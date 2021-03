Êtes-vous prêt pour la saison de récompenses la plus étrange de tous les temps? Eh bien, ça devient réel avec les Golden Globes de ce soir.

Séparées par deux côtes, Tina Fey et Amy Poehler ont plaisanté sur la différence entre les films et la télévision dimanche soir. « Vous ne savez peut-être pas quels nominés sont considérés comme des films et lesquels sont considérés comme de la télévision », a commencé Fey. « La télé est celle que je regarde cinq heures d’affilée. Mais un film est celui que je n’allume pas parce que c’est deux heures. Je ne veux pas être devant ma télé pendant deux heures, je veux être devant la télé pendant une heure, cinq fois », dit Poehler, impassible.

Voici des mises à jour sur les gagnants en direct, les faits saillants et les nouvelles de la soirée Globes:

Josh O’Connor remporte un autre honneur pour « The Crown »

«Crown» obtient son deuxième prix de la soirée, et «c’est une surprise», déclare O’Connor, qui remporte le prix du meilleur acteur de télévision dans un drame pour avoir joué le prince Charles.

Rosamund Pike, la star de « I Care a Lot », reçoit l’honneur de l’actrice de comédie

«Mesdames, je vous salue», dit Pike en acceptant son Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. « Wow. Je parie qu’il semble que je me soucie beaucoup. Je le fais! » Elle ajoute également que devoir nager depuis une voiture coulée était toujours « mieux que d’être dans une pièce avec Rudy Giuliani », un clin d’œil à la scène de suite de « Borat » de la candidate Maria Bakalova.

Jason Sudeikis remporte le prix du meilleur acteur de comédie télévisée pour « Ted Lasso », « Schitt’s Creek » obtient la meilleure comédie

« Est-ce que je parle maintenant? » Sudeikis dit quand il accepte son honneur. « C’est fou, c’est fou. » Il crie à son casting de « Ted Lasso »: « Je sais pertinemment qu’ils me rendent meilleur. Mais » Schitt’s Creek « renverse » Lasso « pour le prix de la meilleure comédie. La star Dan Levy appelle également à une infusion d’inclusion avant cérémonie de l’année prochaine: « Il y a tellement plus à célébrer. »

Diane Warren attrape la chanson originale Globe, « Soul » remporte le meilleur score

« The Life Ahead » de Netflix obtient son premier Globe, pour la chanson de Diane Warren « Io Si (Seen) », tandis que Jon Batiste, Trent Reznor et Atticus Ross acceptent la meilleure partition originale pour « Soul » de Pixar.

Emma Corrin remporte la meilleure actrice de série télévisée pour « The Crown »

« Quoi?! » Corrin se réjouit d’avoir obtenu son Globe pour «The Crown». Elle honore également son personnage, la princesse Diana: « Vous m’avez appris la compassion et l’empathie au-delà de ce que je pourrais jamais imaginer. »

Norman Lear reçoit le prix Carol Burnett pour son héritage télévisé

Lear a fait rire beaucoup de gens au fil des ans avec ses différentes sitcoms, comme « All in the Family » et « The Jeffersons », mais a rendu un hommage particulier à la femme sur le nom de son nouveau prix. «Le rire ajoute à la vie», dit-il, «et personne ne m’a fait rire plus que Carol Burnett».

Aaron Sorkin décroche les honneurs du scénario pour « Trial of the Chicago 7 », David Fincher prend une photo

«C’est très bien mais cela ne peut pas couronner l’honneur d’être nominé à côté de ces quatre scénarios», déclare Sorkin en acceptant son scénario Globe pour «Chicago 7». Il mentionne également que ses collègues nominés, Regina King (« Une nuit à Miami »), Emerald Fennell (« Jeune femme prometteuse ») et Chloe Zhao (« Nomadland »), inspirent la fille de Sorkin à devenir cinéaste, « et je suis Je ne te pardonnerai jamais pour ça. «

Une chose amusante qui s’est produite sur le cinéaste Zoom: Quand Sorkin a été nommé le gagnant, un sourire David Fincher (dont le défunt père Jack a été nominé pour « Mank ») a pris une photo.

Mark Ruffalo obtient un Globe pour « Je sais que c’est vrai »

Le prix du meilleur acteur dans une série limitée revient à Mark Ruffalo pour ses doubles rôles dans « I Know This Much Is True » de HBO. « Ce sont mes pairs, ce sont les gens que j’admire, donc je suis honoré d’être ici avec vous les gars », dit-il, remerciant également les membres de sa famille qui « m’ont laissé partir et ramener ces (personnages) fous à la maison. . «

HFPA promet de faire mieux avec la représentation des membres

Après avoir été critiqués dans la presse et par leurs propres hôtes des Globes, les membres de la Hollywood Foreign Press Association sont montés sur scène pour annoncer que les journalistes noirs doivent faire partie de leur groupe. «Nous devons également veiller à ce que tout le monde de toutes les communautés sous-représentées ait une place à notre table et nous allons y arriver», a déclaré Meher Tatna.

