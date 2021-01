WASHINGTON – Cette ville assiégée était calme dimanche alors que les Américains se préparaient à d’éventuelles violences avant l’investiture du président élu Joe Biden.

Les troupes de la Garde nationale affluaient dans la capitale nationale ainsi que dans de nombreuses capitales d’État après que les responsables de l’application des lois aient mis en garde contre des manifestations potentiellement violentes prévues dans tout le pays cette semaine par les partisans du président Donald Trump, qui prétend à tort que l’élection lui a été volée. Il y a à peine 11 jours, des dizaines d’émeutiers ont brisé les fenêtres et ont saccagé le Capitole américain, affrontant la police du Capitole débordée. La mêlée a été accusée de cinq morts, a laissé des parties du bâtiment sacré en ruines et a soulevé des questions sur la préparation et la réponse des forces de l’ordre.

USA TODAY surveille les manifestations et les problèmes de sécurité dans le district et à travers les États-Unis. Continuez à actualiser cette page pour des mises à jour.

Fenêtres fermées à Sacramento: « Ce n’est pas l’Amérique que nous connaissons »

La présence des forces de l’ordre était forte au milieu des nouvelles barricades et clôtures près du Capitole de Californie à Sacramento. Un groupe se faisant appeler «Let Freedom Ring», dirigé par un ancien candidat républicain au Congrès, avait cherché à organiser un rassemblement dimanche sur le terrain du Capitole mais s’est vu refuser un permis. Les législateurs de l’État ont été invités à éviter la zone ce week-end. Certaines entreprises à proximité ont fermé leurs fenêtres. La députée Cecilia Aguiar-Curry a déclaré qu’elle faisait preuve de prudence et qu’elle ne savait pas comment la semaine se déroulerait.

« N’est-ce pas dommage que nous devions faire cela? », A déclaré le démocrate. « Ce n’est pas l’Amérique que nous connaissons tous. »

– Cassie Dickman, le record

Humeur optimiste au Black Lives Matter Plaza

L’ambiance était festive au Black Lives Matter Plaza de DC. La musique jouait sur un haut-parleur pendant qu’une femme agita un drapeau Black Lives Matter. Colin et Kaye Cole et leurs trois enfants ont prévu en décembre de se rendre de Charlotte pour l’inauguration et n’ont pas été dissuadés par l’émeute du 6 janvier. Ils ont trouvé l’état sécuritaire à Washington à la fois rassurant et inquiétant. Kaye Cole se rend souvent à Washington pour le travail.

«Pour nous, être ici maintenant est très important», a-t-elle déclaré. «Charlotte est une ville très conservatrice. Être dans la capitale nationale pour exposer nos enfants à la vraie vie était très important.

Même si ce n’est pas la ville qu’elle a l’habitude de visiter.

«C’est comme une ville fantôme», dit-elle. «J’ai dit à mes enfants:« Ce n’est pas typique ». DC est généralement très animé, avec des odeurs, des images et des sons différents. «

– Gabe Lacques

Une femme accusée d’avoir usurpé l’identité d’un officier près du Capitole américain

Une femme a été arrêtée pour avoir usurpé l’identité d’un agent des forces de l’ordre près d’un point de contrôle de sécurité d’inauguration à Washington DC samedi matin. La suspecte s’est rendue à un poste de contrôle du périmètre au nord du Capitole, près de la gare Union, selon un rapport d’incident de la police qui ne donne pas son nom. Elle a montré une pièce de défi de la police militaire et a déclaré qu’elle était officier des forces de l’ordre et faisait partie du cabinet présidentiel, selon le rapport. Une pièce de défi est un objet symbolique donné aux membres d’une unité militaire comme récompense pour un bon travail ou comme un booster de moral. Ils ne servent pas de pouvoirs d’application de la loi. Le rapport note qu’elle a été emmenée à l’hôpital pour évaluation sans plus de détails.

– Katlin Wedell

L’émeute au Capitole était comme une scène de l’émission télévisée « Designated Survivor »

Handan Gencogluer, 60 ans, est venu à Washington de McLean avec un ami pour se promener et voir l’étendue de la sécurité dimanche. « C’est triste. C’est censé être un moment heureux », a-t-elle déclaré, soulignant les fêtes et les célébrations des inaugurations passées. Gencogluer ne s’inquiétait pas trop de la violence: « » Maintenant ils sont prêts, les gentils du moins. «

Gencogluer, une immigrante d’Istanbul, a déclaré qu’elle avait regardé avec horreur les violences de la semaine dernière. Elle avait des amis qui lui envoyaient des textos pour voir si elle était en sécurité même si elle était en banlieue. Elle a décrit avoir regardé les informations comme si elle regardait l’émission télévisée «Designated Survivor».

