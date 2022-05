Mises à jour en direct de l’Ukraine : Zelensky exhorte Global Business Elite à punir davantage la Russie

Pendant des décennies, le pétrole brut acheminé depuis la Russie a été acheminé vers une raffinerie géante à Schwedt, une ville industrielle située sur les rives de l’Oder en Allemagne, fournissant des emplois à des milliers de travailleurs et une source fiable d’essence, de carburéacteur et de mazout pour habitants de Berlin.

Aujourd’hui, alors que les États membres de l’Union européenne s’efforcent de s’entendre sur les termes d’un embargo pétrolier pour punir Moscou pour son invasion de l’Ukraine, la raffinerie de Schwedt est devenue la principale pierre d’achoppement dans les efforts de l’Allemagne pour rompre sa dépendance au pétrole russe. Cette perspective a alarmé les 1 200 employés de la raffinerie.

L’Allemagne dépend de la Russie pour environ un tiers de son pétrole, et Robert Habeck, ministre de l’économie et vice-chancelier, a passé des semaines à se préparer à un embargo, se rendant des Émirats arabes unis à Washington à Varsovie pour trouver d’autres sources de brut.

“Le dernier tiers est le problème”, a déclaré M. Habeck dans une vidéo visant à expliquer la situation aux Allemands. Et la majeure partie de ce pétrole russe passe par la raffinerie de Schwedt.

La raffinerie est un symbole imminent de la façon dont les besoins en pétrole et en gaz de l’Allemagne sont liés à son géant exportateur d’énergie à l’est. La raffinerie PCK – le nom est un clin d’œil à ses racines est-allemandes en tant que société d’État “Petrolchemisches Kombinat” ou Petrochemical Combine – appartient à Rosneft, la compagnie pétrolière publique russe. Il est relié à l’oléoduc Druzhba de l’ère soviétique, l’un des plus longs au monde, acheminant le pétrole des puits sibériens vers l’Europe occidentale.

Et il reste une partie essentielle des besoins énergétiques de l’Allemagne, produisant des carburants pour Berlin – la plus grande ville d’Allemagne – et les régions voisines, y compris certaines parties de la Pologne. Trouver suffisamment de pétrole pour remplacer les 12 millions de tonnes de brut traitées chaque année à Schwedt – via les ports allemands et polonais au nord – n’est qu’une pièce du puzzle, car Rosneft a déclaré aux responsables allemands qu’il n’avait aucun intérêt à exploiter la raffinerie en utilisant non -Huile russe.

Rosneft, la compagnie pétrolière publique russe qui exploite la raffinerie, a déclaré aux responsables allemands qu’elle n’avait aucun intérêt à la faire fonctionner avec du pétrole non russe. Crédit… Filip Singer/EPA, via Shutterstock

Pour résoudre ce problème, le Parlement allemand a approuvé la semaine dernière une loi qui permettrait au gouvernement de saisir plus facilement les infrastructures essentielles sous propriété étrangère afin de prévenir une urgence nationale. Si l’embargo pétrolier était adopté, les responsables allemands ont déclaré que la nouvelle loi permettrait à Berlin d’assurer un approvisionnement adéquat en produits pétroliers jusqu’à ce qu’une autre société soit trouvée pour acquérir la participation de Rosneft.

Shell, la plus grande entreprise énergétique d’Europe, qui détient une participation de 37,5 % dans PCK, a récemment déclaré qu’elle soutiendrait la raffinerie, « même au prix de pertes économiques afin de maintenir l’approvisionnement de la région ». L’année dernière, Shell a cherché à vendre sa participation dans la raffinerie et Rosneft a décidé de l’acquérir, mais le ministère allemand de l’économie, qui pèse les aspects politiques et stratégiques des investissements étrangers, n’a pas encore approuvé.

Une autre entreprise énergétique, Alcmène, qui fait partie de la holding énergétique britannique privée Liwathon Group, a exprimé son intérêt à investir à Schwedt. “Nous serions en mesure d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la pleine utilisation de la raffinerie PCK via les ports allemands” sans subventions gouvernementales, a déclaré Alcmene dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Comme d’autres régions de l’ex-Allemagne de l’Est, Schwedt a connu des pertes d’emplois généralisées après l’effondrement du communisme. Crédit… Katrin Streicher pour le New York Times

Le chancelier Olaf Scholz a clairement indiqué qu’il était conscient des inquiétudes entourant la raffinerie et qu’il considérait comme prioritaire d’assurer son avenir.

“Nous examinons de très près comment cela peut réellement fonctionner”, a-t-il déclaré lors d’une récente réunion de son parti dans le Land de Brandebourg. “Nous allons également nous assurer que les employés ne sont pas laissés à eux-mêmes.”

La crainte que des licenciements ne soient imminents a attiré des centaines de travailleurs, dont beaucoup vêtus des couleurs officielles orange fluorescent et vert forêt du PCK, à la cantine de l’entreprise plus tôt ce mois-ci pour une assemblée publique avec M. Habeck.

Comme d’autres régions de l’ex-Allemagne de l’Est, Schwedt a connu des pertes d’emplois généralisées après l’effondrement du communisme. Les souvenirs d’un chômage à 25 % hantent encore la région.

