Mises à jour en direct de South Point 400 : les meilleurs moments de Las Vegas

Le Série de Coupe NASCAR Le programme des séries éliminatoires de 10 courses se poursuit dimanche avec le South Point 400 au Las Vegas Motor Speedway, et nous vous accompagnons de toute l’action du début à la fin !

Les plus grandes stars de NASCAR s’affronteront sur 267 tours à Las Vegas.

Il s’agit de la première des trois courses des huitièmes de finale. Le peloton de huit pilotes en séries éliminatoires comprend William Byron (gagné Texas ), Martin Truex Jr. , Denis Hamlin (gagné Bristol), Kyle Larson (a gagné Darlington), Chris Buescher , Christophe Bell , Tyler Reddick (a gagné le Kansas) et Ryan Blaney (gagné Talladega ).

Vous pouvez trouver la liste complète des gagnants jusqu’à présent cette année, ainsi que le calendrier restant de la saison ici.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous!

Vert!

Bell – pour la quatrième fois lors de ces séries éliminatoires et la sixième fois au total cette saison – est parti de la pole position dimanche. De plus, l’ensemble du top cinq (Bell, Larson, Byron, Truex et Buescher) était composé de pilotes des séries éliminatoires.

Restez à l’écoute des mises à jour !

AVANT LA COURSE

Puissance des étoiles

L’animateur de télévision, acteur et comédien Nick Cannon a été le pilote honoraire de la voiture pilote pour la course de dimanche.

« Je suis fan de voitures rapides depuis que je suis enfant » Canon a dit. « NASCAR offre une expérience unique et des sensations fortes qui ne ressemblent à rien de ce que j’ai vécu. Je suis honoré d’être invité à être le pilote de voiture pilote pour le week-end NASCAR de Las Vegas.

« C’est l’une de ces expériences que j’ai hâte de cocher. »

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué qui et quoi surveiller lors de la course de dimanche.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Série de Coupe NASCAR