Mises à jour en direct des Bengals contre les Chiefs: match à égalité à la fin du 4e quart-temps

C’est l’heure de la revanche à Kansas City, alors que Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati affrontent Patrick Mahomes et le Chefs au Arrowhead Stadium lors du match de championnat de l’AFC pour la deuxième saison consécutive.

Le gagnant passera à Super Bowl LVII en Arizona (12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports), où ils affronteront le Aigles de Philadelphie qui a enlevé le 49ers de San Francisco 31-7, dans le match pour le titre NFC plus tôt sur FOX.

Voici les faits saillants!

Bengals de Cincinnati contre Chiefs de Kansas City

Clark attrape Burrow

Frank Clark a mis fin à l’entraînement d’ouverture des Bengals lorsqu’il a laissé tomber Burrow pour une perte de 10 verges au troisième essai, forçant Cincinnati à botter de dégagement.

L’heure de Travis

On ne savait pas combien d’impact Travis Kelce serait entré dans le match de dimanche, car il s’est blessé au dos lors de l’entraînement de vendredi. Cela n’a pas semblé le déranger lors du premier entraînement de Kansas City, car il a saisi et s’est battu pour 16 verges lors du troisième jeu du match des Chiefs.

Trop dûr

Kadarius Toney est venu si proche à faire une prise de touché lors de l’entraînement d’ouverture des Chiefs. Cependant, il n’a pas été en mesure de sécuriser la prise lorsqu’il a touché le sol, ce qui en fait une passe incomplète.

Kansas City a contesté le jeu, mais l’appel sur le terrain a été confirmé. Les Chiefs ont cependant réussi à obtenir trois points sur le disque, alors que Harrison Butker s’est connecté sur un panier de 43 verges lors du jeu suivant.

Sacs dos à dos

La ligne offensive des Bengals a rencontré des problèmes tôt. Après avoir autorisé un troisième sac sur le premier disque, l’unité a abandonné des sacs sur des jeux consécutifs sur le deuxième disque.

Willie Gay est venu avec le deuxième sur le deuxième essai pour en faire le troisième et le 18. Ensuite, le plaqueur défensif vedette des Chiefs, Chris Jones, est venu avec le sac lors du prochain jeu – son premier sac en séries éliminatoires.

Tromperie!

Les Chiefs déplaçaient à nouveau le ballon sur le terrain lors de leur deuxième entraînement du match. Alors qu’ils se dirigeaient vers le territoire des Bengals, Kelce a fait un autre premier essai. Mais juste après avoir attrapé, Kelce a lancé le ballon à sa gauche à Jerick McKinnon. Le tirage au sort n’était pas propre, mais les McKinnon sont tombés dessus pour s’assurer que Kansas City conservait le ballon.

Isiah Pacheco s’est frayé un chemin dans la zone des buts quelques jeux plus tard, mais le touché a été effacé du tableau en raison d’une pénalité de maintien. Les Chiefs se sont donc de nouveau contentés de trois, leur donnant une avance de 6-0 au début du deuxième quart-temps.

Quatre c’est la fête !

George Karlaftis s’est amusé à limoger les Chiefs, les aidant à obtenir leur quatrième sac lors des trois premiers entraînements du match des Bengals.

Ça fait mal

L’ailier rapproché des Bengals, Hayden Hurst, était si près de réussir un touché au troisième essai. La passe de Burrow à lui dans la zone des buts est passée entre ses mains et est tombée incomplète, forçant Cincy à se contenter de trois et à en faire un match 6-3.

MVS en mouvement

Marques Valdez-Scantling a suivi une passe de Mahomes alors qu’il courait dans l’autre sens du ballon et a réussi une prise de 29 verges pour amener les Chiefs profondément dans le territoire des Bengals.

Travis TD

Les Chiefs ont choisi d’y aller en quatrième position et la décision a porté ses fruits. Après que Mahomes ait gagné du temps en se bousculant, il a trouvé Kelce 1 contre 1 dans la zone des buts pour le premier touché du match pour porter le score à 13-3 à la fin de la première mi-temps.

Mauvaise passe Terrier

Burrow a commis une rare erreur coûteuse juste avant l’avertissement de deux minutes en première mi-temps lorsqu’il a sous-estimé son receveur prévu alors qu’il était sous pression. Jaylen Watson a été le bénéficiaire du lancer alors que la recrue du septième tour a enregistré une interception pour le deuxième match consécutif, plaçant les Chiefs sur le territoire des Bengals.

