KRAMATORSK, Ukraine – Juste pour entrer dans Sievierodonetsk, les soldats ukrainiens lancent un gantlet d’obus d’artillerie russe sur la seule voie d’accès : un pont jonché de carcasses brûlées de voitures et de camions qui n’ont pas survécu.

Et une fois à l’intérieur de la ville de l’est de l’Ukraine, au centre des préoccupations des deux armées depuis plusieurs semaines, les soldats ukrainiens affrontent les Russes dans des va-et-vient pour le contrôle de quartiers déserts et détruits.

Les dirigeants ukrainiens sont désormais confrontés à une décision stratégique clé : se retirer de la ville de taille moyenne et prendre des positions plus défendables, ou rester et risquer d’être enfermés si le pont explose. Cela reflète les choix que le pays a dû faire depuis le début de l’invasion russe, entre céder du terrain pour éviter la mort et la destruction à court terme, et résister à de longues chances dans l’espoir que cela portera ses fruits plus tard.

À Sievierodonetsk, ce calcul a pris une signification au-delà de l’importance militaire limitée de la ville. Dans des remarques aux journalistes lundi, le président Volodymyr Zelensky a qualifié Sievierodonetsk et sa voisine de l’autre côté de la rivière, Lysychansk, de « villes mortes » ravagées par les attaques russes et presque vides de civils.

Et pourtant, il a insisté sur le fait qu’il y avait une raison impérieuse de rester et de se battre : la position de l’Ukraine tout au long de la guerre a été qu’elle a l’intention de conserver son territoire souverain et de ne pas le céder à Moscou.

Un soldat ukrainien qui fait partie de l’équipe assurant la sécurité d’un groupe de médecins de première ligne, se repose mardi dans une base à Sloviansk. Le crédit… Ivor Prickett pour le New York Times

Se retirer maintenant vers de meilleures positions sur des terrains plus élevés de l’autre côté de la rivière Seversky Donets, puis se battre pour reprendre la ville plus tard, a-t-il dit, serait plus difficile et entraînerait un prix plus élevé en effusion de sang que de tenir le coup.

« Ce sera très coûteux pour vous de revenir, en termes de nombre de personnes tuées, de nombre de pertes », a déclaré M. Zelensky.

« Nos héros n’abandonnent pas leurs positions à Sievierodonetsk », a-t-il ajouté. « Les combats urbains féroces se poursuivent dans la ville. »

Il s’agissait d’une rare rumination publique de la part de M. Zelensky sur la prise de décision stratégique pendant la guerre, offrant une fenêtre sur les objectifs de son gouvernement et de son armée. Sievierodonetsk est la dernière grande ville de la région séparatiste de Lougansk que les Russes n’ont pas prise ; le capturer leur donnerait un contrôle quasi total de cette enclave.

Il y a aussi d’autres facteurs. Se replier pourrait être démoralisant pour les forces ukrainiennes. Et certains soldats ukrainiens ont déclaré qu’il valait la peine de prolonger la phase de combat urbain pour infliger davantage de pertes aux forces russes déjà épuisées, et éventuellement nuire à leur moral.

Il était également possible que M. Zelensky ait aidé les militaires à se tromper en signalant une intention tout en poursuivant discrètement une ligne de conduite opposée.

Le gouvernement n’a pas précisé le nombre total de victimes militaires subies par l’Ukraine depuis que le dirigeant russe Vladimir V. Poutine a ordonné l’invasion en février. Mais M. Zelensky a déclaré la semaine dernière que lors des récents combats intenses, son pays perdait chaque jour entre 60 et 100 soldats tués et 500 blessés. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré mardi que 6 489 militaires ukrainiens avaient été capturés.

Les forces ukrainiennes ont tiré une salve de roquettes vers des positions russes près de Sievierodonetsk la semaine dernière. Le crédit… Ivor Prickett pour le New York Times

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a estimé cette semaine le nombre de victimes civiles à 40 000 tués ou blessés, bien que certains responsables gouvernementaux affirment que les chiffres réels sont plus élevés. Des responsables ukrainiens ont déclaré mardi que la rupture des canalisations d’égout et d’eau dans la ville méridionale de Marioupol, saisie par la Russie après un siège dévastateur, a créé un risque d’épidémies graves qui augmenteraient le bilan civil.

La bataille de Sievierodonetsk, qui fait partie de Lougansk et de la région élargie du Donbass à l’est, fait rage depuis des semaines, et certains soldats ukrainiens se demandent pourquoi l’armée n’a pas ordonné une retraite tactique.

