Mises à jour en direct de l’Ukraine: les États-Unis et la Russie discuteront de Griner via Channel pour les échanges de prisonniers, selon des responsables

Un soldat leurre sur le bord d’une route traversant le fleuve Dnipro depuis le complexe nucléaire de Zaporizhzhia la semaine dernière. Des responsables ukrainiens et russes ont signalé des explosions vendredi, se blâmant mutuellement. Le crédit… David Guttenfelder pour le New York Times

DRUZHKIVKA, Ukraine – Les responsables ukrainiens sonnent l’alarme depuis des mois. L’agence mondiale de surveillance nucléaire a mis en garde cette semaine contre les risques extraordinaires. Puis vendredi, des duels d’artillerie près d’une centrale nucléaire géante sur le fleuve Dnipro, dans le sud de l’Ukraine, ont ajouté de nouveaux risques pour la sécurité.

Des explosions dans et autour du complexe nucléaire de Zaporizhzhia – le plus grand d’Europe – vers 14 h 30 ont détruit des lignes de transmission électrique et posé des risques d’endommager la centrale, forçant les ingénieurs à modifier le fonctionnement de l’un de ses six réacteurs en réduisant la puissance, l’Ukraine société nucléaire d’État, Energoatom, a déclaré.

Quelques heures plus tard, une deuxième série de trois explosions a endommagé un bâtiment auxiliaire près de l’un des réacteurs nucléaires, augmentant le risque de fuites d’hydrogène et d’incendie, a indiqué la société.

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines près du complexe nucléaire, que l’armée russe contrôle et utilise comme forteresse, alors même que les ingénieurs ukrainiens continuent de l’exploiter.

Pendant environ un mois, la Russie a utilisé le site pour organiser des frappes d’artillerie sur des cibles ukrainiennes sans crainte de représailles, car l’armée ukrainienne ne peut pas riposter sans risquer de toucher des équipements de sécurité, des réacteurs ou des installations de stockage de combustible usé. Les responsables ukrainiens affirment que les Russes visent à perturber une contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays.

Après que les explosions de vendredi après-midi ont coupé une ligne électrique à haute tension, les exploitants de la centrale ont réduit la production de l’un des réacteurs. Auparavant, trois des six réacteurs de la centrale étaient opérationnels, deux étaient en attente et un faisait l’objet de réparations planifiées.

Il n’était pas clair si le réacteur dont le fonctionnement a été modifié vendredi a été mis en veille, a déclaré Dmytro Orlov, un ancien ingénieur de la centrale qui est maintenant le maire d’Enerhodar, où se trouve la centrale.

“C’est un événement inhabituel mais pas imprévisible”, a-t-il déclaré. « Le personnel était préparé. Il l’a comparé à l’intervention d’urgence dans le cas où une ligne électrique serait endommagée par un incendie de forêt ou un autre accident.

Energoatom, la compagnie d’électricité publique, a publié une déclaration sur le site de réseautage social Telegram disant que les tirs d’artillerie russe avaient coupé la ligne électrique. “L’armée russe a de nouveau eu recours à la provocation”, a déclaré la société. Il a indiqué qu’un espace industriel sur le terrain du complexe avait été frappé à trois reprises, touchant le câblage et un transformateur.

Le communiqué indique que les opérateurs ont réduit la production et déconnecté un réacteur du réseau électrique. “Les rejets de substances radioactives n’ont pas été enregistrés”, indique le communiqué.

Les médias d’État russes ont accusé les forces ukrainiennes d’être responsables des explosions et ont signalé qu’elles avaient provoqué un incendie.

Quelques heures plus tard, la compagnie énergétique a signalé une deuxième attaque contre Telegram, affirmant que les Russes avaient tiré trois grenades propulsées par fusée qui ont atterri près de l’un des réacteurs nucléaires. Les explosions, selon le communiqué, ont endommagé un bâtiment auxiliaire et une station spécialisée. “Le danger d’incendie est élevé”, a déclaré la société.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré qu’elle était au courant des informations et recherchait de plus amples informations sur la situation.

Les responsables ukrainiens disent qu’ils n’ont guère d’autre choix que d’endurer les bombardements russes. En juillet, l’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré avoir utilisé un drone «kamikaze» à guidage de précision, qui explose au contact d’une cible, pour détruire un lance-roquettes et un système de défense aérienne russes situés à environ 150 mètres d’un réacteur, sans endommager le réacteur. lui-même.

L’AIEA a mis en garde contre les graves dangers liés au sort de la centrale. Les pierres angulaires de la sûreté nucléaire, a-t-il déclaré, sont en train d’être éliminées de la centrale alors même qu’elle continue de fonctionner. Parmi les lacunes, a-t-il déclaré, figurent le manque de sécurité physique et de surveillance réglementaire, qui est actuellement dans les limbes.

Ces préoccupations ont été reprises vendredi par le ministère britannique de la Défense. Dans sa mise à jour quotidienne des renseignements, le ministère a déclaré que les troupes russes « ont probablement compromis la sécurité » de l’usine en l’utilisant comme base pour « cibler le territoire ukrainien sur la rive ouest du fleuve Dnipro ».

Les combats autour du complexe en mars avaient provoqué un incendie qui avait alimenté les inquiétudes mondiales concernant un éventuel accident nucléaire.