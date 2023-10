Mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears sont de retour en action dimanche contre les Vikings du Minnesota à Soldier Field.

Les deux équipes entrent dans l’après-midi avec des records de 1 à 4. Les Vikings ont perdu la semaine dernière lors d’un match serré contre les Chiefs de Kansas City. Les Bears ont remporté leur première victoire avec une victoire sur les Commanders de Washington.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus et le quart-arrière Justin Fields espèrent pouvoir maintenir leur dynamique offensive au cours de la semaine 6. Fields a disputé deux de ses meilleurs matchs au cours des deux dernières semaines.

Le Caire Santos égalise grâce à un panier

Les Bears ont parcouru 71 verges en 14 jeux, mais n’ont pas réussi à envoyer le ballon dans la zone des buts. Le botteur Cairo Santos a inscrit un panier de 22 verges pour égaliser le match 3-3 au début du deuxième quart.

Les Bears ont décroché cinq premiers essais sur la possession et leur jeu de course semble démarrer tôt.

Bears RG Nate Davis quitte le match sur blessure

Le garde droit des Bears, Nate Davis, a quitté le match avec une blessure apparente à la jambe droite. La blessure s’est produite au milieu du premier quart lorsqu’un défenseur des Vikings a frappé le quart-arrière Justin Fields quelques instants après que Fields ait lancé une passe.

Fields et le défenseur ont volé vers le sol et ont roulé sur la jambe droite de Davis. Davis est tombé immédiatement et semblait souffrir. Le personnel d’entraînement s’est occupé de lui pendant plusieurs minutes sur le terrain. Davis a quitté le terrain avec un peu d’aide, mais il mettait à peine du poids sur sa jambe droite. Il a ensuite quitté la ligne de touche de l’équipe sur un chariot.

Le professionnel de deuxième année Ja’Tyre Carter est entré dans le match au poste de garde droit à la place de Davis.

Les Vikings marquent en premier

Le botteur des Vikings Greg Joseph a inscrit un panier de 53 verges au début du premier quart pour donner aux Vikings une avance de 3-0.

Les Bears ont reçu le coup d’envoi d’ouverture, mais n’ont réussi à récolter aucun point lors de leur possession d’ouverture. Les Bears ont enregistré un premier essai mais ont été contraints de dégager.

Le Minnesota a parcouru 33 verges en neuf jeux pour établir le panier.

Eddie Jackson jouera ; Les ours inactifs annoncés

Les Bears ont annoncé leurs joueurs inactifs dimanche matin et le gardien de sécurité Eddie Jackson ne figurait pas sur la liste. Jackson fera probablement son retour pour la première fois depuis la semaine 2 contre Tampa Bay.

Le quart-arrière Nathan Peterman, le demi offensif Roschon Johnson, le plaqueur Aviante Collins, le demi offensif Travis Homer et le demi de coin Terell Smith sont inactifs pour les Bears. Peterman sera le troisième quart-arrière d’urgence si Justin Fields et Tyson Bagent sont blessés.

Ours inactifs dimanche contre les Vikings : Le quart Nathan Peterman

RB Roschon Johnson

OT Aviante Collins

RB Travis Homer

CB Terell Smith -Sean Hammond (@sean_hammond) 15 octobre 2023

Quelles sont les dernières nouvelles sur les blessures ?

Le porteur de ballon des Bears Khalil Herbert ne participera pas au match de dimanche. Herbert est entré dans la réserve des blessés vendredi en raison d’une blessure à la cheville et ratera au moins les quatre prochains matchs.

De plus, le porteur de ballon Roschon Johnson (commotion cérébrale) et le porteur de ballon Travis Homer (ischio-jambiers) ne joueront pas dimanche. Ce sera à D’Onta Foreman de porter la charge de porteur de ballon pour les Bears. Les Bears ont également recruté le porteur de ballon Darrynton Evans, qui sera probablement le remplaçant dimanche.

Eddie Jackson est de retour, tout comme les cornerbacks Kyler Gordon (main) et Jaylon Johnson (ischio-jambiers), qui ont tous deux raté plusieurs matchs.

À quoi s’attendre des Vikings

Les Vikings ont remporté quatre matchs consécutifs contre les Bears. Les Vikings viennent de perdre le receveur vedette Justin Jefferson pour au moins quatre semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Minnesota a placé Jefferson en IR cette semaine.

À sa place, la recrue Jordan Addison et le vétéran KJ Osborn devraient être les deux meilleurs receveurs des Vikings dimanche.

Voici cinq scénarios à surveiller lors du match de dimanche. Pour votre écoute d’avant-match, consultez le podcast Shaw Local Bears Insider ici.

Silvy se demande si Ryan Poles est la bonne personne pour soigner les Bears. Lisez l’intégralité de sa chronique ici.

Les Bears peuvent-ils continuer sur cette lancée ?

Justin Fields vient de réaliser les deux meilleurs jeux de passes de sa carrière. Peut-il continuer ?

Si Fields veut maintenir cette explosion offensive, voici trois clés pour y parvenir. Fields a montré une confiance accrue en lançant au receveur vedette DJ Moore. Moore vient de remporter l’un des meilleurs matchs de l’histoire des Bears pour un receveur large.

Défensivement, les Bears pourraient bénéficier grandement du retour de plusieurs partants vétérans. Kyler Gordon n’a pas joué depuis la semaine 1 et Jaylon Johnson n’a pas joué depuis la semaine 3. Le secondaire devrait être au complet dimanche contre le Minnesota.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall.

