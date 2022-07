Mises à jour en direct de l’Ukraine : les enquêtes sur les crimes de guerre sont confrontées à d’énormes défis

La frappe à la roquette de jeudi sur Vinnytsia, en Ukraine, était la dernière attaque russe qui semblait viser une zone civile d’une ville ukrainienne. Le crédit… Roman Pilipey/EPA, via Shutterstock

Une frappe de missile russe sur une ville du centre de l’Ukraine jeudi a tué au moins 23 personnes, dont trois enfants. Deux semaines plus tôt, des missiles se sont écrasés sur des bâtiments près d’Odessa, tuant 21 personnes. Et pendant des semaines, dans la banlieue de Kyiv, à Bucha, des civils ont subi le plus gros de l’assaut russe – tués à bicyclette ou en marchant dans la rue, ou exécutés les mains liées.

Les attaques russes aveugles contre des zones civiles sont devenues une caractéristique de son invasion, et cette semaine, une conférence internationale à La Haye a cherché à coordonner une approche face aux allégations écrasantes de crimes de guerre en Ukraine.

Mais les enquêteurs sont confrontés à un formidable défi, avec pas moins de 20 000 enquêtes sur des crimes de guerre, plusieurs pays et agences internationales à l’œuvre, et une lourde charge de la preuve pour parvenir à une condamnation. Pour compliquer encore les choses, les enquêtes fonctionnent alors que la guerre fait toujours rage. Le Kremlin a démenti les allégations contre ses forces et le ministère russe de la Défense a qualifié de “fausses” les preuves graphiques d’atrocités.

Les procureurs tiennent à éviter une situation dans laquelle les procureurs nationaux et internationaux se chevauchent dans leur recherche de preuves et de témoins. Jeudi, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a souligné la nécessité de coordonner les enquêtes et d’éviter une “ruée” de nombreuses parties “courant vers les scènes de crime”.

À La Haye cette semaine, des représentants de 45 pays, dont les États-Unis et des pays de l’Union européenne, ont entendu des témoignages sur les atrocités et ont promis environ 20 millions de dollars pour aider la CPI, le procureur général d’Ukraine et les efforts des Nations Unies.

Les experts disent que la Cour pénale internationale, créée en 1998 pour traiter les cas d’atrocités de masse, pourrait être une voie importante pour la responsabilité de la Russie, bien qu’il existe de nombreux obstacles à cet objectif. Ni la Russie ni l’Ukraine ne font partie des 123 pays membres de la cour, mais l’Ukraine a accordé à la cour la compétence pour les crimes commis sur son territoire.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que les Pays-Bas envisageaient de créer un tribunal international ad hoc pour les crimes de guerre en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé à la conférence par vidéo alors même que les sauveteurs creusaient les décombres de la frappe de missiles de jeudi sur Vinnytsia, une ville éloignée des combats sur le front oriental. “C’est un acte de terreur russe”, a-t-il déclaré.

Mercredi, le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, a déclaré que les autorités russes avaient« déporté » entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont 260 000 enfants, de leurs foyers vers le territoire russe, souvent vers des régions isolées d’Extrême-Orient. Le transfert illégal de personnes protégées, a-t-il dit, est une violation d’une Convention de Genève et un crime de guerre.

La Russie a reconnu que 1,5 million d’Ukrainiens se trouvent actuellement en Russie, mais a affirmé qu’ils avaient été évacués pour leur propre sécurité.

L’histoire des affaires de crimes de guerre suggère qu’il serait difficile pour les procureurs de porter des affaires sur la guerre de la Russie en Ukraine.

Trois des poursuites les plus importantes – contre Slobodan Milosevic, Charles Taylor et Saddam Hussein – ont été intentées contre des dirigeants qui n’étaient plus au pouvoir ; aucun président en exercice n’a jamais été remis à un tribunal international.

Le président russe Vladimir V. Poutine bénéficie d’un soutien important dans son pays et a développé des liens solides avec les dirigeants d’autres grandes nations, notamment ceux de la Chine, de la Turquie et de l’Iran.

Prouver des crimes de guerre, et surtout prouver qui a ordonné une action donnée, est également très difficile. Dans le cas de M. Poutine, les procureurs devraient démontrer qu’il a émis des ordres spécifiques qui ont conduit à des atrocités spécifiques, qu’il était au courant des crimes ou qu’il n’a rien fait pour les empêcher.

Les procureurs devraient également démontrer que les commandants russes avaient intentionnellement ciblé des structures civiles ou les avaient frappées lors d’attaques qui n’avaient pas fait de distinction entre les cibles civiles et militaires. L’obtention de telles preuves ou de tels témoignages pourrait être impossible dans un proche avenir, du moins tant que les combats feront rage.

Marlise Simons a contribué au reportage de Paris.