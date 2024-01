Mises à jour en direct | De violents combats dans le sud de Gaza et les familles israéliennes demandent un accord sur les otages | Ap

L’invasion israélienne de la bande de Gaza a frappé lundi la ville méridionale de Khan Younis, poussant des milliers de Palestiniens à fuir encore plus au sud.

Des familles ont emprunté à pied la route côtière – de la fumée s’échappant de la ville derrière elles – tandis que d’autres chargeaient des couvertures et des effets personnels dans des voitures ou des charrettes tirées par des ânes.

La guerre, qui en est à son quatrième mois, a déplacé quelque 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza et un sur quatre meurt de faimdit l’ONU.

Ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 25 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, qui a débuté lorsque les militants du Hamas ont surgi de Gaza et ont attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire complète » sur le Hamas, et afin de restituer la centaine d’otages toujours détenus à Gaza.

Mais il fait face à des pressions croissantes de la part des proches des otages. Ils ont intensifié leurs protestations pour exiger que le gouvernement de Netanyahu conclue un accord avec le Hamas pour obtenir la libération de leurs proches. Lundi, des membres de la famille ont perturbé une réunion d’un comité du parlement israélien en criant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là ! »

— L’Iran est ‘ directement impliqué ” lors d’attaques de navires par les rebelles Houthis du Yémen, a déclaré à l’AP le commandant de la marine américaine.

— L’Union européenne fait pression pour État palestinienrejetant l’insistance du dirigeant israélien selon laquelle cette question n’est pas abordée.

– Armée américaine met fin aux recherches de sauvetage pour les Navy SEAL perdus lors d’un raid sur un navire équipé d’armes iraniennes.

– NOUS sanctionne une compagnie aérienne irakienneson PDG et les présumés financiers du Hamas en matière de crypto-monnaie.

— Une frappe tue un combattant et un civil du Hezbollah au Liban, sur fond apparemment israélien. passage aux assassinats ciblés.

L’ÉGYPTE AVERTIT ISRAÉL CONTRE LA PRISE DE CONTRÔLE DE LA ZONE FRONTIÈRE GAZA-ÉGYPTE

LE CAIRE — L’Égypte a averti Israël lundi que toute tentative de prendre le contrôle de la sécurité de la bande de terre qui sépare Gaza et l’Égypte entraînerait une « menace sérieuse » pour les relations entre les pays voisins.

Le corridor de Philadelphie est une bande de terre longue de 14 kilomètres située à la frontière entre l’Égypte et Gaza. Les dirigeants israéliens ont parlé de prendre le contrôle du couloir pour empêcher une éventuelle contrebande d’armes vers Gaza. L’Égypte craint qu’une opération militaire à la frontière ne pousse un grand nombre de Palestiniens sur son territoire.

« Il doit être strictement souligné que toute démarche israélienne dans cette direction entraînera une menace sérieuse pour les relations égypto-israéliennes », a déclaré Diaa Rashwan, chef du service d’information de l’État égyptien, dans un communiqué en ligne.

Rashwan a déclaré que la frontière occidentale de Gaza était sécurisée et que les affirmations israéliennes selon lesquelles des armes étaient passées clandestinement d’Egypte à Gaza étaient fausses.

La guerre a mis à rude épreuve les relations entre Israël et l’Égypte. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1980, l’Égypte ayant négocié un certain nombre d’accords de cessez-le-feu lors des récents conflits à Gaza.

Tout au long de la guerre actuelle, l’Égypte a accusé Israël de comploter pour annuler la demande palestinienne d’un État en chassant les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte. Israël nie que cela fasse partie de son plan.

L’ARMÉE AMÉRICAINE DÉCLARE L’ATTAQUE CONTRE SES TROUPES À LA BASE EN IRAK ÉTAIT « À PLUS GRANDE ÉCHELLE » QU’AVANT

WASHINGTON — La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi que l’attaque perpétrée samedi par des militants soutenus par l’Iran contre une base abritant des troupes américaines en Irak “était une attaque à plus grande échelle que ce que nous avons vu auparavant”, la qualifiant de “barrage”.

Plusieurs missiles ont été tirés sur la base aérienne d’Al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, blessant deux militaires américains et un membre des forces de sécurité irakiennes, a-t-elle précisé. Le personnel américain a repris ses fonctions, a déclaré Singh.

Depuis le début de la guerre israélienne contre le Hamas à Gaza le 7 octobre, les milices soutenues par l’Iran ont lancé 151 attaques contre des installations américaines en Syrie et en Irak. La plupart d’entre elles ont été revendiquées par un groupe de coordination se faisant appeler Résistance islamique en Irak, qui a déclaré que ces attaques étaient des représailles au soutien de Washington à Israël dans la guerre.

Singh briefait les journalistes au Pentagone lundi. Selon le Pentagone, les trois dernières attaques ont eu lieu lundi matin et comprenaient plusieurs roquettes tirées sur les troupes américaines et de la coalition sur le site de soutien de la mission Euphrate en Syrie, une seule roquette tirée sur la zone d’atterrissage de Rumalyn en Syrie et un drone d’attaque à sens unique. tiré sur al-Asad. Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés suite à ces attaques.

Lundi également, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et à son PDG Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabani, affirmant qu’ils avaient fourni une assistance à la branche militaire iranienne et à ses groupes mandataires en Irak, en Syrie et au Liban.

GAZA PERD LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET DANS LE DIXIÈME BLACK-OUT DE LA GUERRE

RAMALLAH, Cisjordanie — Les services de communication dans la bande de Gaza ont été interrompus en raison des combats en cours, coupant le territoire assiégé du monde extérieur, a déclaré lundi l’opérateur de télécommunications palestinien Paltel.