Les Bengals reçoivent un coup de pouce

Troisième essai depuis le plus profond de leur propre territoire, les Bengals semblaient sur le point de rendre le ballon aux Chiefs avant la mi-temps. Pour aggraver les choses, les Chiefs ont semblé être sur le point d’avoir une excellente position sur le terrain avec le ballon également lorsque la passe de Burrow à Hurst a été interceptée. Cependant, la sécurité des Chiefs Bryan Cook a frappé Hurst juste avant que le ballon n’arrive, provoquant une interférence de passe.

Higgins tire en profondeur

Tee Higgins était le joueur d’embrayage des Bengals lors de leur trajet avant la mi-temps. Après avoir effectué une saisie de cinq verges et une saisie de 11 verges, Higgins a capté une passe le long de la ligne de touche pour un gain de 21 verges pour déplacer les Bengals vers la ligne de 5 verges des Chiefs.

L’entraînement s’est arrêté là pour Cincinnati, mais il a réussi à marquer un panier à la fin de la mi-temps pour en faire un match de 13-6 avant la pause.

Terrier en mouvement

Le QB des Bengals a utilisé ses jambes pour obtenir un premier essai de Cincy sur le troisième et le sixième et s’enfoncer plus profondément dans le territoire des Chiefs.

L’heure du thé!

Les Bengals ont réussi à forcer les Chiefs à faire trois-et-un sur le premier disque de la seconde mi-temps et ils en ont profité. Après le premier essai de Burrow lors du troisième essai précédent, les Bengals sont repartis à la chasse au gros jeu et ont réussi. Burrow a lancé une passe en profondeur à Higgins, qui a reçu la réception d’une paire de défenseurs des Chiefs sur la ligne de but pour un touché pour égaliser le match 13-13.

Jeu de pouces

Valdez-Scantling est venu avec la prise juste devant le marqueur de premier essai sur le troisième et le 7 et les officiels l’ont initialement jugé en deçà de la ligne pour gagner. Cependant, Valdez-Scantling a tendu la main et a à peine réussi à faire passer le ballon au-dessus du marqueur après que les Chiefs aient contesté la décision sur le terrain.

Pour le plomb !

Sur un autre jeu de troisième essai, Mahomes a de nouveau trouvé Valdez-Scantling au milieu. Cette fois cependant, le receveur était dans la zone des buts, transportant la prise alors qu’il était dans le trafic pour le touché pour donner à KC une avance de 20-13 au troisième quart.

Mahomes fait une énorme erreur

La star des Chiefs QB a en quelque sorte fait glisser le ballon de sa main lorsqu’il a tenté de tenter une passe d’écran. Sam Hubbard a sauté dessus, redonnant le ballon aux Bengals autour du milieu de terrain et en perdant sept dans les derniers instants du troisième quart.

Chassant le premier down sur le quatrième down

Lors du jeu d’ouverture du quatrième quart-temps, Zac Taylor a lancé l’appel audacieux d’y aller en quatrième et sixième du milieu de terrain. Burrow a lancé une passe sur le terrain à son pote Ja’Marr Chase, qui a saisi plusieurs défenseurs des Chiefs pour un gain de 35 verges pour obtenir le ballon à la ligne des 6 verges.

Puissance périnée

Deux jeux après le gros quatrième essai de Chase, Samaje Perine s’est frayé un chemin dans la zone des buts pour un touché de deux verges qui a égalisé le match à 20-20.

Moment déroutant

Les Bengals ont semblé faire sortir l’offensive des Chiefs du terrain lorsque la troisième passe de Mahomes à Kelce a été rattrapée à quatre mètres du premier essai. Mais le jeu a été soufflé avant le claquement, bien que personne ne le sache car personne n’a entendu le coup de sifflet.

Ainsi, ils ont rejoué à nouveau le troisième et le 9 et les Bengals ont semblé obtenir un autre arrêt lorsqu’ils ont limogé Mahomes. Cela a cependant été anéanti parce qu’Eli Apple a commis une pénalité d’attente sur le terrain, donnant aux Chiefs un premier essai automatique.

Jukin’Joe

Burrow a décroché le premier essai sur le deuxième et le 13 en se précipitant sur 14 verges, ce qui était la plus longue course du match jusqu’à ce point.

Astuce pour choisir

Burrow a tenté de frapper le ballon du coup de circuit en troisième et troisième. Il a presque eu Higgins en profondeur, mais Cook a fait basculer le ballon à Joshua Williams pour l’interception afin de redonner le ballon aux Chiefs profondément dans leur propre territoire.

Pesky Pacheco

La recrue des Chiefs RB a transformé une courte passe en un gain de 16 verges en cassant des plaqués le long de la ligne de touche pour obtenir un premier essai.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Lire la suite:

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Bengals de Cincinnati Chefs de Kansas City