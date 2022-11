Mises à jour en direct de mi-mandat: de nouveaux décomptes suscitent l’espoir des démocrates pour le contrôle du Sénat

Depuis des mois, les responsables électoraux craignent que des militants convaincus que le système électoral est corrompu et en panne ne causent des problèmes importants à mi-mandat. Mais les épisodes épars lors du vote n’ont pas perturbé le système.

Le calme relatif jusqu’à présent a poussé les responsables électoraux à pousser un soupir de soulagement, même s’ils restaient préoccupés par les contestations judiciaires spécieuses et la désinformation qui pourraient éclater dans les semaines à venir. Ils ont loué les tactiques qui, selon eux, ont renforcé un système qui a été secoué par les allégations sans fondement de fraude et la méfiance généralisée après la tentative de Donald J. Trump d’annuler l’élection présidentielle de 2020.

Ils ont souligné une communication meilleure et plus fréquente des responsables électoraux et des mesures de transparence telles que des caméras en direct aux urnes et dans les salles de dépouillement. Certains ont émis l’hypothèse que les sondages et les reportages des médias de droite promettant une explosion républicaine dans les courses à travers le pays pourraient avoir découragé certains militants de droite de provocations dans les bureaux de vote.

“C’était remarquablement fluide”, a déclaré Damon Circosta, président du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord. “Vous pouvez dire par mon vertige que je ne m’attendais pas à ça.”

Au cours des deux dernières années, un mouvement d’activistes partisans de la théorie du complot a bruyamment remis en question et sapé le système électoral du pays. Leurs efforts ont trouvé le soutien d’organisations conservatrices, de partisans aux poches profondes et d’influenceurs des médias de droite et ont suscité des inquiétudes quant au potentiel de violence, d’intimidation et de vigilance le jour du scrutin.

Mais les incidents signalés par les responsables cette semaine étaient beaucoup moins flagrants. Malgré les nombreuses accusations de fraude, les candidats républicains ont jusqu’à présent pour la plupart accepté les résultats lorsqu’ils ont perdu – y compris certains des promoteurs les plus bruyants des théories du complot électoral. Les appels de M. Trump à “Protester!” en réponse à des problèmes techniques relativement courants en Arizona et au Michigan ont jusqu’à présent été largement ignorés.

Les premiers signes indiquent que la participation était relativement élevée, en particulier dans les États du champ de bataille, ce qui suggère que les électeurs n’ont pas été dissuadés par le bruit.

Des dizaines de courses sont encore indécises et le décompte pourrait se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine à quelques endroits. Deux États en particulier, le Nevada et l’Arizona, présentent plusieurs candidats refusant les élections dans des courses serrées et les avocats des élections disent qu’ils se préparent à des contestations judiciaires visant à mettre à nouveau à l’épreuve la solidité du système.

Jeudi, Mark Finchem, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État en Arizona, a dénigré le système électoral dans le comté de Maricopa, qui abrite Phoenix, et a comparé une partie du processus aux tristement célèbres pendaisons des élections de 2000 en Floride.

Un entrepôt de stockage pour le bureau des élections du comté de DeKalb à Decatur, Ga. Le crédit… Nicole Craine pour le New York Times

Voter mardi dans un lycée d’Oak Park, Michigan. Le crédit… Nic Antaya pour le New York Times

Les agents électoraux et les autres personnes travaillant à protéger le vote ont subi de graves pressions.

Jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, les administrateurs électoraux recevaient encore des appels concernant des failles supposées dans l’équipement de vote, tandis que les contrôleurs de scrutin dans certaines circonscriptions harcelaient les travailleurs électoraux avec des questions sur le mécanisme. Dans quelques cas, des personnes ont tenté de perturber le vote ou d’empêcher les électeurs de voter. Et des problèmes techniques dans plusieurs juridictions ont été saisis par les candidats républicains, les négationnistes électoraux, les influenceurs de droite et M. Trump. Une telle désinformation ne peut que nuire davantage à la confiance d’au moins certaines parties du public.

Dans certains endroits, les greffiers et les groupes de surveillance disent qu’ils craignent toujours que les négationnistes des commissions chargées de certifier le vote ne tentent de perturber le processus.

“Il y a certainement encore des choses qui nous préoccupent”, a déclaré Orion Danjuma, un avocat de Protect Democracy, un groupe d’intégrité électorale. Le mois dernier, il a aidé le groupe à déposer avec succès des contestations judiciaires contre des justiciers autoproclamés qui patrouillaient dans les urnes dans le comté de Maricopa, portant parfois des armes d’épaule et des gilets pare-balles.

Regarder le traitement des bulletins de vote des électeurs absents à Detroit. Le crédit… Nic Antaya pour le New York Times

L’adjudication des bulletins de vote est en cours à Decatur, en Géorgie. Le crédit… Nicole Craine pour le New York Times

Il a déclaré que la victoire en Arizona aurait pu suffire à arrêter certains militants, mais a souligné que les attaques les plus graves contre les élections n’ont émergé que des semaines et des mois après les élections de 2020, lorsque les avocats de M. Trump à plusieurs reprises cherché à renverser le résultat. “Nous sommes sur le point d’être prêts pour d’autres poursuites”, a déclaré M. Danjuma.

