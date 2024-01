Mises à jour en direct | Des avions américains frappent le Yémen une sixième fois, alors que la guerre israélienne à Gaza exacerbe les tensions régionales

Des avions de combat américains ont frappé vendredi des sites rebelles houthis au Yémen pour la sixième fois, détruisant les lanceurs de missiles antinavires qui étaient prêts à tirer, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires en cours.

Les militants Houthis soutenus par l’Iran affirment que leurs attaques contre le transport maritime mondial dans le couloir de la mer Rouge visent à mettre fin à la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. La guerre à Gaza, qui en est désormais à son quatrième mois, est l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente et a accru les tensions à travers le Moyen-Orient.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 25 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, et les Nations Unies affirment que plus d’un demi-million de personnes à Gaza – un quart de la population – meurent de faim.

En Israël, environ 1.200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la guerre, au cours de laquelle quelque 250 personnes ont été prises en otage par des militants. Plus de 100 otages seraient retenus captifs à Gaza.

Le téléphone et Internet de Gaza reviennent progressivement en ligne après une panne de 8 jours

RAMALLAH, Cisjordanie — Le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel a déclaré vendredi que les services de communication à travers Gaza reprenaient progressivement après une panne de près de huit jours, la plus longue de la guerre.

Les services de communication ont complètement chuté au moins sept fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, selon Paltel.

Les coupures de téléphone et d’Internet ont rendu presque impossible pour les habitants de Gaza de communiquer avec le monde extérieur ou à l’intérieur du territoire, entravant l’acheminement de l’aide humanitaire et les efforts de secours des premiers intervenants alors qu’Israël continue de bombarder ce qu’il considère comme des cibles militantes dans toutes les régions du territoire. Gaza.

Malgré la restauration, Paltel a déclaré que les services de communication à travers Gaza restaient basiques, sans plus de détails.

“Nos équipes techniques ont travaillé ces derniers jours pour réparer bon nombre des dysfonctionnements majeurs causés par l’agression en cours contre la bande de Gaza”, ont déclaré les fournisseurs dans un message sur X.

L’entreprise de télécommunications est utilisée par des habitants de la Cisjordanie occupée par Israël et de la bande de Gaza.

LE PÈRE DE L’OTAGE ISRAÉLIEN ENTRE EN GRÈVE DE LA FAIM DEVANT LA MAISON DE NETANYAHU

JERUSALEM — Le père d’un otage israélien détenu à Gaza a entamé une grève de la faim devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour protester contre le manque de progrès visibles du gouvernement sur un nouvel accord d’otages.

Eli Shtivi, dont le fils Idan, âgé de 28 ans, est détenu à Gaza depuis qu’il a été enlevé lors du festival de musique Supernova le 7 octobre, a déclaré à la Treizième chaîne israélienne qu’il prévoyait de camper devant la maison de vacances de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée. jusqu’à ce que le Premier ministre le rencontre.

Il dit qu’il ne mangera qu’un quart de pain pita chaque jour, conformément au régime alimentaire des otages détenus à Gaza, et que d’autres proches des otages le rejoindront bientôt.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que le Premier ministre ne se manifestera pas », a déclaré Shtivi. “C’est ce qui est important pour moi en ce moment.”

Les actions de Shtivi n’étaient que les dernières d’une série d’explosions de frustration croissantes de la part des familles d’otages alors que la crise des otages se prolonge sans résolution.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas la centaine d’otages qu’il détient sans la fin de l’offensive militaire dévastatrice d’Israël à Gaza.

Alors que des divisions apparaissent au sein du cabinet de guerre israélien sur les projets de rapatriement des otages, certaines familles ont lancé des actions de protestation spontanées, craignant que la vie de leurs proches ne soit de plus en plus en danger.

L’UNION EUROPÉENNE SANCTIONNE SIX PERSONNES ACCUSÉES DE FINANCEMENT DE MILITANTS PALESTINIENS

BRUXELLES — L’Union européenne a imposé vendredi des sanctions à six personnes qu’elle accuse de financer ou de soutenir le Hamas ou le groupe du Jihad islamique palestinien, dont des partisans présumés en Algérie, au Liban et à Beyrouth.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que cette décision montrait « que nous sommes prêts à prendre des mesures décisives pour réagir à la brutalité dont ont fait preuve les terroristes le 7 octobre. Les Israéliens et les Palestiniens méritent de vivre dans une paix juste, durable et sûre ».

Les six personnes ont été désignées comme étant le financier soudanais Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, le propriétaire de « Shuman for Currency Exchange SARL », Nabil Shuman et son fils Khaled, le « principal financier du Hamas » Rida Ali Khamis, le « haut responsable du Hamas » Musa Dudin et Le financier algérien Aiman ​​Ahmad Al Duwaik.

Cette cotation signifie que leurs avoirs en Europe seront gelés et que les citoyens de l’UE se verront interdire de leur apporter une aide financière pendant au moins un an. Il leur est également interdit de voyager vers ou via les 27 pays de l’UE.

Des avions de guerre américains bombardent les Houthis du Yémen pour la sixième fois, selon un responsable

WASHINGTON — Des avions de combat américains ont frappé vendredi des sites rebelles houthis au Yémen pour la sixième fois, détruisant les lanceurs de missiles antinavires qui étaient prêts à tirer, selon un responsable américain.

