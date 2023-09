Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, 26 septembre : l’Inde affronte Singapour en hockey masculin

Équestre

5h30 : Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela dans les épreuves de dressage individuelles et par équipes (épreuve de médaille).

Tournage

Divyansh Singh Panwar et Ramita – Équipe mixte à la carabine à air comprimé 10 m – Qualification – 06h30 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh – Pistolet 25 m W (individuel et par équipe) – Qualification (étape de précision) – 06h30 IST

Anantjeet Singh Naruka, Angad Vir Singh Bajwa, Gurjoat Singh Khangura – M Skeet-75 (individuel et équipe) – Qualification (étape 1 – Précision) – 06h30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet-75 (individuel et équipe) – Qualification (étape 1 – Précision) – 07h30 IST

Judo

Indubala Devi contre Ikumi Odea (Thaïlande) – Femmes -78 Kg – Huitièmes de finale éliminatoires -07:30 IST

Tulika Maan contre Lam Qing Lai (Macao) – Femmes +78 Kg – Huitièmes de finale éliminatoires -07:30 IST

Avtar Singh contre Kittipong Hantratin (Thaïlande) – Hommes -100Kg – Huitièmes de finale éliminatoires -07:30 IST

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.

Kongara Preeti et Sudhanshu Shekhar – 470 mixtes (R11, R12) – 08h30 IST

Jerome Kumar S – iQFoil Hommes (R15, R16, R17, R18, R19) – 08h30 IST

Neha Thakur – ILCA4 Filles (R11) – 08h30 IST

Doiphode SI & Ramya Saravanan – Nacra17 Mixte (R13,R14) – 08h30 IST

Advait Prashant Menon – ILCA4 Garçons (R11) – 08h40 IST

Nethra Kumanan – ILCA6 (R10,R11) – 11h30 IST

Harshita Tomar et Shital Verma – 49er FX Femmes (R13, R14) – 11h30 IST

Ishwariya Ganesh – RS:X Femmes (R13,R14) – 11h30 IST

Vishnu Saravanan – ILCA7 (R10,R11) – 11h40 IST

KC Ganapathy et Varun Thakker – – 49er hommes (R13, R14) – 11h40 IST

Eabad Ali – RS:X Hommes (R13,R14) – 11h40 IST

Le hockey

6h30 : Inde vs Singapour, match de hockey masculin de la poule A.

Escrime

À partir de 6h30 : Bhavani Devi dans le tour individuel féminin, cinq matchs de poule suivis de tours pour les médailles.

eSports

8h10 : Mayank Prajapati contre Fuad Talal Rajikhan (Arabie Saoudite) dans le match des seizièmes de finale Street Fighter V.

8h10 : Ayan Biswas contre Chau Hung Khanh Nguyen (Vietnam) dans le match des seizièmes de finale Street Fighter V.

Boxe

12h30 : Sachin contre Asri Udin (Indonésie) en seizièmes de finale des 57 kg hommes.

Volley-ball

16h00 : Match éliminatoire pour la cinquième place masculine Inde-Pakistan.

Boxe

Sachin vs A Udin (Indonésie) – M 57Kg – Huitièmes de finale – 12h30 IST

Narendra vs Omurbek Elchoro Uulu (Kirghizistan) – M +92 Kg – Huitièmes de finale – 18h15 IST

Tennis

Ankita Raina contre Adithya Patali Karunaratne (Hong Kong) – Simple dames – Huitièmes de finale – 07h30

Ramkumar Ramanathan contre Yosuke Watanuki (Japon) – Simple messieurs – huitièmes de finale – 07h30

Rutuja Bhosale contre Alex Eala (Philippines) – Simple dames – Après 09h00

Sumit Nagal contre Beibit Zhukayev (Kazakhstan) – Simple messieurs – Huitièmes de finale – Après 10h30

Ankita Raina et Prathana Thombare contre Anchisa Chanta et Punnin Kovapitukted (Thaïlande) – Huitièmes de finale – Double féminin – Après 10h00

Rutuja Bhosale et Karman Thandi contre Yi Hong Wong et Wong Eudice Chong (Hong Kong) – Huitièmes de finale – Double féminin – Après 10h30

Yuki Bhambari et Ankita Raina contre Aqeel Khan et Sarah Ibrahim Khan (Pakistan) – Huitièmes de finale – Double mixte – Après 13h30

Cyclisme – Piste

Triyasha Paul, Mayuri Lute, Celestina – Sprint par équipe féminin – Qualifications – 07h30 IST

Rojit Singh, David Beckahme, Ronaldo Singh, Esow Alben – Sprint par équipe hommes – Qualifications – 07h30 IST

Vishavjeet Singh, Manjeet Kumar, Niraj Kumar, Venkappa Shivappa, Dinesh Kumar – Poursuite par équipe masculine – Qualifications – 07h30 IST

Triyasha Paul, Mayuri Lute, Celestina – Sprint par équipe féminin – Round 1 (si qualifié) – 12h30 IST

Rojit Singh, David Beckahme, Ronaldo Singh, Esow Alben – Sprint par équipe hommes – Round 1 – 12h30 IST

Vishavjeet Singh, Manjeet Kumar, Niraj Kumar, Venkappa Shivappa, Dinesh Kumar – Poursuite par équipe masculine – Tour 1 (si qualifié) – 12h30 IST

Triyasha Paul, Mayuri Lute, Celestina – Sprint par équipe féminin – Finale (si qualifiée) – 12h30 IST

Rojit Singh, David Beckahme, Ronaldo Singh, Esow Alben – Sprint par équipe hommes – Finale – 12h30 IST

Natation

À partir de 7h30 : Ashutosh Joshi dans les séries éliminatoires du dos féminin. Shivangi Sarma dans la série du 100 m nage libre féminin.

Sajan Prakash, Srihari Natraj, Likith Selvaraj et Tanish George Mathew dans la série de relais 4×100 m quatre nages masculin.

Squash

À partir de 7h30 : match Inde vs Singapour par équipe masculine de la poule A.

Inde contre Pakistan dans le match féminin de la poule B.

Séance du soir, à partir de 16h30 : Inde contre Qatar dans le match de la poule A masculine.

Échecs

12h30 : Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Arjun Erigaisi et Vidit Gujrathi dans les tours individuels hommes et femmes 5 et 6.

Wushu

À partir de 17h00 : Suraj Yadav contre Khalid Hotak (Afghanistan), quart de finale des 70 kg hommes.

Surya Bhanu Pratap Singh – Sanda (Hommes-60 Kg) – Quarts de finale – 17h00

Volley-ball

Équipe masculine contre Pakistan – Classement 5e et 6e – 16h00

AVANT LES ÉVÉNEMENTS EN INDE DANS LES JEUX ASIATIQUES 2023 LE 25 SEPTEMBRE ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.