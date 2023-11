Mises à jour en direct de Virginia Tech contre Ohio State Wrestling 2023

Le n°13 de l’Ohio State se rendra à Blacksburg, en Virginie, pour affronter le n°4 de Virginia Tech le vendredi 10 novembre à 19 h (HE). Ce duel de premier plan constitue un duel incroyable en début de saison et sera rempli de combats passionnants du début à la fin. Nous mettrons à jour l’article ci-dessous en temps réel, alors assurez-vous d’actualiser cette page une fois le duel commencé. D’ici là, vous pouvez voir les formations de départ projetées et un lien vers notre aperçu complet du duel de vendredi soir.

Compositions de départ de Virginia Tech contre Ohio State :

125 : #4 Eddie Ventresca, Virginia Tech contre Brendan McCrone, État de l’Ohio

133 : #4 Sam Latona, Virginia Tech contre #16 Nic Bouzakis, Ohio State

141 : Hunter Mason, Virginia Tech contre #5 Jesse Mendez, État de l’Ohio

149 : #4 Caleb Henson, Virginia Tech contre #9 Dylan D’Emilio, Ohio State

157 : #6 Bryce Andonian, Virginia Tech contre #15 Paddy Gallagher, Ohio State

165 : #22 Connor Brady, Virginia Tech contre Isaac Wilcox, État de l’Ohio

174 : #3 Mekhi Lewis, Virginia Tech contre #7 Carson Kharchla, Ohio State

184 : #15 Sam Fisher, Virginia Tech contre Ryder Rogotzke, État de l’Ohio

197 : #17 Andy Smith, Virginia Tech contre Luke Geog, État de l’Ohio

285 : #20 Hunter Catka, Virginia Tech contre #25 Nick Feldman, Ohio State

Ventresca se lance dès le début sur une jambe basse et se bat pour le retrait – Ventresca prend les devants 3-0. Ventresca s’approche d’un virage mais n’est pas en mesure d’obtenir les coups et la position est finalement dans l’impasse. Avec environ une minute à jouer, McCrone réussit presque à s’échapper mais se retourne pour le renversement et Ventresca est capable de se faufiler dans la position – il évite d’abandonner l’évasion mais est appelé pour avoir décroché pour avoir tenu une jambe pendant plus de 5 secondes. Avec environ 20 secondes à jouer dans la période, McCrone s’échappe et le score est de 3-1 pour mettre fin à la première période.

McCrone descend pour commencer la deuxième période et obtient une évasion rapide pour porter le score à 3-2 avec 2 minutes de temps de jeu pour Ventresca. Ventresca se lance dans une autre attaque à la jambe basse, mais la position est dans l’impasse pour le moment. Ventresca réussit un joli slide mais McCrone roule et attrape Ventresca sur le dos ! McCrone obtient un retrait et une série complète de points arrière pour porter le score à 9-3 avant la dernière période !

McCrone met un coup dur à Ventresca pour commencer le troisième et l’a aplati pendant une minute complète. À 40 secondes de la fin de la première, une impasse est annoncée, donnant à Ventresca un nouveau départ, mais le temps de conduite n’est plus que de 28 secondes pour Ventresca. Ventresca a précipité le départ à plusieurs reprises et est appelé pour son troisième avertissement, portant le score à 10-3 désormais en faveur de McCrone. McCrone continue de rouler fort et Ventresca est appelé pour un autre décrochage – McCrone remporte le match par décision majeure 11-3. Un match joué et c’est déjà la surprise !

Double score – Virginia Tech 0, Ohio State 4

133 : #4 Sam Latona, Virginia Tech contre #16 Nic Bouzakis, Ohio State

Beaucoup de combats à la main pour commencer ce match, aucun des deux lutteurs ne faisant vraiment de tentative de retrait. Avec 20 secondes à jouer dans la première, Latona se lance sur une seule jambe et est en mesure de terminer pour le retrait. Latona prend une avance de 3-0 en seconde période.

Bouzakis descend pour commencer la seconde et obtient une évasion rapide pour porter le score à 3-1 en faveur de Latona. Toujours pas beaucoup d’action – aucun des deux lutteurs ne réalise d’attaque engagée pour le reste de la période et c’est 3-1 avant le troisième.

Ce duel sera diffusé en direct via le réseau ACC sur Espn+.