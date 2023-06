Mises à jour en direct de Toyota / Save Mart 350: meilleurs moments de Sonoma Raceway

Le Série de coupe NASCAR ‘ Le programme de juin se poursuit dimanche avec le Toyota/Save Mart 350 à Sonoma Raceway, et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin, exclusivement sur FOX et l’application FOX Sports !

Les meilleures stars de NASCAR s’affronteront sur 110 tours et 218 miles sur le parcours routier de 1,99 mile, qui comprend 12 virages sur un parcours vallonné avec un dénivelé total de 160 pieds, à Sonoma, en Californie. Il abrite l’une des sept courses de la Coupe qui se déroulent sur des circuits routiers chaque année. Hendrick Motorsports est l’équipe avec le plus de victoires à Sonoma, avec sept au total.

Il s’agit de la 16e course de la saison 2023 des Cup Series.

Denny Hamlin a remporté la pole pour la course de dimanche – sa 38e pole en carrière et sa deuxième cette saison.

Chase Elliott est revenu au siège n ° 9 après avoir raté la course de la semaine dernière en raison d’une suspension, qui n’était que le dernier contretemps de ce qui s’est avéré être une saison tumultueuse pour le pilote Hendrick Motorsports.

Pendant ce temps, la star de la série NASCAR Craftsman Truck, Grant Enfinger, fait ses débuts en Cup Series à partir de la 35e position de départ. Il remplace Noah Gragson, qui se remet d’un incident à Gateway la semaine dernière.

Vous pouvez trouver une liste complète des gagnants jusqu’à présent cette année, ainsi que le calendrier restant de la saison ici.

Voici les meilleurs moments !

Voir vert

L’acteur Adam Devine a donné l’ordre aux conducteurs de démarrer leurs moteurs. Juste comme ça, les choses se sont mises en route !

Suivez le guide

Hamlin a mené le premier tour, suivi d’une série de Toyota – Christopher Bell, Tyler Reddick, Martin Truex Jr. et Ty Gibbs – dès le départ.

Pendant ce temps, il y avait de gros problèmes pour le vainqueur en titre Daniel Suárez, qui est retombé à la 29e place au début.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

AVANT LA COURSE

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

Le plateau de dimanche est composé de 36 pilotes.

23XI Course : Tyler Reddick, Bubba Wallace

Sports mécaniques au premier rang : Michael McDowell, Zane Smith, Todd Gilliland

Hendrick Motorsport : Chase Elliott, Alex Bowman, Kyle Larson, William Byron

Course Joe Gibbs : Denny Hamlin (polonais), Christopher Bell, Ty Gibbs, Martin Truex Jr.

JTG Daugherty Racing : Ricky Stenhouse Jr.

Kaulig Racing : AJ Allmendinger, Justin Haley

Legacy Motor Club : Erik Jones, Grant Enfinger

Sport automobile rapide en direct : Josh Bilicki

Course RFK : Chris Buescher, Brad Keselowski

Course Richard Childress : Kyle BuschAustin Dillon

Rick Ware Racing : Andy Laly

Spire Motorsports : Corey La Joie

Stewart Haas Racing : Aric Almirola, Kevin Harvick, Ryan Preece, Chase Briscoe

L’équipe Penske : Joey Logano, Ty Dillon, Ryan Blaney, Austin Cindric

Course d’hippodrome : Daniel Suárez, Ross Chastain

Course des frères de bois : Harrison Burton