«Je suis immigrée ici et l’une des choses qui m’a amené ici est que c’est un pays de droit», a-t-elle ajouté. «C’est effrayant qu’au sommet, il ait été piétiné.»

« Erreur honnête »: un homme lourdement armé arrêté près du Capitole américain

La police de Washington, DC, a arrêté un homme de Virginie qui aurait tenté de passer un poste de contrôle de sécurité avec une pièce d’identité d’inauguration «non autorisée»,une arme de poing et plus de 500 cartouches, selon des responsables. Wesley Allen Beeler, 31 ans, de Front Royal, Virginie, a été libéré sous son propre engagement après une audience samedi. L’Associated Press, citant un responsable de l’application de la loi qui a parlé sous couvert d’anonymat, a rapporté que Beeler avait une accréditation valide pour les événements inauguraux, bien qu’elle n’ait pas été délivrée par le gouvernement.

Beeler a déclaré au Washington Post que « c’était une erreur honnête ». Il a déclaré qu’il travaillait comme agent de sécurité dans le centre-ville de Washington et qu’il avait oublié que son arme à feu se trouvait dans son camion lorsqu’il a quitté son domicile en Virginie.

«Je me suis arrêté à un point de contrôle après m’être perdu à Washington parce que je suis un garçon de la campagne», a-t-il déclaré. «Je leur ai montré le badge d’inauguration qui m’avait été remis.»

Au Capitole des États-Unis: tous tranquilles tôt dimanche

Dimanche, autour du Capitole américain, des barricades protégeaient les bâtiments tandis que des membres de la Garde nationale patrouillaient sur le terrain et des SUV bloquaient les rues. Pour entrer dans Pennsylvania Avenue, le public devait entrer dans des tentes de sécurité avec des contrôles de sacs et des détecteurs de métaux. Les forces de l’ordre ont même feuilleté les pages du cahier des journalistes. Des barricades bloquaient tout chemin vers le Capitole à plusieurs pâtés de maisons devant le parc.

Kamieh Hendley, 21 ans, de San Diego, était à Washington pour la première fois depuis l’école primaire. Elle a été étonnée par le renforcement de la sécurité mais pas trop inquiète de la violence dimanche matin.

«C’est un peu un choc de voir tout cela», dit-elle. « Si ça devient difficile, je rentrerai à la maison. »

L’État d’origine de Biden se prépare à des manifestations

Biden a été sénateur du Delaware pendant plus d’un quart de siècle, mais le gouverneur John Carney ne suppose pas que son État sera à l’abri des manifestations pro-Trump. Carney a activé la Garde nationale pour aider l’État et les forces de l’ordre locales à maintenir la paix si nécessaire. Une clôture de 6 pieds de haut a été construite autour de la salle législative et la circulation a été restreinte. La police du Capitole du Delaware a déclaré que les bâtiments du Capitole «seront sécurisés et que les citoyens peuvent s’attendre à une présence accrue des forces de l’ordre».

– Nick Siano, Delaware News Journal

DC verrouillé à l’approche de l’inauguration

Une large bande de Washington, DC, était dans un verrouillage virtuel dimanche alors que le pays se préparait à des manifestations avant l’investiture du président élu Joe Biden. Plus de 25 000 membres de la Garde nationale sont en place ou se dirigent vers la ville. Le National Park Service a fermé tout le National Mall, un panoramique de 2 miles s’étendant du Lincoln Memorial à l’extrémité ouest au Capitole à l’est. Plus d’une douzaine de gares de métro de banlieue ont déjà fermé et le cœur historique de la ville a été divisé en une «zone rouge» pour les véhicules autorisés uniquement et une «zone verte» n’autorisant que les véhicules des habitants du quartier.

Le maire Muriel Bowser a reconnu les difficultés que le verrouillage crée pour de nombreuses entreprises déjà en difficulté à cause de la pandémie. « Nous savons que c’est très gênant », a déclaré Bowser.

