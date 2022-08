Mises à jour en direct de l’Ukraine : une explosion secoue la base aérienne russe en Crimée

La raffinerie de pétrole Duna à Szazhalombatta, près de Budapest en Hongrie, l’un des trois pays d’Europe de l’Est particulièrement dépendants du pétrole russe. Le crédit… Janos Kummer/Getty Images

Autre signe de la fragilité de la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe, les flux de pétrole de la Russie vers l’Europe centrale se sont interrompus en raison d’un différend sur les paiements des pipelines, faisant craindre qu’une «guerre énergétique» entre Moscou et ses clients pétroliers européens ne dégénère.

Les autorités hongroises, slovaques et tchèques ont confirmé mardi que les livraisons de pétrole russe à partir d’un oléoduc critique avaient cessé jeudi dernier. Les trois pays, qui dépendent fortement du pétrole russe pour alimenter leurs économies, sont exemptés d’une décision de l’Union européenne d’interdire les importations de pétrole russe à partir de la fin de cette année.

Le différend porte sur le tronçon sud d’un pipeline de l’époque de la guerre froide – appelé Druzhba, le mot russe pour l’amitié – qui transporte du pétrole brut à environ 2 500 milles de l’Oural, à travers l’Ukraine, jusqu’en Europe centrale.

Transneft, l’opérateur public de la partie russe de l’oléoduc, paie des frais de transit à son homologue ukrainien, UkrTransNafta, pour que le pétrole traverse le pays. Mais mardi, Transneft a déclaré que son paiement de juillet avait été remboursé et a blâmé les problèmes liés aux sanctions européennes visant à punir la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Transneft a déclaré qu’UkrTransNafta avait alors interrompu les flux de pétrole vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.

UkrTransNafta n’a fait aucun commentaire immédiat.

Jozef Sikela, ministre de l’industrie et du commerce de la République tchèque, a déclaré dans un communiqué sur Twitter que son pays ne recevait plus de pétrole de la Russie et était en contact avec “tous les acteurs concernés” dans l’espoir de trouver une solution à la situation.

“Les prochains jours montreront s’il s’agit d’une nouvelle escalade de la guerre énergétique par la Russie ou d’un problème technique de paiements”, a déclaré M. Sikela.

Transpetrol, l’opérateur du pipeline en Slovaquie, et MOL, l’opérateur en Hongrie, ont confirmé qu’aucun brut n’atteignait leur pays en raison du problème de paiement entre la Russie et l’Ukraine.

Tous trois ont déclaré avoir des réserves de pétrole qui leur permettraient de couvrir tout manque à gagner au cours des prochaines semaines. Mais une perturbation prolongée pourrait causer des problèmes aux raffineries connectées au lien.

MOL a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il “travaillait en permanence sur une solution et qu’il était également en pourparlers pour assumer les frais eux-mêmes”.

Un pipeline alternatif à travers la mer Adriatique pourrait être utilisé pour fournir du pétrole aux trois pays, selon IHS Markit, une société de recherche. Mais il a averti que la capacité atteignant la Hongrie et la Slovaquie pourrait ne pas être suffisante pour couvrir entièrement les déficits si la Russie devait interrompre complètement les livraisons.

Il a estimé qu’en janvier dernier, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque recevaient environ 250 000 barils par jour de la Russie via le pipeline.

L’Allemagne et la Pologne, qui se trouvent à l’extrémité nord du gazoduc, n’ont pas été affectées par l’interruption, a déclaré Transneft.

Le prix du pétrole brut Brent, la référence internationale, a augmenté à la nouvelle de la fermeture du pipeline, mais a ensuite retombé, s’échangeant en baisse de 0,5 %, à un peu plus de 96 dollars le baril.

Depuis qu’il a envahi l’Ukraine en février, le président russe Vladimir V. Poutine a montré qu’il était prêt à utiliser son contrôle du robinet de l’énergie comme levier sur l’Europe. Il a également démontré son talent pour déséquilibrer ses adversaires en envoyant des signaux mitigés et en essayant de monter les alliés occidentaux les uns contre les autres.

Au printemps, la Russie a coupé les livraisons de gaz naturel à plusieurs pays européens, à commencer par la Bulgarie et la Pologne, puis à la Finlande. En juin, le jour où les dirigeants de la France, de l’Allemagne et de l’Italie se sont rendus à Kyiv, ces pays ont signalé un déficit de livraisons de gaz russe, tout comme l’Autriche et la République tchèque.

Les flux via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne, principal consommateur européen de gaz russe, ont été réduits de 60% en juin, puis de 80% en juillet. Moscou a imputé la perturbation à un composant du pipeline qui était en cours de rénovation par une entreprise allemande dans une usine au Canada, provoquant des tensions entre Ottawa et Berlin.

Benjamin Novak et Monika Pronczuk reportage contribué.