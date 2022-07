Mises à jour en direct de l’Ukraine : les civils avertis des frappes aériennes russes

Yana Muravinets a aidé à évacuer plus de 2 500 personnes de la région de Mykolaïv alors qu’elle travaillait avec la Croix-Rouge, bien que de nombreuses personnes aient choisi de rester.

La première personne que Yana Muravinets a tenté de persuader de quitter sa maison près des lignes de front ukrainiennes était une jeune femme enceinte de cinq mois.

Elle ne voulait pas abandonner ses vaches, son veau ou son chien. Elle a dit à Mme Muravinets qu’elle avait investi de l’énergie et de l’argent dans la construction de sa maison près de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, et qu’elle avait peur de la perdre.

“J’ai dit : ‘Rien de tout cela ne sera nécessaire lorsque vous serez allongé ici mort'”, a déclaré Mme Muravinets.

Depuis les premiers jours de la guerre, Mme Muravinets, une photographe et vidéaste de 27 ans originaire de la région, a pris un nouveau travail bénévole à la Croix-Rouge : encourager les gens à évacuer. Par des appels téléphoniques, des conversations à domicile, des discours publics sur les places des villages, parfois même sous le feu, elle a tenté de convaincre les Ukrainiens que tout laisser derrière est le seul moyen sûr de survivre.

Persuader les gens d’abandonner tout ce qu’ils ont construit au cours de leur vie est l’un des nombreux emplois ennuyeux que la guerre a créés, et un autre défi auquel les autorités ont été confrontées. Alors que la ville de Mykolaïv a réussi à repousser les attaques russes au début de la guerre, des frappes l’ont frappée, ainsi que sa région, semant la mort et la destruction à grande échelle. De nombreux habitants sont partis, mais des centaines de milliers sont toujours là, et le bureau du maire a exhorté les gens à partir.

Mme Muravinets, qui a passé des milliers d’heures ces derniers mois à essayer de plaider en faveur de l’évacuation, a déclaré qu’elle n’était pas préparée à cette tâche. Elle a commencé à avoir des crises de panique, a-t-elle dit, mais elle a senti qu’elle devait continuer.

“La guerre ne se termine pas et les gens continuent de se mettre en danger”, a-t-elle déclaré lors d’un appel Zoom depuis Mykolaïv qui a dû être interrompu à cause des bombardements. “Si je peux convaincre une personne de partir, c’est déjà bien.”

Boris Shchabelkyi, coordinateur des évacuations de personnes handicapées qui travaille aux côtés de Mme Muravinets, la décrit comme une travailleuse infatigable, douce avec les personnes qu’elle doit évacuer et “toujours de bonne humeur” avec ses collègues.

Avec la Croix-Rouge, elle a aidé à évacuer plus de 2 500 personnes, dit-elle, mais beaucoup sont restées, ou sont revenues quelques jours après leur départ. Il a fallu un mois et demi pour convaincre la jeune femme enceinte de fuir, et elle n’est partie qu’après que les fenêtres de sa maison aient été assommées à deux reprises, a déclaré Mme Muravinets.

“Surtout quand c’est sûr, les gens pensent que c’est bien et vivent dans une certaine illusion”, a-t-elle déclaré. “Ils décident de ne partir que lorsque des missiles arrivent chez eux.”

Maisons endommagées à Mykolaïv à la suite d’un tir de missile meurtrier fin juin. Le crédit… Laetitia Vancon pour le New York Times Mme Muravinets a tenté de persuader les Ukrainiens que tout laisser derrière eux est souvent le seul moyen de survivre. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Pendant deux ans avant la guerre, Mme Muravinets a travaillé pour Lactalis, une entreprise laitière française avec une usine dans la région, et elle a visité des villages agricoles pour vérifier la qualité du lait.

Maintenant que de nombreuses routes de campagne sont devenues dangereuses, elle a atteint des villages reculés, évitant les incendies en utilisant des raccourcis qu’elle a appris dans son travail précédent. Mais maintenant, elle doit persuader les producteurs laitiers d’abandonner leurs moyens de subsistance.

« C’est toute la vie pour eux », dit-elle. « Ils disent : ‘Comment puis-je laisser mes vaches ? Comment puis-je laisser mes vaches ?

Avant la guerre, elle disait qu’une vache pouvait coûter jusqu’à 1 000 dollars. Maintenant, les gens les emmènent dans des abattoirs pour obtenir de la viande pour une fraction de cela.

Mme Muravinets a déclaré que certains agriculteurs qui avaient accepté d’évacuer avaient laissé les corrals ouverts, afin que les animaux ne meurent pas de faim, et les vaches, les taureaux et les canards parcouraient désormais les rues du village à la recherche de nourriture et d’eau.

“Les gens qui avaient de l’argent, des opportunités, des voitures sont déjà partis”, a déclaré Mme Muravinets. Mais d’autres, vivant dans des bunkers depuis des mois, lui ont dit qu’ils étaient prêts à y mourir parce qu’ils refusaient de partir.

Elle a dit qu’elle restait pour la même raison.

“Les personnes qui restent sont celles qui sont prêtes à sacrifier leur vie.”

Valeriya Safronova a contribué aux reportages de New York.