Mises à jour en direct des Cowboys contre les 49ers: le choix de Dak donne à San Fran une avance rapide

La ronde divisionnaire de la NFL se poursuit dimanche sur FOX, alors que les Cowboys de Dallas, cinquième tête de série de la NFC, affronteront les 49ers de San Francisco, deuxième tête de série, au Levi’s Stadium sous le soleil de Santa Clara, en Californie.

Le vainqueur affrontera le Aigles de Philadelphie le week-end prochain pour une place dans Super Bowl LVII en Arizona.

Plus tôt, la troisième tête de série Bengals de Cincinnati a remporté la deuxième tête de série Billets de Buffalo à deux chiffres pour se qualifier pour le match pour le titre de l’AFC, où ils affronteront les Chiefs de Kansas City, tête de série (dimanche 29 janvier à 18 h 30 HE).

Cowboys de Dallas face aux 49ers de San Francisco

Chaton en liberté !

George Kittle a aidé les 49ers à entrer dans le territoire des Cowboys lors de leur deuxième possession, tirant une prise de 30 verges pour faire démarrer San Francisco.

Dak veut que celui-ci revienne

Dak Prescott a commis la première grosse erreur du match un peu plus de la moitié du premier quart-temps. Au troisième et au 9, il semblait ne pas être sur la bonne page avec Michael Gallup alors que sa passe allait directement à Deommodore Lenior, donnant le ballon aux 49ers à la ligne des 21 verges des Cowboys.

Troisième et Purdy

Purdy a pris un sac lors du premier jeu des 49ers après l’interception, mais il s’est rattrapé deux jeux plus tard. La recrue a trouvé Brandon Aiyuk juste aux bâtons pour obtenir le premier essai sur le troisième et le 15. San Francisco a dû se contenter de trois, car il n’a pas été en mesure de créer à nouveau la même magie lors des trois jeux suivants, donnant aux 49ers une avance de 3-0 à la fin du premier quart.

