Mises à jour en direct de Tottenham contre Arsenal Premier League: heure de début, diffusion en continu, alignements et nouvelles de l’équipe

Mikel Arteta est un grand fan des derbies du nord de Londres – et l’a dit en parlant avant le match d’aujourd’hui vendredi.

“J’adore ça”, a déclaré le manager d’Arsenal. « C’est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour jouer à ce genre de matchs. C’est l’un des plus gros matchs de la saison pour nous.

«Nous savons à quel point cela signifie pour nous en ce moment et à quel point cela signifie pour notre peuple également.

“Nous devons nous concentrer sur bien jouer et faire ce que nous devons faire pour gagner le match.”

Parlant de ses propres souvenirs d’avoir joué dans le derby du nord de Londres pour Arsenal, Arteta a ajouté: “Émouvant, très passionné, un sentiment incroyable quand vous êtes sur ce terrain et regardez autour de vous et voyez le soutien, la tension et l’atmosphère qui l’entourent.

“Quand vous gagnez, ça ne va pas beaucoup mieux que ça.”

(Photo : Getty Images)