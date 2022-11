Mises à jour en direct des Bears de Chicago contre les Falcons d’Atlanta depuis le stade Mercedes-Benz d’Atlanta – Shaw Local

ATLANTA – Les Bears chercheront à mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives dimanche lorsqu’ils affronteront les Falcons d’Atlanta au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Le quart-arrière Justin Fields tentera de garder le mojo positif pour son attaque, qui a marqué au moins 29 points en trois matchs consécutifs. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, tentera de faire en sorte que sa défense fonctionne à un niveau supérieur pour correspondre à son attaque de grande puissance. La défense sera chargée d’arrêter QB Marcus Mariota et les Falcons.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles des Bears ci-dessous et restez ici tout au long du match pour des mises à jour en direct d’Atlanta.

Mises à jour sur les blessures

Le plus gros point d’interrogation est le statut du garde droit Teven Jenkins, qui a déclaré vendredi qu’il souffrait d’une blessure à la hanche depuis plusieurs semaines. Jenkins a raté le match de la semaine dernière contre les Lions de Detroit et a raté plusieurs jours d’entraînement avant le match de cette semaine. Il est discutable pour le match de dimanche.

Le receveur N’Keal Harry (maladie) et le coéquipier de sécurité/spécial Dane Cruikshank (ischio-jambiers) ont été exclus pour le match de dimanche. L’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (genou) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) sont discutables, mais tous deux ont participé à part entière à l’entraînement vendredi.

L’ailier rapproché Cole Kmet, le demi de coin Kyler Gordon et le demi offensif David Montgomery, qui ont tous manqué l’entraînement à certains moments cette semaine, ne détiennent aucune désignation de blessure et devraient jouer.

Les Bears ont placé le porteur de ballon Khalil Herbert sur la liste des blessés plus tôt cette semaine. Herbert manquera au moins quatre matchs. Ils ont appelé le porteur de ballon Darrynton Evans de l’équipe d’entraînement samedi.

Justin Fields peut-il continuer?

Fields a pris un peu plus de temps pour se reposer cette semaine, se calmant un peu à l’entraînement après une séquence historique de football.

S’il veut maintenir ce rythme, Atlanta serait une excellente défense contre laquelle le faire. Les Falcons ont l’une des pires défensives de la ligue, notamment contre la passe.

Fields a parcouru 555 verges au cours des cinq derniers matchs. Il a établi le record de la saison régulière QB en un seul match avec 178 verges contre Miami il y a deux semaines, puis l’a suivi avec 147 verges contre les Lions la semaine dernière.

Il jouera dans sa ville natale contre une équipe des Falcons pour laquelle il a grandi.

À quoi s’attendre d’Atlanta?

Les Falcons, comme les Bears, possèdent l’une des meilleures attaques au sol de la NFL. Ils sont entrés dans la semaine 11 au quatrième rang parmi 32 équipes de la NFL en se précipitant. Cela devrait être un test difficile pour une défense des Bears qui n’a pas bien résisté à la course.

L’ancien Bear Cordarrelle Patterson sera un visage familier de l’autre côté. Patterson a connu le succès en tant que porteur de ballon à Atlanta et reste une menace majeure au coup d’envoi. Voici cinq choses à surveiller dans le match de dimanche.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qu’il y avait d’autre dans les nouvelles à Halas Hall cette semaine.