En effet, Kelli Ward, présidente du Parti républicain de l’Arizona, s’est engagée à poursuivre de telles actions. “Nous nous préparons à cela depuis plus d’un an”, a-t-elle déclaré dans un tweet jeudi. “Nous avons une énorme équipe d’avocats prêts à intervenir si nécessaire.”

Indépendamment des résultats de mardi, il est peu probable que les voix poussant les théories du complot électoral soient étouffées de si tôt. Mercredi matin, l’organisateur d’une coalition de négationnistes électoraux dans le Michigan a exhorté le groupe à redoubler de forces malgré le fait que les démocrates ont balayé presque toutes les grandes courses de l’État.

“Nous pouvons choisir de nous recroqueviller sur le rebord et de succomber, ou nous pouvons nous dépoussiérer et recommencer l’ascension ardue des pentes abruptes” de l’intégrité électorale, a écrit Patrice Johnson, l’organisateur de Michigan Fair Elections dans un article de blog. La prochaine réunion en ligne du groupe était prévue jeudi.

L’une des candidates préférées des élections équitables du Michigan, Kristina Karamo, candidate au poste de secrétaire d’État, n’a pas cédé malgré une perte de 14 points de pourcentage et jeudi après-midi a envoyé une liste de supposées «violations» électorales, affirmant qu’il y en avait d’autres à venir.

Mais les candidats républicains au poste de gouverneur et de procureur général du Michigan ont tous deux reconnu leur défaite mercredi, tout comme Tim Michels, le candidat républicain au poste de gouverneur du Wisconsin, qui a fait campagne sur la promesse de changer le système de vote afin que les républicains ne perdent plus jamais les élections dans l’État.

Les concessions des candidats qui répandent des théories infondées sur la fraude électorale sont essentielles pour assurer la stabilité du système électoral, selon les experts électoraux. En outre, ils notent que la sensibilisation du public par les responsables électoraux peut aider à éteindre les incendies.

Après avoir reçu des appels et des courriels d’électeurs exigeant que leurs bulletins de vote soient comptés à la main plutôt que sur des machines, ce que de nombreux militants croient à tort pouvoir manipuler, Fred Sherman, le chef des élections du comté de Johnson, au Kansas, a trouvé une solution. Les électeurs qui ont soulevé cette question dans le district, le plus peuplé du Kansas, auraient la possibilité de placer leur bulletin de vote dans une enveloppe blanche spécialement marquée dans un sac de vote rouge scellé et ont reçu l’assurance qu’ils seraient comptés à la main.

Environ 300 des 250 000 personnes qui ont voté dans le comté de Johnson ont utilisé les sacs rouges, a déclaré M. Sherman, et cela a semblé résoudre le problème.

Des bénévoles transportant des machines à voter et des résultats dans la NRG Arena à Houston. Le crédit… Annie Mulligan pour le New York Times

Traitement des bulletins de vote par correspondance le jour du scrutin à Phoenix. Le crédit… Ilana Panich-Linsman pour le New York Times

“Ils ont évidemment créé un peu de turbulence”, a déclaré M. Sherman. “C’est comme courir un tapis roulant toujours en pente.” M. Sherman a dit qu’il aimerait “une course facile et vous n’avez pas cela quand vous avez un déni électoral constant”.

Selon Douglas Wilson, un stratège démocrate à Charlotte, en Caroline du Nord, les sondages prédisant une grande vague républicaine ont peut-être également contribué à refroidir l’ardeur des négationnistes. Selon cette logique, a-t-il dit, les tentatives de saper la confiance dans les résultats n’auraient fait que décourager les électeurs républicains.

“Des amis républicains n’arrêtaient pas de me dire chaque jour que les démocrates allaient être anéantis”, a déclaré M. Wilson.

Stimulés par les inquiétudes suscitées par les négationnistes, de nombreux groupes de défense des droits de vote ont commencé leurs propres préparatifs bien avant mardi.

Une coalition, appelée Election Defenders, a organisé des dizaines de sessions pour former les personnes postées dans les bureaux de vote afin d’aider à prévenir l’intimidation des électeurs. Son objectif était de recruter 1 250 volontaires, mais a été submergé par plus de 2 000 personnes qui ont suivi plusieurs heures de formation en ligne sur la façon d’intervenir dans des situations tendues, de dissiper la confusion, de désamorcer les confrontations avec des militants potentiellement armés et, plus que tout, de garder les choses calmes.

“Nous avons eu le bon problème de plus de personnes s’inscrivant que nous n’avions d’endroit où les mettre”, a déclaré Tiffany Flowers, l’une des principales organisatrices de la campagne. Elle a déclaré avoir travaillé 20 heures mardi surveillant les médias sociaux, visitant des bureaux de vote dans sa ville natale, Atlanta, et s’étant renseignée auprès de partenaires à travers le pays.

L’un des rares incidents est survenu tardivement du comté de Maricopa, impliquant un homme qui a tenté d’empêcher physiquement une femme d’entrer dans un centre de vote quelques minutes avant sa fermeture. Mme Flowers a déclaré que plusieurs défenseurs des élections sur place se sont levés et ont escorté la femme à l’intérieur, puis ont attendu dehors pour la raccompagner à sa voiture par la suite.

“Je crois fermement qu’il y a plus d’Américains qui voulaient voir tous ceux qui avaient le droit de voter pouvoir voter équitablement, librement et avec dignité”, a déclaré Mme Flowers.