De plus, la raffinerie n’est pas seulement une source de pétrole et de revenus, c’est aussi le cœur de l’identité de la ville. Aplati par l’Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’arrivée de l’oléoduc – son nom, Druzhba, signifie amitié en russe – et de la raffinerie à la fin des années 1960 a attiré des milliers de travailleurs et leurs familles, attirés par des emplois sûrs. Le slogan de PCK est : « We move Berlin and Brandenburg !

Aujourd’hui, environ un dixième des 30 000 habitants de la ville occupent des emplois syndiqués sûrs à la raffinerie et dans les industries de soutien. De nombreux travailleurs ont profité de la rencontre avec M. Habeck pour remettre en question l’approche du gouvernement.

Robert Habeck, ministre allemand de l’économie et vice-chancelier, a récemment rencontré des centaines de travailleurs de PCK qui craignaient d’être licenciés. Crédit… Jens Schlueter/Agence France-Presse — Getty Images

“Pourquoi devrions-nous prendre un partenaire commercial qui depuis des décennies a été fiable et toujours livré, et lui imposer un embargo ?” a déclaré un homme qui s’est identifié comme ayant travaillé à la raffinerie pendant 27 ans.

“Mon souhait serait en fait de garder le pipeline Druzhba totalement hors de l’embargo”, a déclaré une autre employée, qui s’est identifiée comme la mère de trois jeunes enfants. “Il n’y a pas d’alternative qui soit rentable.”

Les journalistes ont été priés de ne pas identifier les employés qui ont pris la parole lors de l’événement, afin de protéger leur vie privée.

M. Habeck a tenté d’assurer à la foule que la raffinerie continuerait à fonctionner. “Si tout fonctionne comme sur le papier”, du brut de Norvège ou du Moyen-Orient pourrait être expédié depuis les ports de Rostock et de Gdansk, en Pologne, tous deux reliés à la raffinerie par des pipelines.

Dans le même temps, a-t-il reconnu, il y avait plusieurs points dans le processus où cela pouvait se heurter à un problème.

L’installation de PCK, comme d’autres raffineries, est conçue pour traiter le type particulier de pétrole brut en provenance de Russie. Le brut provenant d’autres pays devrait être mélangé avec du pétrole contenu dans des réservoirs de réserve sur la côte nord-ouest de l’Allemagne pour créer un mélange approprié.

Acheminer cette réserve de pétrole vers l’oléoduc de Rostock nécessiterait un voyage maritime de sept jours, car aucun oléoduc ne traverse l’ancienne frontière qui divisait l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest, et le principal opérateur de fret ferroviaire du pays n’a presque pas de wagons pétroliers.

Autre complication potentielle : le gouvernement polonais refuse de travailler avec des entités russes, et il a déclaré aux responsables allemands que tant que Rosneft détiendra un intérêt dans la raffinerie, aucun pétrole n’arrivera de Gdansk.

Bâtiments résidentiels sur l’une des rues principales de Schwedt. La raffinerie reste un élément essentiel des besoins énergétiques de l’Allemagne. Crédit… Katrin Streicher pour le New York Times

« Nous ne pouvons être totalement sûrs de ce que nous faisons », a déclaré M. Habeck aux employés de la raffinerie. “Mais au moins, cela a été soigneusement discuté et réfléchi.”

À terme, M. Habeck et les responsables locaux aimeraient voir la raffinerie abandonner les combustibles fossiles et se concentrer sur le traitement des énergies renouvelables. Au cours des dernières années, PCK a investi dans le développement de carburant synthétique en mettant l’accent sur l’hydrogène. Verbio, une entreprise produisant de l’éthanol à partir de sources locales, opère sur le site de la raffinerie, alimentant en bioénergie le système de chauffage de la ville.

Les responsables de Berlin ont souligné l’attrait économique de la région environnante, soulignant l’usine d’assemblage de Tesla récemment achevée et l’annonce par Intel d’une usine de fabrication de puces de 19 milliards de dollars. Les deux entreprises ont été attirées par une abondance d’énergie renouvelable, a déclaré Carsten Schneider, agent de liaison du chancelier Scholz pour l’Est Allemagne, qui a également parlé aux habitants de Schwedt.

“Je leur ai assuré que le gouvernement allemand ne se contenterait pas de les abandonner, mais ferait un effort, à la fois pour une solution à court terme pour sécuriser le pétrole d’ailleurs et pour la restructuration à long terme vers la production d’énergie régénérative”, a-t-il déclaré.

La maire de la ville, Annekathrin Hoppe, a déclaré qu’elle aimerait mettre en place un campus pour les start-ups, les incubateurs et autres innovateurs énergétiques à proximité de la raffinerie afin de promouvoir la transition vers la production d’énergie verte. Mais, a-t-elle dit, cela nécessiterait “des sommes en millions ou en milliards”.

Annekathrin Hoppe, la maire de Schwedt, a déclaré qu’elle n’avait pas encore obtenu d’assurances concrètes de la part des autorités allemandes que les habitants seraient en mesure de conserver leur emploi. Crédit… Katrin Streicher pour le New York Times

Malgré toute l’attention que les politiciens de Berlin ont accordée à sa ville, elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore vu de calendrier ni d’assurance concrète que les gens seraient en mesure de conserver leur emploi, ni de promesses d’aide financière.

« C’était un bon début », a-t-elle dit à propos de la vague de visites des dernières semaines. “Mais ce n’était qu’un début.”