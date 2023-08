Mises à jour en direct des incendies de forêt à Hawaï en 2023: le nombre de morts à 111 alors que plus de 1 000 sont toujours portés disparus

Les incendies de forêt qui engloutissent certaines parties de l’île hawaïenne de Maui depuis le mardi 8 août ont tué au moins 111 personnes dans ce qui est l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. L’incendie a détruit plus de 2 000 structures, contraint les habitants à chercher refuge dans l’océan et incité des milliers d’habitants et de touristes à évacuer. Le chef de la police du comté de Maui, John Pelletier, a estimé que plus de 1 000 personnes étaient toujours portées disparues.

« Nous avons subi une terrible catastrophe », a déclaré le gouverneur d’Hawaï, Josh Green.

Les incendies de forêt étaient autrefois rares sur les îles hawaïennes, en grande partie déclenchés par des éruptions volcaniques et des éclairs secs, mais l’activité humaine au cours des dernières décennies les a rendus plus courants et extrêmes. La superficie moyenne brûlée chaque année dans les incendies de forêt, qui ont tendance à commencer dans les prairies, a augmenté d’environ 400 % au cours du siècle dernier, selon la Hawaii Wildfire Management Organization, un groupe à but non lucratif.

