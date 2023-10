Mises à jour en direct | Des bombardements intenses frappent le sud de Gaza au 11e jour de la guerre entre Israël et le Hamas

Les Palestiniens ont décrit mardi des bombardements intenses près de deux villes du sud de Gaza, où Israël avait ordonné aux civils de chercher refuge.

Des milliers de personnes tentant de fuir Gaza sont rassemblées à Rafah, qui possède le seul poste frontière du territoire avec l’Égypte. Les médiateurs font pression pour qu’un accord autorise l’entrée de l’aide et la sortie des réfugiés titulaires de passeports étrangers. Les États-Unis espéraient sortir de l’impasse avec la visite du président Joe Biden en Israël et en Jordanie mercredi.

Les travailleurs humanitaires ont averti que la vie à Gaza était sur le point de s’effondrer complètement en raison du siège israélien qui a suivi l’attaque du Hamas contre Israël.

La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 778 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza, selon Israël.

Actuellement:

1. Le président américain Joe Biden se rendra en Israël mercredi, a annoncé le secrétaire d’État Antony Blinken. 2. La pénurie d’eau potable persiste à Gaza, ce qui amène les travailleurs humanitaires à mettre en garde contre le risque de maladie lié à la consommation d’eau non traitée. 3. Les médecins débordés du plus grand hôpital du territoire peinent à soigner leurs patients alors que les réserves d’eau, de carburant et de médicaments s’amenuisent dangereusement. 4. Des centaines de civils tués dans les attaques du Hamas n’ont pas encore été identifiés par les équipes médico-légales israéliennes.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

UN OFFICIEL TURC SUGGE QUE LA NATION POURRAIT ÊTRE GARANT À 2 ÉTATS

ISTANBUL — La Turquie et les autres puissances régionales devraient se porter garantes d’une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens afin de garantir la paix, a déclaré lundi soir le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

La communauté internationale devrait insister pour qu’Israël accepte la création d’un Etat palestinien, a déclaré Fidan lors d’un point de presse avec les médias turcs.

« Une fois qu’un accord est conclu… les pays garants devraient assumer la responsabilité de remplir ses exigences », a cité Fidan à l’issue d’un point de presse avec les médias turcs.

Il a ajouté : « Si la paix n’est pas garantie, l’État d’Israël et son peuple ne pourront jamais se sentir en sécurité dans la région. » Le ministre n’a pas fourni plus de détails sur le plan. La Turquie, aux côtés du Royaume-Uni et de la Grèce, joue le rôle de garant sur l’île divisée de Chypre depuis 1960.

Fidan a eu une série de réunions diplomatiques axées sur Gaza ces derniers jours et en a d’autres prévues mardi et mercredi.

Fidan a déclaré qu’il avait proposé des garants à ceux avec qui il avait parlé.

« L’important est de réaliser la solution à deux États en utilisant cette crise comme une opportunité », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’apporter une paix permanente dans la région. »

LE ROI DE JORDANIE DIT QU’IL N’ACCEPTERA PAS LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS

BERLIN — Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré lors d’une réunion avec le chancelier allemand OIaf Scholz à Berlin que ni la Jordanie ni l’Égypte ne seraient disposées à accueillir des réfugiés palestiniens.

Le roi de Jordanie a déclaré mardi aux journalistes qu’« il s’agit d’une ligne rouge… pas de réfugiés en Jordanie et pas non plus de réfugiés en Égypte ».

« C’est une situation qui doit être gérée à Gaza et en Cisjordanie », a-t-il déclaré. « Et vous n’êtes pas obligé de faire cela sur les épaules des autres. »

Abdullah a également déclaré que tout devait être fait pour empêcher une nouvelle escalade du conflit entre Israël et les Palestiniens.

« Toute la région est au bord du gouffre », a déclaré Abdullah. « Ce nouveau cycle de violence nous mène vers l’abîme. »

Scholz, qui se rendra en Israël mardi, a souligné que le pays avait parfaitement le droit de se défendre et pouvait compter sur le soutien de l’Allemagne.

ISRAËL DIT QUE DES MILITAIRES ONT TUÉ 4 MILITANTS PASSANT LA FRONTIÈRE DU LIBAN

BEYROUTH — L’armée israélienne a déclaré avoir tué quatre militants qui tentaient d’entrer dans le pays depuis le Liban avec un engin explosif, a déclaré son porte-parole arabe Avichay Adraee.

Une vidéo d’un drone de reconnaissance partagée par l’armée israélienne montrait les militants près du mur de séparation avant qu’ils ne soient pris pour cible, provoquant une explosion.

Aucun groupe au Liban n’a revendiqué immédiatement la responsabilité. La semaine dernière, des militants du Jihad islamique palestinien au sud du Liban ont traversé la frontière et se sont affrontés avec les troupes israéliennes, tuant trois personnes et en blessant plusieurs autres. Les militants ont été tués et le groupe palestinien a organisé les funérailles de deux d’entre eux.

