, Dinidhi Desinghu, Maana Patel, Janhvi Choudhary – 4X100 m nage libre –– Finale (si qualifié) – 17h00 IST

Boxe

● Preeti vs Alhasanat Silina (Jordanie) – 54Kg – Huitièmes de finale – 11h30 IST

● Nikhat Zareen contre Nguyen Thi Tam (Vietnam) – huitièmes de finale – 11h45 IST

Échecs

● Vidit Gujarathi et Gukesh D. – Épreuve individuelle hommes – Round 1 – 12h30 IST

● Koneru Humpy – Épreuve individuelle féminine – Round 1 – 12h30 IST

● Vidit Gujarathi et Gukesh D. – Épreuve individuelle hommes – Round 2 – 14h30 IST

● Koneru Humpy – Épreuve individuelle féminine – Round 2 – 14h30 IST

Criquet

● Équipe féminine contre Bangladesh – Demi-finales – 06h30 IST

ESports

● Charanjot Singh VS Jiancheng Liu (Chine) – huitièmes de finale – 08h00 IST

● Karman Singh contre Abdulaziz Faqeehi (Bahreïn) – huitièmes de finale – 17h00 IST

Escrime

● Dev & Bibish – Fleuret individuel – Tour de poules – 06h30 IST

● Dev & Bibish – Foil individuel – Élimination directe – (Si qualifié) – 08h15 IST

● Taniksha Khatri et Ena Arora – Épée individuelle – Tour de poules – 10h00 IST

● Taniksha Khatri et Ena Arora – Épée individuelle – Élimination directe (si qualifié) – 12h15 IST

● Dev & Bibish – Fleuret individuel – Quarts de finale – (Si qualifié) – 12h45 IST

● Taniksha Khatri et Ena Arora – Épée individuelle – Quarts de finale (si qualifiés) – 14h45 IST

● Dev & Bibish – Fleuret individuel – Demi-finales – (Si qualifié) – 15h30 IST

● Taniksha Khatri et Ena Arora – Épée individuelle – Demi-finales (si qualifiées) – 16h35 IST

● Dev & Bibish – Fleuret individuel – Finales – (Si qualifié) – 17h40 IST

● Taniksha Khatri et Ena Arora – Épée individuelle – Finales (si qualifiées) – 18h15 IST

Football

● Équipe féminine contre Thaïlande – Phase de groupes – 13h30 IST

● Équipe masculine contre Myanmar – Phase de groupes – 17h00 IST

Le hockey

● Équipe masculine contre l’Ouzbékistan – Phase de groupes – 08h45 IST

Le rugby

● Équipe féminine contre Hong Kong – Groupe F – 10h00 IST

● Équipe féminine contre Japon – Groupe F – 15h35 IST

Aviron

● Kiran et Anshika Bharti LW2X (Finale B) – 06h40 IST

● Aswathi Pb, Mrunamayee Nilesh S, Thanjam Priya Devi et Rukmani – W4- (Finale) – 08h20 IST

● Lekh Ram et Babulal Yadav – M2- (Finale) – 08h40 IST

● Charanjeet Singh, Du Pande, Naresh Kalwaniya, Neeraj, Neetesh Kumar, Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh, Punit Kumar – M8+ (Finale) – 09h00 IST

Voile

● KC Ganapathy et Varun Thakkar – 49er hommes (R9, R10) – 11h40 IST

● Kongara Preeti et Sudhanshu Shekhar – 470 mixtes (R7, R8) – 08h30 IST

● Advait Prashant Menon – ILCA4 Garçons (R7, R8) – 11h40 IST

● Jerome Kumar S – iQFoil Hommes (R13, R14, R15, R16) – 11h34 IST

● Harshita Tomar et Shital Verma – 49er FX Femmes (R9, R10) – 11h30 IST

● Neha Thakur – ILCA4 Filles (R7, R8) – 11h30 IST

● Doiphode SI & Ramya Saravanan – Nacra17 Mixte (R9, R10) – 08h30 IST

● Eabad Ali – RS:X Hommes (R9,R10) – 08h40 IST

● Chitresh Tatha – Kitesurf hommes (R12, R13, R14) – 08h30 IST

● Ishwariya Ganesh – RS:X Femmes (R9,R10) – 08h30 IST

Tournage

● Anish, Vijayveer Sidhu, Adarsh ​​Singh – Pistolet à tir rapide 25 m hommes, individuel et par équipe – Qualification (étape 1) – 06h30 IST

Tennis de table

● Équipe féminine contre Thaïlande – huitièmes de finale – 07h30 IST

● Équipe masculine contre le Kazakhstan – huitièmes de finale – 09h30 IST

● Équipe féminine contre Corée du Nord – Quart de finale (si qualifié) – 13h30 IST

● Équipe masculine contre Corée du Sud – Quart de finale (si qualifié) – 16h00 IST

Tennis

● Sumit Nagal contre Tin Marco Leung (Macao) – huitièmes de finale – simple messieurs – 09h30 IST

● Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni contre Pradio Khadka/Abhishek Bastola (Népal) – Huitièmes de finale – Double messieurs – Après 14h00 IST

Volley-ball

● Équipe masculine contre Japon – Classement 1er – 6e – 12h00 IST

Wushu

● Anjul Namdeo et Suraj Singh Mayanglambam – Changquan – Finale – 06h30 IST

● Sunil Singh Mayanglambam – Sanda (Hommes-56 Kg) – Huitièmes de finale – 17h00 IST