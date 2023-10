Mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears reviennent à l’action dimanche contre les Broncos de Denver. Aucune des deux équipes n’a encore gagné de match. Quelqu’un devrait remporter sa première victoire, et quelqu’un tombera probablement à 0-4.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus et le quart-arrière Justin Fields ont vraiment besoin d’une victoire pour les Bears dimanche. Ils le feront sans le receveur Chase Claypool, qui ne devrait pas jouer, bien qu’il soit en bonne santé.

Retour du coup d’envoi bâclé des Broncos ; Les ours les font payer

L’homme de retour des coups de pied des Broncos, Marvin Mims, a étouffé l’attrapé sur un retour de coup de pied et les Broncos ont fini par commencer leur prochaine possession sur leur propre ligne de 4 verges. La foule locale des Bears était aussi bruyante que tout l’après-midi. Les Broncos n’ont pas pu sortir de leur propre camp. Ils sont allés à trois et ont été forcés de dégager.

L’homme de retour de botté de dégagement des Bears, Trent Taylor, a effectué un bon attrapé sur la ligne des 44 verges, donnant aux Bears le ballon du côté positif des 50 pour commencer leur prochaine possession.

Les Bears ont marqué peu de temps après sur une passe de touché de Justin Fields à Cole Kmet. Les Broncos ont semblé perdre Kmet en couverture et le problème de communication a coûté cher. Fields a lancé une passe parfaite sur un défenseur bondissant afin de frapper Kmet pour un touché de 22 verges.

DJ Moore tape du pied pour touchdwon

Lors de leur deuxième possession, les Bears ont affronté un autre quatrième et court. Cette fois, ils n’avaient qu’un mètre à parcourir. Les Bears ont de nouveau exécuté le jeu furtif de l’ailier rapproché, Cole Kmet prenant un snap direct et plongeant en avant pour un gain d’un mètre. C’était suffisant pour décrocher le premier essai.

Peu de temps après, les Bears ont marqué leur premier touché du match sur une passe de 29 verges de Justin Fields au receveur DJ Moore. Moore a tapoté ses orteils dans le coin de la zone des buts, atteignant à peine les limites avant que son élan ne le fasse sortir. Le jeu a été revu, mais le touché a été maintenu.

Cela s’est déroulé sous la forme d’un touché de neuf matchs et 75 verges pour les Bears.

Les Broncos marquent en premier

Après que les Bears aient lancé leur première possession, Denver a parcouru 84 verges et a marqué un touché sur une passe de 18 verges du quart-arrière Russell Wilson au porteur de ballon Jaleel McLaughlin. Les Broncos ont pris la première avance du match, 7-0, avec 5:08 à jouer au premier quart.

Les Broncos ont récolté cinq premiers essais sur la possession et ont converti deux opportunités de troisième essai.

Pour les Bears, le secondaire de départ comprenait la sécurité Elijah Hicks et le demi de coin Terell Smith. Ils remplaçaient Eddie Jackson et Jaylon Johnson.

Les Bears bottent en 4e et 2e près du milieu de terrain

Les fans des Bears à Soldier Field n’ont pas aimé la décision de Matt Eberflus de lancer le quatrième et le deuxième depuis la ligne des 50 verges lors de la première possession du match.

Les Broncos ont remporté le tirage au sort et ont choisi de reporter jusqu’à la seconde mi-temps, ce sont donc Justin Fields et les Bears sur le terrain en premier. Les Bears ont décroché un premier essai avant que leur premier entraînement ne s’arrête au milieu de terrain. DJ Moore a réalisé un bon jeu pour récolter 13 verges aux troisième et 15, mais les Bears ont repoussé le ballon.

Chase Claypool ne devrait pas jouer

Claypool ne devrait pas jouer dimanche, selon plusieurs informations. Claypool sera une égratignure saine. Le receveur Equanimeous St. Brown devrait jouer à sa place. St. Brown n’a pas encore joué cette saison.

Claypool a fait les manchettes vendredi lorsqu’il a déclaré aux médias que les Bears ne l’utilisaient pas correctement. Claypool a refusé de donner plus de détails sur ce que ses entraîneurs pourraient faire pour mieux utiliser ses compétences.

« Vous savez, je vais les laisser décider », a déclaré Claypool. «Je ne vais donner aucune indication. C’est à eux de décider, et je ferai simplement ce qu’ils me disent de faire.

Ce qui n’est pas clair, c’est si la décision de rendre Claypool inactif dimanche est intervenue avant ou après ses commentaires. Il est possible qu’il savait déjà qu’il ne jouerait pas dimanche lorsqu’il a fait ses commentaires vendredi. Il est également possible que l’équipe l’ait rendu inactif suite à ses commentaires.

Claypool a fait la une des journaux à plusieurs reprises depuis que les Bears l’ont échangé il y a près d’un an. Il a eu du mal sur le terrain. Il n’a que quatre attrapés cette saison, dont un touché.

Les ours inactifs annoncés

Claypool est officiellement inactif dimanche. Les Bears ont également rendu inactifs les joueurs suivants : la sécurité Eddie Jackson, le quart-arrière Nathan Peterman, le demi de coin Jaylon Johnson et le porteur de ballon D’Onta Foreman.

Jackson a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure au pied. Johnson a quitté la défaite contre Kansas City avec une blessure aux ischio-jambiers. Aucun des deux joueurs ne s’est entraîné du tout cette semaine.

Peterman étant inactif, cela fait de la recrue non repêchée Tyson Bagent le principal remplaçant de Fields. C’est la première fois que les Bears rendent Bagent actif. Il était la star inattendue de la pré-saison.

À quoi s’attendre des Bears contre les Broncos

Les Broncos, comme les Bears, entrent dans ce match avec une fiche de 0-3. Voici cinq scénarios à surveiller pendant ce jeu.

Les Bears seront privés de plusieurs partants dans leur secondaire, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Russell Wilson et les Broncos. Les Bears doivent trouver une passe rapide, et ils doivent le trouver rapidement. Ils n’ont qu’un seul sac cette saison. La meilleure façon de déranger Wilson est de lui faire pression.

