Mises à jour en direct des Bears de Chicago contre les Dolphins de Miami de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears retournent au Soldier Field dimanche pour un match contre les Dolphins de Miami.

Matt Eberflus et Justin Fields ont une nouvelle arme à leur disposition en attaque dans le receveur Chase Claypool. La défense devra également trouver comment s’adapter sans le secondeur Roquan Smith, que l’équipe a échangé à Baltimore avant la date limite des échanges de la semaine dernière.

Mises à jour sur les blessures et inactifs

Le receveur recrue des Bears, Velus Jones Jr., a été une surprise inactif dimanche. Il est une égratignure saine.

Les autres inactifs pour les Bears sont le garde Ja’Tyre Carter, l’ailier rapproché Jake Tonges, le demi de coin Lamar Jackson et le plaqueur Alex Leatherwood.

Le garde gauche Cody Whitehair devrait faire son retour sur le terrain après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure au genou droit. Le plaqueur droit Larry Borom devrait également revenir après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale.

À quoi s’attendre de Chase Claypool

Les Bears ont ajouté une nouvelle arme pour leur attaque lorsque le directeur général Ryan Poles a échangé contre le receveur des Steelers Chase Claypool. Claypool devrait faire ses débuts avec les Bears dimanche. La question sera de savoir combien de clichés verra-t-il ?

Claypool a eu des saisons de réception consécutives de 800 verges en 2020 et 2021. Sa production a légèrement baissé au cours de la première moitié de cette saison, mais c’était en grande partie à cause de la situation du quart-arrière des Steelers, avec Mitchell Trubisky et Kenny Pickett luttant contre pour l’endroit.

Les Polonais ont pris un risque calculé en échangeant un choix de deuxième ronde contre Claypool. C’était le point culminant d’une semaine d’échéance commerciale chargée pour les Polonais.

À quoi s’attendre de Miami

Les Dolphins possèdent le meilleur duo de receveurs larges de la NFL avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Hill est sur le point d’enregistrer potentiellement la première saison de réception de 2 000 verges de l’histoire de la NFL.

Hill et Waddle présenteront aux Bears un défi difficile. La défense des Bears pourrait également prendre du recul après avoir échangé Smith lundi. Avec Smith parti, attendez-vous à voir la recrue Jack Sanborn et le vétéran Joe Thomas sur le terrain davantage au poste de secondeur.

Voici cinq choses à surveiller dans le jeu. Notre personnel est-il optimiste pour les Bears dimanche? Découvrez les choix de Shaw Local ici.

Comment vont les Bears pendant la première moitié de la saison. Voici notre bilan de mi-saison.

Que s’est-il passé d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

