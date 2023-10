La huitième semaine de la saison de la NFL débute jeudi avec les Buffalo Bills (4-3) accueillant les Tampa Bay Buccaneers (3-3) au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York.

Les deux équipes occupent actuellement la deuxième place dans leurs divisions respectives après avoir été battues lors de la sixième semaine. Buffalo a été contrarié par Nouvelle-Angleterre dans un match de division, tandis que Tampa Bay a été battu de peu par Atlanta .

Josh Allen qui a récemment assumé la responsabilité des difficultés offensives de Buffalo, est à la tête des Bills, tandis que Boulanger Mayfield cherche à remettre son équipe sur les rails au milieu de la pire séquence de deux matchs marqués par Tampa en six ans.

Voici les meilleurs moments !

Buccaneers de Tampa Bay contre Buffalo Bills

Quel est le numéro du camion ?

Tampa Bay a épinglé Buffalo sur sa propre ligne de 4 verges, mais ce dernier a ensuite déplacé le ballon au-delà du milieu de terrain. Le receveur large Khalil Shakir a enregistré trois réceptions sur le drive, dont une qui l’a vu tenter de détruire un défenseur au bulldozer, comme indiqué ci-dessous. Le botteur Tyler Bass s’est ensuite connecté sur un panier de 37 verges.

Les Bucs s’arrêtent

Après que le botteur des Buccaneers Chase McLaughlin ait fait basculer sa tentative de panier de 50 verges par Shaq Lawson, les Bills ont envoyé le ballon jusqu’à la ligne de but. Cela dit, Tampa Bay a réussi une ligne de but sur la ligne d’un mètre.

Le faire lui-même

Les Buccaneers ont fait trois points lors du drive qui a suivi, puis Deonte Harris a renvoyé le botté de dégagement de Jake Camarda sur la ligne des 23 verges de Tampa Bay de manière dramatique, comme indiqué ci-dessous. Cinq jeux plus tard, Josh Allen a inscrit un score de 13 verges.

Du plus profond !

Baker Mayfield a trouvé un Chris Godwin grand ouvert pour un gain de 31 verges, plaçant les Buccaneers sur le territoire des Bills, comme indiqué ci-dessous. McLaughlin a ensuite inscrit un panier de 57 verges au milieu du deuxième quart, inscrivant les Buccaneers au tableau.

Bucs capitalise sur INT

Lors du premier jeu de la possession suivante, Allen a vu sa passe déviée par la sécurité des Buccaneers Antoine Winfield Jr. et interceptée par le joueur de ligne défensive William Gholston, comme indiqué ci-dessous. Ensuite, les Buccaneers ont égalisé le score à 10 chacun.

Un jeu après que Mayfield ait remis le ballon au porteur de ballon Rachaad White, qui a transformé une passe d’écran en un ramassage de 20 verges, le quart-arrière de Tampa Bay a frappé Godwin, qui a réussi un touché sensationnel de 3 verges.

Les factures reviennent sur les rails

Lors du neuvième jeu de la possession suivante de Buffalo, Allen, se dirigeant vers sa droite, a trouvé l’ailier rapproché Dalton Kincaid, qui a chancelé lors de la réception et a couru dans la zone des buts pour un touché de 22 verges.

MI-TEMPS – Bills 17, Buccaneers 10

Ce fut une première mi-temps chaotique qui a vu Allen marquer deux touchés (un au sol et un par la passe) pour Buffalo et Tampa Bay marquer un touché peu de temps après avoir forcé un revirement. Les Bills ont dominé les Buccaneers 244-163 au total.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Scène d’avant-match

