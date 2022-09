Mises à jour en direct des funérailles de la reine Elizabeth II: le monarque britannique inhumé

En 1953, les parents d’Eve Pollard ont acheté une petite télévision en noir et blanc pour que la famille puisse regarder le couronnement de la reine Elizabeth II. Pollard avait 7 ans et elle se souvient que des voisins s’entassaient dans sa maison, tous habillés pour la télédiffusion – des hommes en cravate, des femmes en tenues élégantes et Pollard dans une robe à carreaux et à froufrous.