« Ils tuent beaucoup de nos gars », a déclaré un soldat qui a demandé à être identifié uniquement par son surnom, Kubik, interrogé la semaine dernière alors qu’il fumait au bord d’une route dans la ville de Siversk, une zone de rassemblement à l’ouest des combats. Il s’était récemment éloigné de ses positions près de Sievierodonetsk.

« Laissez-les s’avancer un peu, laissez-les penser qu’ils ont capturé la ville, et ensuite nous les rencontrerons magnifiquement » depuis la position la plus avantageuse, a-t-il dit.

La ville se trouve sur la rive est, principalement plate, du Seversky Donets. La rive ouest, en revanche, s’élève sur une colline proéminente qui offre des vues dominantes et des positions de tir.

Plus tôt dans la guerre, des soldats ukrainiens ont été encerclés à Marioupol et se sont battus pendant des semaines, se retirant finalement pour ne conserver qu’une petite poche de terrain dans un complexe d’usines sidérurgiques où ils se sont abrités dans des bunkers, avant que M. Zelensky n’ordonne aux résistants de se rendre plutôt que d’être tué. .

Les commandants ukrainiens ont décidé d’éviter une version à plus petite échelle de ce siège plus tôt cette semaine à Sviatohirsk, une ville située sur la rive basse du Seversky Donets.

Des gens sur une plage près d’un réservoir dans la ville de Kurakhove, près des lignes de front dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, qui a été touchée par des bombardements russes mardi. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Essayant de piéger les troupes ukrainiennes dans la ville, les forces russes avaient tiré de l’artillerie sur leur seule route restante à travers la rivière, un pont près d’un monastère orthodoxe qui était également fréquemment touché. Lundi, l’armée ukrainienne s’est retirée, a fait sauter le pont et a pris position sur la rive haute du fleuve, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Sievierodonetsk était autrefois un marigot provincial endormi d’environ 100 000 habitants, avec des rues bordées de peupliers et une ligne d’horizon dominée par les cheminées d’une usine d’engrais.

Aujourd’hui, c’est une ruine en grande partie abandonnée où les lignes de bataille oscillent souvent, chaque camp prétendant parfois avoir expulsé l’autre d’une partie de la ville. Mardi, Serhiy Haidai, le gouverneur militaire ukrainien de la région de Louhansk, a déclaré que les forces russes prenaient à nouveau d’assaut des positions. « Le combat continue », a-t-il dit.

Les tirs d’artillerie russes dans la position de repli potentielle sur la haute rive, où se trouve Lysychansk, ont également été féroces. Les bombardements ont touché un marché, une académie minière et une école, a déclaré M. Haidai. La grève sur le marché a déclenché un incendie qui a brûlé toute la journée de lundi. Deux civils ont été blessés.

Le gouvernement ukrainien a souligné la précarité de ses positions dans la bataille du Donbass, la région minière et agricole désormais principalement contrôlée par les forces russes.

Le pont d’accès pivot à Sievierodonetsk est un panorama de destruction, témoignant de la difficulté et du risque pour l’Ukraine de tenir ne serait-ce qu’une partie de la ville.

Des automobilistes font la queue mardi pour faire le plein près de Kramatorsk dans la région de Donetsk. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Une vidéo enregistrée par des journalistes de Radio Free Europe/Radio Liberty qui ont participé à une course de réapprovisionnement la semaine dernière a montré le chaos sur la travée : la traverser signifiait se faufiler entre les carcasses brûlées des voitures et les cratères d’obus dans le tablier du pont.

Les débris se sont accumulés au cours des deux dernières semaines. Dans une interview fin mai, un soldat à un poste de contrôle de sacs de sable à l’extrémité ouest du pont a averti que les observateurs d’artillerie russes avaient la portée – exempte de débris à l’époque – sous observation et ouvraient le feu chaque fois qu’une voiture passait. Deux autres ponts dans la ville ont été détruits plus tôt en mai.

M. Haidai a justifié les efforts de l’Ukraine pour tenir Sievierodonetsk en partie comme une question de résistance symbolique.

« Stratégiquement, la ville de Sievierodonetsk n’est pas d’une grande importance », a-t-il déclaré ce week-end. La haute rive opposée est militairement plus importante, a-t-il dit. « Mais politiquement, Sievierodonetsk est un centre régional. Sa libération remontera considérablement notre moral et démoralisera les Russes.

Pourtant, M. Zelensky a déclaré qu’il était prêt à reconsidérer sa décision en fonction des développements. L’un ou l’autre commandement – tenir le terrain ou battre en retraite – avait des inconvénients potentiels, a-t-il déclaré.

« Dans la première option, il y a un risque, dans la deuxième, il y a un risque », a-t-il déclaré.

Un véhicule blindé ukrainien la semaine dernière près des villes assiégées de Sievierodonetsk et Lysychansk. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Oleksandre Chubko reportage contribué.