Les tensions ont éclaté le long de la frontière libano-israélienne entre le groupe Hezbollah et l’armée israélienne. Même si les bombardements se sont limités aux villes situées le long de la frontière, on craint que le Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran n’intensifient leurs actions pour soutenir le Hamas si Israël commençait une opération terrestre à Gaza.

L’ANWAR DE MALAISIE AVERTIT QUE LA CRISE À GAZA POURRAIT SE TRANSFORMER EN GÉNOCIDE

KUALA LUMPUR, Malaisie — Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que la crise à Gaza pourrait se transformer en génocide si la guerre d’Israël contre le Hamas sur le territoire se poursuit.

Anwar a déclaré mardi que la sécurité des civils devait être la priorité absolue. Il a déclaré avoir exprimé le soutien indéfectible de la Malaisie au peuple palestinien lors d’une conversation téléphonique lundi avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.

« Compte tenu de la situation désastreuse à Gaza, je plaide fermement pour la cessation immédiate des bombardements et la création d’un couloir humanitaire à Rafah », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Il a exhorté Israël à « rechercher véritablement une solution pacifique » pour mettre fin au conflit.

Anwar a déclaré lundi au Parlement que la Malaisie avait rejeté les appels des pays occidentaux à condamner le Hamas pour son incursion du 7 octobre en Israël qui a déclenché sa dernière guerre. La Malaisie impute l’incursion du Hamas au peuple palestinien après des années d’injustice et d’oppression israélienne.

« Si aucune mesure n’est prise, cela se transformera en une guerre de génocide », a-t-il déclaré. « Si le monde est incapable de faire quoi que ce soit, cela signifie qu’il permet le massacre de Palestiniens. »

La Malaisie, une nation modérée, majoritairement musulmane, critique depuis longtemps l’occupation des territoires palestiniens par Israël. Elle n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

Anwar prévoit de participer cette semaine à une réunion des dirigeants du Golfe en Arabie Saoudite et a déclaré qu’il discuterait de la question avec ses homologues.

La Malaisie a alloué 2,1 millions de dollars à l’agence de secours des Nations Unies aidant les réfugiés palestiniens et espère récolter jusqu’à 22 millions de dollars pour l’aide humanitaire palestinienne.

LES PALESTINIENS SIGNALENT DES PILOTAGES LOURDS DANS LE SUD DE GAZA

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza — Les Palestiniens de Gaza ont signalé mardi d’intenses bombardements près des villes du sud de Khan Younis et de Rafah, où Israël a ordonné aux civils de chercher refuge.

Les bombes israéliennes ont frappé les zones à l’ouest et au sud-est de Khan Younis et à l’ouest de Rafah, selon des informations locales. Des milliers de personnes tentant de fuir Gaza sont rassemblées à Rafah, qui contient le seul poste frontière du territoire avec l’Égypte, alors que les médiateurs internationaux font pression pour qu’un accord autorise l’entrée de l’aide et la sortie des réfugiés munis de passeports étrangers.

Les détails des victimes n’étaient pas immédiatement disponibles.

LE GOUVERNEUR DE NEW YORK DIT QU’ELLE VISITERA ISRAËL MARDI

NEW YORK – La gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu’elle se rendrait en Israël mardi pour une « mission de solidarité ».

Elle a déclaré qu’elle prévoyait de rencontrer les dirigeants diplomatiques et les communautés dévastées après l’attaque du 7 octobre par des militants du Hamas contre des villes israéliennes.

« En ces temps difficiles, il est plus important que jamais que New York se manifeste en soutien à Israël », a déclaré Hochul.

New York compte le plus grand pourcentage de Juifs parmi tous les États américains, selon l’American Jewish Population Project de l’Université Brandeis.

BIDEN VISITERA ISRAËL MERCREDI

TEL AVIV, Israël — Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour montrer son soutien à l’allié des États-Unis, alors que l’on craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne se transforme en un conflit régional plus vaste, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Biden se rendra ensuite en Jordanie pour rencontrer les dirigeants arabes, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

L’annonce de Blinken fait suite à des heures de discussions avec des responsables israéliens, ainsi qu’à une invitation du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza devient de plus en plus désastreuse, Blinken a également déclaré que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire des pays donateurs d’atteindre les civils à Gaza, « y compris la possibilité de créer des zones pour aider à maintenir les civils à l’écart ». du danger.

« Nous partageons la préoccupation d’Israël selon laquelle le Hamas pourrait saisir ou détruire l’aide entrant à Gaza ou l’empêcher d’une autre manière d’atteindre les personnes qui en ont besoin », a déclaré Blinken.

___

La rédactrice d’Associated Press, Tara Copp, a contribué à ce rapport.

The Associated Press