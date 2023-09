Mises à jour en direct des Bills contre les Jets : Aaron Rodgers blessé ; match nul en prolongation

Les débuts très attendus d’Aaron Rodgers avec les Jets de New York se sont déroulés à la hâte lundi soir.

Les Jets accueillaient les Buffalo Bills alors que les rivaux de l’AFC Est clôturaient la première semaine. Mais Rodgers, qui devait fournir un coup de pouce pour amener les Jets au niveau supérieur, s’est blessé au premier quart. Rodgers a été vu quitter la salle de radiographie de l’équipe avec une botte au pied. Les radiographies étaient négatives, mais Rodgers n’est pas revenu au jeu.

Voici les meilleures pièces du concours du lundi soir.

Buffalo Bills contre les Jets de New York

Passe de précision

Stefon Diggs et Josh Allen se sont associés pour plusieurs réussites difficiles, avant que Tyler Bass ne frappe un panier de 50 verges sur le montant gauche et pour forcer la prolongation.

Encore un chiffre d’affaires !

Dans ce qui était la quatrième victoire de la soirée pour New York, la défense des Jets a forcé Josh Allen à abandonner le ballon après avoir mal géré le snap. Cela a redonné le ballon à l’offensive de New York près de la ligne des 25 verges et l’a aidé à prendre une avance de 16-13 avec un peu moins de deux minutes à jouer au quatrième quart.

La pièce a rappelé à Mark Sanchez un échappé particulier dans son passé.

Incroyable!!

Garrett Wilson a finalement relevé la tête au quatrième quart, réalisant une astucieuse capture glissée pour placer New York dans la zone rouge, avant de s’élever sur un fondu d’épaule arrière pour ce qui pourrait être la meilleure capture que vous verrez toute la semaine.

Faites-en trois !

Jordan Whitehead, oh mon Dieu ! Whitehead a continué de plaider pour le titre de joueur défensif de la semaine avec son troisième choix dans une énorme place pour New York. Il s’agit du premier match à trois interceptions d’un joueur depuis Andrew Adams en 2018.

Emporté !

Jordan Whitehead a réussi son deuxième coup à emporter de la soirée sur un autre ballon profond de Josh Allen, saisissant un tir destiné à Stefon Diggs au milieu.

Faucon boule

Matt Milano sait juste se rallier au football. La première équipe All-Pro de 2022 a commencé son 2023 en grand, glissant devant cette tentative de passe de Zach Wilson pour récupérer sa première interception de la saison. Il a mis son équipe en territoire positif avec des plats à emporter massifs, ce qui a conduit à un autre Buffalo FG. Les Bills menaient 13-3 à la mi-temps.

Improvisation

Stefon Diggs était le homme sur cette campagne de but pour Buffalo, faisant rater aux défenseurs cette prise pour un premier essai, avant de remporter le premier TD de Buffalo de la saison. Sur le jeu TD, c’est Allen qui a réussi un brouillage de signature, avant de trouver Diggs dans la zone des buts.

Allez Breece, vas-y !

83 mètres ! C’est la distance parcourue par Breece Hall après avoir traversé le milieu de la file et s’être éloigné sur la ligne de touche. Les Jets ont cependant été tenus à distance dans la zone rouge et se sont contentés d’un panier sur le terrain pour égaliser le score à trois.

Choisi!

Les Bills ont commencé à tirer en profondeur au deuxième quart, mais le D des Jets a encore une fois réussi, grâce à cette interception de Jordan Whitehead.

Pas chez nous !

Vous auriez pu entendre une épingle tomber dans MetLife après la blessure de Rodgers, mais la défense des Jets s’est mobilisée de manière majeure pour aider à maintenir Buffalo à trois points lors de son prochain entraînement.

Rodgers tombe

Aaron Rodgers a quitté le match cinq minutes après le début du premier quart-temps après avoir été limogé par Leonard Floyd. Rodgers a été expulsé du terrain en raison d’une blessure à la cheville et son retour est douteux.

Il est de retour!

Les fans des Jets ont vraiment adoré celui-ci. Lors du premier jeu de mêlée, Breece Hall a fait sa marque avec une course de 26 verges.

Scène d’avant-match

Ode à l’Amérique

Le stade MetLife était peut-être aussi bruyant que nous l’avons entendu lorsque Rodgers est entré sur le terrain et a cédé la place à un hymne national mémorable.

Les célébrités sont de sortie !

Plusieurs stars, dont Justin Timberlake, Method Man et Sexxy Red, étaient en marge du grand match.

Coeurs pour le n°3

Après avoir failli perdre la vie la saison dernière, Damar Hamlin est de retour pour les Buffalo Bills. Hamlin est répertorié comme inactif pour le jeu.

Nous nous souviendrons

À l’occasion du 22e anniversaire du 11 septembre, plusieurs hommages ont été organisés pour honorer les personnes touchées par les événements.

Entrez M. Rodgers

Salut, Aaron Rodgers. Bienvenue à New York.

Quelle vue

Il n’y a rien de tel qu’un coucher de soleil sur le nord-est. La vue sur MetLife n’a pas déçu.

Cheveux Allen

Beaucoup de choses feront leurs débuts ce soir à MetLife, y compris le nouveau flow de Josh Allen.