Le service postal tire les boîtes aux lettres de certaines zones

Le service postal des États-Unis a temporairement supprimé les boîtes de collecte du courrier bleu dans certaines zones des grandes villes et des capitoles des États comme mesure de sécurité dans plus d’une douzaine d’États avant l’inauguration, indique l’USPS. Des boîtes ont également été supprimées autour du Capitole américain.

«Cela fait partie de nos procédures normales de protéger nos employés et nos clients pendant les périodes de protestation ou lorsque de grandes foules sont rassemblées près des installations postales, sur les routes postales ou par les boîtes aux lettres», a déclaré à USA TODAY la porte-parole du service postal, Kim Frum.

Un aperçu des mesures de sécurité en place dans certaines capitales d’État

►Le Texas Le ministère de la Sécurité publique a annoncé vendredi la fermeture du Capitole de l’État après avoir découvert de nouvelles informations qui ont incité l’agence à renforcer davantage la sécurité.

► Le Kentucky Les terrains du Capitole à Francfort seront fermés dimanche après « les menaces de terreur intérieure contre les capitales d’État partout » aux États-Unis, a annoncé l’administration du gouverneur Andy Beshear.

► Michigan, qui a été la cible de manifestants armés anti-lockdown plus tôt cette année et d’un complot extrémiste présumé visant à kidnapper son gouverneur, a activé sa garde nationale et a fermé les fenêtres des bâtiments de l’État.

► Californie Le gouverneur Gavin Newsom a mobilisé 1000 membres de la Garde nationale alors que l’État a également érigé une clôture temporaire autour de son Capitole. La California Highway Patrol a refusé de délivrer des permis pour des rassemblements qui y étaient prévus.

►Floride Le gouverneur Ron DeSantis a activé vendredi la garde nationale de Floride. Nevada Le gouverneur Steve Sisolak a ordonné à la garde de l’État de se préparer à une activité potentielle. Environ 450 membres de la Garde nationale en Pennsylvanie sera parmi les forces de l’ordre au Capitole de l’État à Harrisburg, a déclaré le gouverneur Tom Wolf. Illinois Le gouverneur JB Pritzker a activé 250 membres de la Garde nationale de l’Illinois. Le contreplaqué a commencé à monter au Capitole de l’État.

►New Jersey Les employés de l’État ont reçu l’ordre de travailler à distance le jour de l’inauguration de Biden, en raison du «niveau de tension dans le pays», a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

►Le Kansas Statehouse renforcera les mesures de sécurité, fermera l’accès des visiteurs au parking, n’autorisera l’accès par carte-clé que par l’entrée des visiteurs et exigera que ceux qui disposent d’un accès par carte-clé montrent des badges. Dans l’Ohio, « plusieurs centaines » d’officiers seront dans le quartier de Capitol Square dimanche.

Petites manifestations éparses dans les capitales des États samedi

Un groupe d’une dizaine de partisans du président Donald Trump – certains avec des chapeaux «Trump 2020», d’autres portant des vêtements militaires – s’est réuni devant les portes du Capitole du Texas samedi après-midi. Certaines personnes devant le Capitole samedi portaient des gilets de protection et des vêtements de camouflage. Au moins un homme a été vu portant un fusil et un autre avait un grand couteau et des attaches à glissière attachées à sa ceinture.

Un rassemblement de protestation «Save Our State» était prévu samedi à midi au Capitole de l’État de l’Illinois. Mais peu de temps après son début prévu, deux manifestants ont été dépassés en nombre par 10 membres des médias d’information.

Un petit groupe de manifestants s’est rassemblé samedi près du Capitole du Nevada. Une poignée de policiers du Capitole ont regardé les gens se tenir debout avec des pancartes où les manifestants se rassemblaient chaque semaine depuis l’été dernier. Certains des participants étaient armés.

Le Capitole de l’État de l’Oregon avait deux manifestants: une femme tenant une pancarte disant: «La suprématie blanche est du terrorisme», et un homme portant une pancarte disant: «N’accusez pas Trump».

– Heather Osbourne, homme d’État américain d’Austin; Capi Lynn, (Salem, Oregon) Statesman Journal; Brenden Moore, (Springfield, Illinois) Registre du Journal d’État; Terell Wilkins, Jason Bean et Brian Duggan, Reno (Nevada) Gazette Journal

Contributeurs: Lindsay Schnell, Cara Richardson et Joel Shannon, USA TODAY.