Le meilleur film d’animation va à ‘Soul’ de Pixar

Nous avons déjà atteint les débuts des prix Zoom: alors que le réalisateur Pete Docter accepte le film d’animation Globe pour « Soul », il tient son téléphone pour que l’écrivain Kemp Powers puisse également intervenir.

Catherine O’Hara, la star de « Schitt’s Creek », remporte la meilleure actrice dans une comédie

«C’est génial, merci beaucoup», dit Catherine O’Hara en prenant la meilleure actrice dans une comédie télévisée alors que son mari Bo Welch a d’étranges applaudissements sortant de son téléphone qui sont plus distrayants qu’utiles.

John Boyega prend l’honneur de soutien pour ‘Small Axe’

« Est-ce que je parle automatiquement? » John Boyega a déclaré en acceptant son prix pour son rôle de soutien dans un téléfilm pour « Small Axe ».

Daniel Kaluuya remporte le prix du meilleur acteur de soutien pour « Black Messiah »

Kaluuya a remporté le premier Globe de la nuit, meilleur acteur de soutien pour « Judas et le Messie noir », et – peut-être un signe des temps – soit sa sourdine était initialement allumée lors de son discours d’acceptation virtuelle, soit il y a eu un problème. « Tu m’as fait sale! » dit-il une fois que le snafu a été réparé. Il a ensuite remercié son «chef et général», le directeur Shaka King, «pour votre inspiration».

Tina Fey et Amy Poehler affrontent COVID, HFPA dans leur monologue d’ouverture

Fey et Poehler ouvrent le spectacle prenant la vie de l’ère COVID, le manque de membres noirs de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (« Vous devez changer cela », a averti Fey), et le fait que les premiers intervenants le public bicoastal en direct au lieu des A-listers habituels comme Meryl Streep et Brad Pitt. « Merci d’être ici pour que les célébrités puissent rester à la maison », a déclaré Fey. Le duo a également parcouru un tas de films nominés en jeu, comme « Soul » de Pixar, où l’âme d’un personnage noir est mise dans un chat. « La HFPA a vraiment répondu au film parce qu’elle a cinq chats membres », a déclaré Fey (qui joue en fait dans « Soul »).

La mode des Golden Globes est toujours féroce, même virtuellement

Même si ce n’est pas un tapis traditionnel aux Globes virtuels, ceux qui «assistent» comme Sarah Hyland, Angela Bassett et Amanda Seyfried réussissent toujours à être époustouflants.

Pré-show avec Jane Lynch, Susan Kelechi Watson rend hommage à Chadwick Boseman

Sans tapis rouge cette année, Jane Lynch et Susan Kelechi Watson (« This Is Us ») ancrent virtuellement la pré-émission de NBC et interviewent virtuellement des célébrités, y compris les nominés au Globe Carey Mulligan et Leslie Odom Jr. ainsi que la star de « Law & Order » Christopher Meloni . Meloni a partagé le souvenir de sa rencontre avec le regretté Chadwick Boseman, nominé au Globe pour «Ma Rainey’s Black Bottom», alors qu’il recevait des «leçons de baseball» sur le tournage de «42».

« Il faisait de l’entraînement au bâton et je frappais les solistes de certains cascadeurs et je ne le connaissais pas. Je me suis approché de lui et je me suis présenté. J’étais tellement heureux pour lui, un jeune homme, la chance de toute une vie de jouer à Jackie. Robinson », a déclaré Meloni. « Non seulement c’était un grand acteur, mais c’était un être humain encore meilleur. Son décès m’a profondément affecté. »

Les enfants de Spike Lee sont les ambassadeurs des Golden Globes de cette année

Alors que « Da 5 Bloods » de Spike Lee a peut-être été snobé par les Globes, au moins sa famille ne l’était pas: le mois dernier, les enfants de Lee ont été nommés ambassadeurs pour la cérémonie de dimanche. Satchel, 26 ans, et Jackson, 23 ans, sont les enfants du réalisateur et de sa femme, la productrice Tonya Lewis Lee, qui se sont mariés en 1993. Ils sont les premiers frères et sœurs de couleur à être nommés ambassadeurs des Globes, et Jackson est le premier ambassadeur noir. .

La suite de « Borat » de Sacha Baron Cohen pourrait-elle faire rire les derniers Globes?

Le « Borat » original a valu à la star Sacha Baron Cohen un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale en 2007. Sa suite pourrait-elle avoir une « très belle » nuit dimanche? C’est possible. Cohen est à nouveau nominé dans la même catégorie pour « Borat Subsequent Moviefilm », sa co-vedette voleuse de scènes Maria Bakalova (mieux connue pour cet épisode grinçant avec Rudy Giuliani) est en lice pour la meilleure actrice de comédie, et le film est un concurrent sérieux. pour la meilleure comédie ou comédie musicale.