Le responsable a déclaré que les frappes avaient été menées par des avions F/A-18 depuis le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires en cours.

Al-Masirah, une chaîne d’information par satellite dirigée par les Houthis, a déclaré vendredi que des raids aériens avaient eu lieu vendredi dans la ville portuaire occidentale de Hodieda, ciblant le quartier d’al-Jabaana, à l’ouest de la ville. Le lieu des frappes américaines n’a pas pu être confirmé dans l’immédiat.

Ces frappes surviennent alors que le président Joe Biden a reconnu jeudi que les bombardements des sites houthis, y compris la série de frappes massives de vendredi dernier par les forces américaines et britanniques, n’avaient pas encore stoppé les attaques des militants soutenus par l’Iran contre les navires dans la mer Rouge, qui ont perturbé le monde. expédition.

Les Houthis affirment que leurs attaques visent à mettre fin à la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

___

L’écrivain d’Associated Press, Lolita Baldor, a contribué.

BIDEN ET NETANYAHU DISCUTENT DE LA GUERRE LORS DE VOTRE PREMIER APPEL TÉLÉPHONIQUE EN PRESQUE UN MOIS

WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors du premier appel des dirigeants depuis près d’un mois, au milieu de profonds désaccords sur ce qui devrait se passer à Gaza après la fin de la guerre en cours.

La Maison Blanche a déclaré avoir discuté « des derniers développements en Israël et à Gaza ». Cela survient un jour après que Netanyahu a réitéré son opposition à un État palestinien, dont les États-Unis ont insisté sur le fait qu’il était nécessaire pour instaurer une paix durable.

Les États-Unis ont également pressé Israël de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les civils palestiniens et de réduire l’intensité de ses efforts militaires pour éliminer le Hamas à Gaza après l’attaque meurtrière du groupe militant contre Israël le 7 octobre, qui a tué plus de 1 200 personnes.

LES PROCUREURS SUISSES REÇOIVENT DES PLAINTES CRIMINELLES CONCERNANT LE VOYAGE DU PRÉSIDENT ISRAÉLIEN À DAVOS AU MILIEU DE LA GUERRE DE GAZA

ZURICH, Suisse — Les procureurs suisses ont annoncé vendredi avoir reçu des plaintes pénales en lien avec le voyage du président israélien Isaac Herzog à la station de ski suisse de Davos pour la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Le bureau du procureur général a déclaré que les plaintes seraient examinées dans le cadre du traitement régulier des plaintes déposées par des organisations extérieures, qui n’ont pas été identifiées. Il n’a pas fourni de détails ni identifié les plaignants.

Les procureurs sont en contact avec le ministère suisse des Affaires étrangères pour “examiner la question de l’immunité de la personne concernée”, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que de telles demandes ne constituaient pas une procédure pénale officielle.

Ces plaintes font suite à une plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice contre Israël au sujet de sa campagne militaire à Gaza après que des militants du Hamas ont attaqué le sud d’Israël le 7 octobre.

Herzog faisait partie des invités de marque à la réunion annuelle des dirigeants politiques, économiques et autres à Davos, où il a souligné, entre autres, le sort des otages israéliens détenus par le Hamas.

Le bureau de Herzog a refusé de commenter les plaintes pénales, mais a noté que Herzog était rentré en Israël jeudi.

Philip Grant, directeur exécutif du groupe de défense juridique Trial International, basé à Genève, a déclaré qu’il ne connaissait pas le groupe qui serait à l’origine des plaintes, mais a déclaré que n’importe qui en Suisse peut faire une telle « dénonciation » aux procureurs de l’État.

« Cela ne signifie pas que les procureurs vont nécessairement engager des poursuites judiciaires », a-t-il déclaré par téléphone.

Grant a déclaré qu’en vertu du droit international, un État ne peut pas exercer sa juridiction sur un chef d’État en exercice d’un pays étranger et, en tant que tel, l’affaire « n’ira pas loin ».

«Il y aura certainement une multiplication de ce type de dépôts à l’avenir», que ce soit en Suisse ou ailleurs, estime-t-il.

ÉCHAUFFEMENTS SUR L’AUTOROUTE DE TEL AVIV ALORS QUE LES FAMILLES D’OTAGES MANIFESTENT

TEL AVIV, Israël — La police israélienne s’est battue avec des proches d’otages détenus par le Hamas après que le groupe de membres de la famille ait bloqué une autoroute majeure de Tel Aviv, signe de tensions croissantes face à l’absence de progrès visibles du gouvernement dans la conclusion d’un nouvel accord pour sécuriser les otages. libérer.

Shahar Mor, dont le neveu Avraham est toujours à Gaza, a déclaré qu’il était l’un des sept manifestants arrêtés par la police après la manifestation de jeudi soir. Des images montraient des manifestants brandissant des pancartes indiquant « Deal Now » alors qu’ils faisaient face à de longues files de voitures.

Finalement, la police est arrivée et s’est battue avec certains manifestants, les poussant alors qu’ils tentaient de dégager la route. Mor a déclaré qu’après avoir atteint son véhicule, des policiers armés de fusils l’ont poursuivi, ainsi que d’autres manifestants, avant de les arrêter. Il a dit à Israël…