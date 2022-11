Mises à jour en direct de mi-mandat: le Congrès reste en jeu alors que la course au Sénat de Géorgie se dirige vers le second tour

Pendant des mois, les élections de mi-mandat ont semblé être un affrontement sur la hausse des prix, les inquiétudes en matière de sécurité publique et les craintes d’une récession imminente.

Lors de la première élection majeure depuis que la Cour suprême a annulé l’affaire qui garantissait un droit fédéral à l’avortement pendant près d’un demi-siècle, le droit à l’avortement a fait son chemin, portant les démocrates à la victoire en Virginie, au Minnesota, au Michigan et au Nouveau-Mexique.

Les électeurs de trois États – la Californie, le Vermont et le très contesté Michigan – ont décidé de protéger le droit à l’avortement dans la constitution de leur État. Dans un quatrième, le Kentucky, bastion conservateur et domicile de Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, les électeurs ont rejeté un amendement affirmant que leur constitution ne donnait pas le droit à l’avortement.

Pendant des décennies, la politique de l’avortement a fonctionné d’une certaine manière, ralliant la base républicaine et les opposants à l’avortement avec beaucoup plus d’intensité que les partisans du droit à l’avortement. Les évangéliques conservateurs et les catholiques ont souvent voté sur l’avortement ou sur l’avenir de la Cour suprême, même si cela signifiait compromettre d’autres priorités.

Mais renverser Roe v. Wade semble avoir renversé le scénario. Dans les mois qui ont suivi la décision de juin, les démocrates se sont saisis de la question, liant l’avortement à l’économie familiale quotidienne et aux soins de santé et exploitant les craintes des électeurs concernant la montée des républicains d’extrême droite. Ils ont intégré la question dans des messages démocrates plus larges qui ont présenté l’élection comme un référendum sur ce qu’ils décrivent comme les opinions « extrêmes » des républicains, et non sur le président Biden et le contrôle démocrate à Washington.

“Tout était lié”, a déclaré mercredi matin la représentante Diana DeGette, démocrate du Colorado et chef de longue date du caucus pro-choix à la Chambre. «Ce n’était pas comme, voici notre problème de coin – l’avortement. Les gens pensaient : « Je m’inquiète pour l’économie. Je crains que les libertés ne soient supprimées “, et ils s’inquiétaient aussi pour la démocratie”.

Le plein impact du message reste à voir. Les courses à la Chambre et au Sénat dans l’Ouest étaient toujours instables mercredi, alors que le décompte des voix se poursuivait, et le contrôle de la Chambre et du Sénat était toujours en jeu.

Mais les résultats jusqu’à présent signalent la lutte à venir pour les républicains, qui quittent cette élection divisés sur une question qui a longtemps été un fondement pour le parti. L’aile socialement conservatrice du parti reste déterminée à faire avancer sa cause, mais elle fait maintenant face à un établissement républicain plus enclin à considérer les débats sur les restrictions à l’avortement comme un handicap politique.

« Le mouvement pro-vie doit faire mieux. L’élément politique du mouvement pro-vie doit s’intensifier », a déclaré Frank Cannon, stratège politique de longue date de Susan B. Anthony Pro-Life America. “Sans cela, nous allons avoir des problèmes.”

Au Michigan, le droit à l’avortement a poussé le parti à des victoires dans les deux chambres de l’Assemblée législative et a réélu la gouverneure Gretchen Whitmer, donnant aux démocrates un trifecta de pouvoir dans l’État pour la première fois en 40 ans. En Pennsylvanie, le parti a remporté une course au Sénat et le manoir du gouverneur.

Les sondages de sortie menés par les réseaux de télévision et Edison Research ont montré qu’en Pennsylvanie, l’avortement a dépassé l’économie en tant que principal problème dans l’esprit des électeurs, et dans le Michigan, près de la moitié de tous les électeurs ont déclaré que l’avortement était leur principal problème.

Ces victoires sont survenues après un tsunami de publicité à l’échelle nationale. Au total, les démocrates ont dépensé près d’un demi-milliard de dollars en publicités mentionnant l’avortement, soit plus du double de ce qu’ils ont dépensé pour le deuxième problème le plus proche, le crime, selon AdImpact, une société de suivi des publicités.

Au fur et à mesure que les votes étaient comptés, certains républicains ont reconnu les dommages que la question avait causés à leurs chances.

“Si nous avons perdu à cause de l’avortement, une question qui n’était pas sur le bulletin de vote, si nous avons perdu parce que je suis pro-vie, parce que je crois que chaque vie a une dignité, je suis d’accord avec ça”, a déclaré Matt Birk, le républicain candidat au poste de lieutenant-gouverneur du Minnesota qui a perdu mardi, après avoir été attaqué pour des commentaires au cours de l’été sur l’avortement et le viol.

Les républicains se sont battus pendant des décennies pour renverser Roe, mais n’ont jamais eu à compter avec ce qui se passerait s’ils le faisaient réellement. Certains membres du parti ont immédiatement reconnu le moment de la victoire comme un moment de vulnérabilité.

Lorsque Penny Nance, présidente de Concerned Women for America, a appelé pour remercier l’ancien président Donald J. Trump pour trois juges de la Cour suprême peu de temps après la décision, il lui a donné un avertissement : « Faites attention, cela pourrait avoir un impact sur les mi-mandats », a-t-elle rappelé. .Trump disant.

Peu de temps après la décision de juin, les comités du Parti démocrate ont investi dans des sondages détaillés, dans l’espoir de déterminer quel message exact fonctionnait le mieux. Il y avait une conclusion claire : le message le plus puissant pour les démocrates était de maintenir la conversation large en présentant les républicains comme soutenant une interdiction nationale de l’avortement et d’éviter une discussion sur les détails des limites des semaines de gestation.

