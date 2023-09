Mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – La saison NFL est arrivée. Les Bears débuteront la saison 2023 avec un affrontement de rivalité contre les Packers de Green Bay.

Cela marquera les débuts tant attendus d’une nouvelle équipe des Bears qui a investi beaucoup d’argent et de capital pour améliorer l’équipe autour du quart-arrière Justin Fields. Dimanche sera la première indication de l’amélioration des Bears.

Le journaliste Sean Hammond de Shaw Local Bears fera un reportage en direct de Soldier Field sur Twitter @sean_hammond, sur Instagram à @bears_reporter et sur les discussions à @bears_reporter. Suivez Marc Silverman, analyste chez Shaw Local Bears, sur Twitter à @WaddleandSilvy. Pour toute la couverture des Bears de Shaw Local, suivez @bears_insider sur Twitter.

Vous trouverez ci-dessous tout ce dont les fans des Bears ont besoin pour se préparer pour le match, y compris les dernières nouvelles et analyses provenant du siège des Bears à Lake Forest. Restez également ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct de Soldier Field.

Grand match de rivalité

Il y a tellement de questions en suspens alors que la saison 2023 commence. Cela vaut pour les Bears et les Packers.

Jordan Love ne deviendra que le troisième quart-arrière des Packers à débuter un match de la semaine 1 au cours des 30 dernières années, rejoignant les anciens MVP Brett Favre et Aaron Rodgers. Love, un choix de première ronde en 2020, a accédé au poste de titulaire après que les Packers ont échangé Rodgers aux Jets au printemps.

Les Bears ne savent pas trop à quoi s’attendre de Love et des Packers. Le joueur de 24 ans n’a débuté qu’un seul match dans la NFL au cours de ses trois années de carrière professionnelle.

Les Bears, quant à eux, ont travaillé dur pour améliorer leur attaque de passe. Fields était électrique en tant que quart-arrière la saison dernière, et il pourrait encore l’être en 2023, mais les Bears veulent clairement qu’il lance davantage le football et prenne moins de coups en tant que coureur.

La plus grosse acquisition de l’intersaison a été le receveur DJ Moore, qui devrait être le meilleur receveur des Bears. Les Bears ont acquis Moore dans le cadre d’un échange qui a envoyé le premier choix au repêchage aux Panthers de la Caroline.

L’équipe a élu Moore l’un des quatre capitaines d’équipe. C’est un gars à la voix douce qui laisse parler son jeu.

[ Chicago Bears WR DJ Moore ‘lets his game do the talking’ ]

Les dernières nouvelles sur les blessures

Le joueur de ligne des Bears Nate Davis, qui devrait débuter au poste de garde droit, a raté une journée d’entraînement cette semaine pour des raisons personnelles, mais il était de retour en action vendredi et devrait participer au match de dimanche.

À part le garde gauche Teven Jenkins, qui est dans la réserve des blessés en raison d’une blessure à la jambe, la formation de départ des Bears semble être en assez bonne santé. Jenkins est le seul partant qui devrait rater le match de dimanche. Les Bears ont déplacé le centre vétéran Cody Whitehair vers le poste de garde gauche de Jenkins et ont déplacé le remplaçant Lucas Patrick dans la formation de départ au centre.

Les Bears ont envoyé une mise à jour tardive sur les blessures samedi et ont noté que l’ailier rapproché Robert Tonyan est désormais discutable en raison d’une blessure au dos. Tonyan n’avait pas figuré auparavant sur le rapport de blessure de l’équipe. L’équipe a également éliminé le secondeur Dylan Cole, qui a été blessé pendant une grande partie du mois dernier, et a élevé l’ailier rapproché Stephen Carlson et le secondeur DeMarquis Gates à la liste active de l’équipe d’entraînement.

Du côté des Packers, le receveur Christian Watson a été exclu cette semaine en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le receveur Romeo Doubs, qui souffre également d’une blessure aux ischio-jambiers, devrait jouer mais pourrait être limité, selon Adam Schefter d’ESPN.

À quoi s’attendre de ce match

Shaw Local propose de nombreuses couvertures pour préparer les fans pour le match.

Voici cinq scénarios à surveiller lors du match de dimanche. Silvy est prête à ce que Bears-Packers redeviennent une rivalité. Voici ses attentes pour le match de dimanche.

Les Bears ont totalement remanié leur effectif depuis la débâcle 3-14 de la saison dernière. Voici un aperçu de trois raisons d’optimisme et de trois raisons d’inquiétude à l’approche de la saison 2023.

Si vous recherchez une écoute d’avant-match, consultez le podcast Bears Insider de Shaw Local ici.

La ligne offensive sera-t-elle améliorée ?

Une grande attention a été portée sur la ligne offensive des Bears au cours de l’intersaison. Les Bears ont signé Davis en agence libre et ont repêché le plaqueur droit Darnell Wright avec le 10e choix au repêchage.

La ligne offensive va être critique pour Fields. Si le QB veut franchir la prochaine étape de son développement, la ligne doit être solide comme le roc devant lui.

Avec Jenkins absent, les cinq de départ attendus devraient ressembler à ceci : Braxton Jones au bloqueur gauche, Whitehair au garde gauche, Patrick au centre, Davis au garde droit et Wright au bloqueur droit.

[ What should fans expect from Chicago Bears’ offensive line in season opener? ]

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici les dernières sorties de Halas Hall à Lake Forest.

[ Chicago Bears ‘leaning’ toward Nathan Peterman as backup QB over Tyson Bagent ]

[ Love of Chicago Bears started early for new lineman Dan Feeney ]

[ Lucas Patrick likely to start at center for Chicago Bears ]

[ https://www.shawlocal.com/news/2023/09/02/silvy-this-weeks-white-sox-debacle-highlights-impact-new-bears-leadership-is-having-inside-halas-hall/ ]