Jane Fonda remercie son collègue honoré Norman Lear pour son aide

Dimanche soir, deux légendes hollywoodiennes recevront des honneurs spéciaux aux Globes: Normal Lear reçoit le prix Carol Burnett tandis que Jane Fonda est la dernière récipiendaire du prix Cecil B. DeMille. Dans une discussion virtuelle la semaine dernière, Fonda a remercié Lear de lui avoir prêté main-forte pendant les retombées de son voyage de 1972 au Nord-Vietnam pendant la guerre du Vietnam.

« Au plus fort de ma » controverse « et que je n’étais pas beaucoup embauché, vous m’avez invité à être sur scène avec John Wayne » pour le lancement du groupe de défense People for the American Way, a déclaré Fonda. « Cela signifiait le monde pour moi, parce que cela ne m’arrivait pas très souvent à l’époque. Vous avez fait tout votre possible pour m’envoyer un signal que j’étais toujours acceptable dans la foule hollywoodienne. »

Le tapis rouge des Globes nous manque aussi

Malheureusement, les fashionistas n’ont pas grand-chose à espérer sans tapis rouge traditionnel aux Globes de cette année – et probablement pour la plupart des remises de prix cette saison. Pour une solution de haute couture, consultez notre galerie des meilleures robes Globes de tous les temps.

Glenn Close est encore une fois favorisé pour « Hillbilly Elegy » de Netflix

Et si le drame Netflix n’obtenait pas de bonnes critiques? Vous ne pouvez jamais compter sur Close, l’un des favoris de la saison des récompenses. Transformée en une grand-mère à l’amour dur, Close est un candidat sérieux pour remporter son quatrième Globe en carrière. La catégorie des actrices de soutien comprend également Olivia Colman («Le Père»), Jodie Foster («La Mauritanienne»), Amanda Seyfried («Mank») et Helena Zengel («Nouvelles du monde»).

Quelle est la controverse des Globes sur le vote?

Lors de sa plus grande soirée, la Hollywood Foreign Press Association – le groupe derrière les Golden Globes – devra également faire face aux retombées de la révélation du Los Angeles Times la semaine dernière selon laquelle l’organisation ne compte aucun membre noir. (La dernière fois qu’une personne noire a été comptée dans ses rangs: 1987.) C’est un problème qui semble encore pire si l’on considère les snubs de « Da 5 Bloods » et d’autres films dirigés par des Noirs dans les meilleures catégories d’images des Globes.

Vendredi, l’organisation de défense Time’s Up a lancé le #TIMESUPGlobes avec un graphique qui se lit comme suit: «Hollywood Foreign Press Association: Pas un seul membre noir sur 87». Et de nombreuses personnalités hollywoodiennes ont partagé la manifestation sur les réseaux sociaux, notamment Shonda Rhimes, Ava DuVernay, Judd Apatow et Sterling K. Brown. « Avoir une multitude de présentateurs noirs ne vous absout pas de votre manque de diversité », a déclaré Brown samedi sur Instagram. « C’est votre moment de faire la bonne chose. J’espère que vous le ferez. »

Il est difficile d’imaginer que Fey et Poehler ne s’attaqueront pas au problème dans leur monologue d’ouverture. Pendant ce temps, la HFPA a déclaré qu’elle aborderait la controverse lors de la diffusion des prix de dimanche.

Chadwick Boseman est-il destiné à la gloire posthume des Oscars?

Habituellement, au moins un acteur dirige la table aux Globes, à la Screen Actors Guild et aux Oscars, et 2021 pourrait être celui de Boseman, décédé l’année dernière à l’âge de 43 ans d’un cancer du côlon. Son rôle nominé pour « Ma Rainey’s Black Bottom » est un moment fort d’une carrière interrompue tôt et il est favori aux Globes de dimanche. Seuls deux autres acteurs ont des Oscars posthumes – Peter Finch en 1977 pour « Network » et Heath Ledger en 2009 pour « The Dark Knight » – et tous deux ont également remporté des Globes la même année.

Les animateurs et présentateurs des globes seront en direct, les gagnants sont à la maison

En raison de COVID, le spectacle de cette année sera très différent de celui habituel. Les hôtes seront bicoastaux – Fey au Rainbow Room à New York, Poehler au Beverly Hilton de Los Angeles – tout comme la foule de présentateurs. Ce groupe comprend Awkwafina, Kevin Bacon, Michael Douglas, Tiffany Haddish, Kate Hudson, Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Kristen Wiig, Renee Zellweger et Catherine Zeta-Jones.

Les nominés, cependant, seront partout dans le monde et feront leurs discours de victoire virtuellement, que ce soit en smoking ou en pyjama.

A quelle heure sont les Golden Globes?

Si vous êtes de la vieille école, la cérémonie des Globes de trois heures est diffusée en direct sur NBC à 8 HE / PT. Si vous préférez diffuser l’émission, elle est également disponible sur la chaîne Roku, Hulu avec Live TV, YouTube TV, AT&T TV, Sling TV et Fubo TV. (S’ils sont nouveaux pour vous, consultez et voyez lesquels ont des essais gratuits.) Et si vous êtes trop occupé dimanche, les Globes seront diffusés lundi sur le service Peacock de NBC / Universal.