“Les semaines de débat ne sont pas là où nous voulons être”, a déclaré Celinda Lake, la sondeuse démocrate de longue date qui a mené certaines des enquêtes. “Les gens sont nuls en maths et nuls en biologie.”

Les candidats républicains ont trouvé leur propre stratégie : effacer les positions politiquement les plus dommageables et tenter de renverser la vapeur. Dans des notes de stratégie et des réunions privées, le parti a exhorté les candidats à décrire les démocrates comme des extrémistes, en affirmant que leurs opposants soutiennent «l’avortement jusqu’à la naissance».

« Fuir le problème est un moyen éprouvé de perdre. Les candidats pro-vie qui veulent tenter de gagner doivent passer à l’attaque et exposer leurs adversaires comme ayant des opinions extrêmes », a conseillé le RNC dans une note de messagerie.

En dehors de Washington, les États ont été jetés dans un nouveau fatras de lois et de conséquences pour les familles, et la question n’a pris de l’ampleur qu’avec les électeurs démocrates. Les débats sur les soins en cas de fausse couche et les exceptions pour viol et inceste se sont déroulés dans les législatures des États.

En juillet, Gallup a rapporté que l’avortement était considéré comme le problème le plus important auquel le pays était confronté pour la plus grande part des répondants au sondage depuis que l’organisation a commencé à poser cette question en 1984.

En août, même Planned Parenthood, la plus grande organisation de défense des droits reproductifs du pays, a été surprise par l’ampleur d’une victoire lors d’un référendum au Kansas, le premier grand vote à tester la puissance de la politique d’avortement depuis la décision. Le sondage interne du groupe a montré une course serrée, mais les électeurs ont rejeté l’amendement supprimant les protections du droit à l’avortement de leur Constitution d’État de 18 points – augmentant les marges non seulement dans les zones suburbaines dynamiques mais aussi dans les comtés ruraux.

Les républicains ont également commencé à changer de position, espérant brouiller les cartes autour de leurs positions pour essayer de réduire la puissance du problème.

Certains candidats ont effacé leurs postes de leurs sites Web.

D’autres ont fait volte-face sur leur soutien aux interdictions et ont essayé d’éviter le sujet. Les candidats républicains des États bleus sont allés encore plus loin en diffusant des annonces de campagne dans lesquelles ils s’engageaient à ne pas modifier les lois sur l’avortement.

Les conservateurs sociaux ont commencé à craindre de perdre du poids politique dans le parti. Ils ont redoublé d’efforts au Sénat, exhortant les républicains à parrainer une interdiction de l’avortement de 15 semaines. Les sondages montrent que l’opinion publique devient moins favorable au droit à l’avortement vers la fin du premier trimestre.

Lorsque le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud a présenté la proposition en septembre, le retour de bâton a été immédiat. Il était clair que la direction du Sénat n’était pas intéressée à rallier les membres derrière une interdiction nationale.

Lorsque Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, a contacté M. McConnell, dans l’espoir d’obtenir une réunion pour faire avancer une interdiction, la réponse a été laconique. Un texte d’un assistant de McConnell a déclaré que le chef de la minorité serait “trop ​​​​occupé” pour une réunion “pendant plusieurs semaines”, jusqu’après les élections, a-t-elle déclaré.

“Il était évident qu’ils espéraient que si le mot a n’était jamais mentionné, cela ne poserait pas de problème”, a-t-elle déclaré. “Je voulais prendre ma table basse et la jeter par la fenêtre de mon immeuble de 12 étages.”

À la mi-octobre, face à une inflation constamment élevée et à un marché boursier en baisse, l’avortement a commencé à retomber sur la liste des préoccupations des électeurs. Le changement a été le plus notable parmi un groupe démographique clé : les femmes qui se sont identifiées comme électrices indépendantes.

Certains démocrates ont commencé à minimiser l’importance de l’avortement en faveur de l’étiquetage des républicains “extrémistes économiques” ou de les attaquer pour avoir voulu supprimer le financement de programmes tels que la sécurité sociale ou l’assurance-maladie. Des libéraux de haut niveau, dont le sénateur Bernie Sanders, ont commencé à appeler ouvertement les démocrates à s’éloigner de leur focalisation sur l’avortement en faveur d’un message économique plus ciblé.

D’autres membres ont fait valoir que le choc s’estompait pour certains électeurs, mais que la colère demeurait. Un certain nombre de démocrates et de militants ont fait valoir que les électeurs liaient l’avortement aux problèmes économiques parce qu’ils comprenaient l’impact d’un enfant sur la capacité des femmes à travailler, les finances familiales et les soins de santé.

“J’ai fait une annonce sur le choix”, a déclaré la représentante Elissa Slotkin, qui a été réélue dans son district de banlieue du Michigan par une marge de six points. « Je n’aurais jamais pensé en faire un de ma vie dans un quartier pro-vie. Mais j’ai fait une publicité sur le choix – mais j’en ai fait quatre sur l’économie.

Alors que les résultats continuaient de tomber mercredi, les conservateurs sociaux ont tenté de trouver une doublure argentée. Ils ont noté les victoires des candidats qui soutiennent les interdictions de 15 semaines, notamment le gouverneur Ron DeSantis de Floride, le représentant Ted Budd en Caroline du Nord, qui a remporté sa course au Sénat, et JD Vance dans l’Ohio, le sénateur élu.

Ils ont également précisé que ces mi-mandat étaient une salve d’ouverture dans une nouvelle guerre – à la fois contre les démocrates et au sein de leur propre parti.

“Il n’y a aucun moyen que quelqu’un puisse se présenter en 2024 qui n’est pas pour une limite fédérale”, a déclaré M. Cannon. “Donc, le message républicain à ce sujet va devoir changer.”