Mises à jour en direct des Bears de Chicago contre les Eagles de Philadelphie de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears pourraient avoir leur test le plus difficile à ce jour dimanche.

Les Eagles de Philadelphie 12-1 viennent à Soldier Field pour un match contre les Bears 3-10. L’entraîneur-chef Matt Eberflus et son équipe ont un défi majeur à relever. Le quart-arrière Justin Fields a fait face à des défenses difficiles cette saison, mais les Eagles sont dans la conversation parmi les meilleurs.

Les dernières mises à jour sur les blessures

Le receveur des Bears Chase Claypool ne jouera pas dimanche. Claypool a manqué toute la semaine d’entraînement en raison d’une blessure au genou. Il a atterri durement sur son genou alors qu’il était plaqué lors d’un match du 4 décembre contre les Packers à Soldier Field. Claypool est revenu plus tard dans la seconde moitié de ce match mais ne s’est pas entraîné depuis.

De plus, l’ailier rapproché Trevon Wesco (mollet) a également été exclu et le plaqueur Larry Borom (genou) est répertorié comme douteux. Le receveur N’Keal Harry (arrière) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) sont discutables mais ont participé à part entière à l’entraînement.

Après avoir raté deux matchs en raison de commotions cérébrales, les recrues Kyler Gordon et Jaquan Brisker devraient être de retour dans la formation de départ dimanche.

Fields poursuit 1 000 verges au sol

Fields est à 95 verges de devenir le troisième quart-arrière à se précipiter pour 1 000 verges. Le QB était aux prises avec une maladie cette semaine, ce qui l’a empêché de s’entraîner pendant une journée, mais cela ne devrait pas l’affecter dimanche.

Le match de dimanche présente un affrontement entre deux quarts avec des styles similaires à Fields et Jalen Hurts de Philadelphie. Avec 10 touchés, Hurts est le seul quart-arrière avec plus de Fields (huit) cette saison. Hurts connaît sa meilleure saison à Philadelphie.

À quoi s’attendre des Eagles

Les Eagles ont l’une des meilleures défenses de la ligue et battent leurs adversaires par une moyenne de 10,6 points. Voici cinq choses à surveiller lors du match de dimanche.

Les Eagles ont la deuxième meilleure attaque au sol de la NFL au début de la semaine 15, derrière seulement les Bears. Hurts a également lancé pour 22 touchés et seulement trois interceptions cette saison. Il a deux armes vraiment dangereuses dans les receveurs DeVonta Smith et AJ Brown.

Que pense notre personnel de ce match contre les Bears ? Découvrez les choix de notre personnel Shaw Local ici.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici quelles autres nouvelles sont sorties de Halas Hall cette semaine.