“Nous avons le regret d’annoncer que les services de télécommunications dans la bande de Gaza ont été perdus”, a déclaré Paltel dans un message sur X. “Gaza est à nouveau plongée dans le black-out pour la 10ème fois depuis le 7 octobre en raison de l’agression continue et croissante.”

Les services de communication à Gaza ont partiellement repris vendredi après une semaine de panne d’électricité. À cette époque, les Palestiniens de l’enclave parcouraient souvent des kilomètres depuis leurs maisons ou leurs refuges, à la recherche d’un signal pour envoyer un message à leurs amis et à leurs proches.

La société de télécommunications est utilisée par des habitants de la Cisjordanie occupée par Israël et de la bande de Gaza.

L’US NAVY DÉCLARE L’IRAN EST « DIRECTEMENT IMPLIQUÉ » DANS LES ATTAQUES DES REBELLES HOUTHI DU YÉMEN CONTRE DES NAVIRES

JERUSALEM — Le commandant en chef de la marine américaine au Moyen-Orient affirme que l’Iran est « très directement impliqué » dans les attaques de navires menées par les rebelles Houthis du Yémen pendant la guerre d’Israël contre le Hamas.

Le vice-amiral Brad Cooper, chef de la 5e flotte de la Marine, n’a pas déclaré que Téhéran avait dirigé des attaques individuelles des Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Les Houthis associent leurs attaques à la guerre entre Israël et le Hamas.

Cependant, Cooper a reconnu lundi dans une interview avec l’Associated Press que les attaques associées à l’Iran se sont étendues, passant auparavant de la menace uniquement au golfe Persique et au détroit d’Ormuz, aux eaux du Moyen-Orient élargi. Il a décrit les attaques des Houthis comme les actions hostiles les plus importantes contre la marine marchande depuis deux générations.

Ces derniers jours, les États-Unis ont lancé sept séries de frappes aériennes sur des sites militaires houthis, ciblant des bases aériennes sous le contrôle des rebelles et des sites présumés de lancement de missiles.

Jusqu’à présent, l’Iran n’a pas été directement impliqué dans les combats contre Israël ou les États-Unis depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. Cependant, Cooper a soutenu que l’Iran avait directement alimenté les attaques des Houthis contre les transports maritimes.

« Ce que je dirai, c’est que l’Iran finance clairement, fournit des ressources, fournit et dispense des formations », a déclaré Cooper. « Ils sont évidemment très directement impliqués. Il n’y a pas de secret là-bas.

L’UE FAVORISE L’ÉTAT PALESTINIEN, REJETANT L’INSISTANCE DU LEADER ISRAÉLIEN QUE CELA N’EST PAS À L’ORDRE

BRUXELLES — Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne affirment qu’ils pensent que la création d’un État palestinien est le seul moyen crédible de parvenir à la paix au Moyen-Orient.

Lors de leur réunion lundi à Bruxelles, les ministres ont exprimé leur inquiétude quant au rejet par le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’un État palestinien. Il a également décrit des projets de contrôle militaire illimité sur Gaza.

L’UE a invité les ministres des Affaires étrangères d’Israël, des Palestiniens, de l’Égypte, de la Jordanie et un représentant de la Ligue arabe à participer aux négociations.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a refusé de répondre lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’un État palestinien. Brandissant des photos d’otages israéliens, Katz a déclaré qu’il était venu chercher du soutien pour la campagne israélienne visant à démanteler le Hamas.

Les États-Unis sanctionnent la compagnie aérienne IRAQI, son PDG et les financiers des crypto-monnaies du Hamas

WASHINGTON — Les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et à son PDG pour avoir prétendument fourni une assistance à la branche militaire iranienne.

En outre, les États-Unis ont imposé une cinquième série de sanctions au groupe militant Hamas pour son abus de cryptomonnaie depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël.

Dans les nouvelles sanctions annoncées lundi, le Trésor a déclaré que Fly Baghdad et son PDG Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabani avaient fourni une assistance à la branche militaire iranienne et à ses groupes mandataires en Irak, en Syrie et au Liban. Un représentant de l’entreprise n’était pas immédiatement disponible.

Les sanctions bloquent l’accès aux biens et aux comptes bancaires américains et empêchent les personnes et les entreprises ciblées de faire des affaires avec les Américains.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a également désigné trois dirigeants et partisans d’une milice alignée sur l’Iran en Irak, Kataib Hezbollah, ainsi qu’une entreprise qui, selon lui, déplace et blanchit des fonds pour l’organisation.

Fly Bagdad a nié les allégations américaines et a déclaré qu’elle intenterait une action en justice pour exiger une compensation pour les pertes résultant des sanctions « car il est clair que la décision était basée sur des informations trompeuses et fausses et ne peut pas être respectée par la loi ».

L’ARABIE SAOUDITE DÉCLARE QU’ELLE NE RECONNAÎTRA PAS ISRAÉL SANS UN CHEMIN VERS UN ÉTAT PALESTINIEN

JERUSALEM — Le plus haut diplomate saoudien a déclaré que le royaume ne normaliserait pas ses relations avec Israël ni ne contribuerait à la reconstruction de Gaza sans une voie crédible vers un État palestinien. C’est un échec pour le gouvernement israélien.

Les remarques du prince Faisal bin Farhan dans une interview accordée à CNN diffusée dimanche soir étaient parmi les plus directes jamais prononcées par des responsables saoudiens.

