Mises à jour en direct de l’Ukraine : le G7 tire à sa fin avec un accord sur le plafonnement des prix du pétrole russe

KREMENCHUK, Ukraine – Alors que les secouristes parcouraient les décombres d’un centre commercial détruit dans le centre de l’Ukraine mardi matin, le bilan des victimes d’un tir de missile russe la veille est passé à 18, a déclaré le maire de la ville.

Quelque 25 personnes avaient été hospitalisées après la grève et 21 étaient toujours portées disparues, a déclaré Dmytro Lunin, le gouverneur de la région de Poltava, lors d’une conférence de presse mardi après-midi. Les sauveteurs creusaient toujours dans les décombres, a-t-il ajouté, mais il serait impossible que quelqu’un d’autre soit retrouvé vivant.

La procureure en chef d’Ukraine, Irina Venediktova, est arrivée sur les lieux mardi avec une équipe d’enquêteurs pour recueillir des preuves sur ce qui, selon elle, constituait à la fois un “crime de guerre” selon la loi ukrainienne et un crime contre l’humanité.

Des centaines de personnes se trouvaient à l’intérieur du centre commercial. Une soixantaine de personnes avaient demandé une aide médicale, a écrit le maire, Vitaliy Maletskiy, sur Facebook. Dans un hôpital où les blessés étaient soignés, cinq personnes se trouvaient dans un état critique, selon le médecin-chef, Oksana Korlyakova.

La procureure a dénoncé ce qu’elle a décrit comme le « pilonnage systématique des infrastructures civiles : hôpitaux, crèches, centres commerciaux comme vous le voyez ici ».

“Je suis sûre que les Russes savent très bien qu’ils tuent des civils”, a ajouté Mme Venediktova. “Pour eux, ce n’est pas nouveau, mais ils le font encore et encore.”

Le ministère russe de la Défense a reconnu mardi dans un communiqué avoir frappé Krementchouk avec ce qu’il a décrit comme des missiles de haute précision. Mais il a déclaré que le centre commercial avait été incendié par une explosion sur sa cible principale, qui, selon lui, était des dépôts contenant des munitions pour des systèmes d’armes fournis par les États-Unis et des pays européens.

Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, et le ministre ukrainien de l’Intérieur a déclaré mardi lors d’un briefing pour les journalistes qu'”il n’y a pas d’objet militaire dans un rayon de cinq kilomètres”.

Une caméra de sécurité d’une station-service a capturé deux frappes russes dans la zone proche du centre commercial. La vidéo a été partagée sur Telegram par Anton Geraschenko, conseiller du ministre de l’Intérieur.

La vidéo, qui a été analysée par le New York Times, montre une grève frappant près ou dans le centre commercial, tandis que la seconde frappe un site industriel à côté du centre commercial. Le site industriel est exploité par Kredmash, un fabricant de centrales d’asphalte, et les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’il ne servait à aucune fin militaire.

Dans un petit parc à côté du centre commercial, un mémorial improvisé de 16 vases remplis de fleurs avait été installé. Des visiteurs sombres allumaient des bougies pour les morts.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une allocution vidéo en soirée que la frappe était intentionnelle. “Ce n’est pas un coup accidentel – c’est une frappe russe calculée”, a-t-il déclaré.

Il s’agissait de la sixième et la plus meurtrière frappe de missiles russes sur Krementchouk, une ville industrielle qui comptait 217 000 habitants avant la guerre. Bien que certains habitants soient partis, de nombreuses personnes déplacées sont également arrivées d’endroits plus à l’est qui ont subi de lourds bombardements, comme Kharkiv et Marioupol.

Parmi les blessés de la frappe de lundi figurait Ioulia, 22 ans, qui s’était enfuie de Kharkiv à Krementchouk avec sa mère. Ils vivaient auparavant à Louhansk, une ville occupée par des séparatistes soutenus par Moscou en 2014.

Yulia et sa mère, Larisa, avaient fui à Kharkiv après les premiers combats, puis il y a deux mois, elles ont de nouveau fui à Krementchouk à cause des bombardements intensifs à Kharkiv. Yulia avait trouvé un emploi en vendant des téléphones portables dans le centre commercial.

“Nous espérions que nous serions en sécurité ici”, a déclaré Larisa, qui ne se sentait pas à l’aise de partager son nom de famille. “C’est un traumatisme profond pour mon âme.”

Dans les heures qui ont suivi la grève, les organes d’information pro-Moscou et les réseaux sociaux ont rapidement rejeté l’attaque mise en scène par les Ukrainiens.

“Je veux que le monde sache que ce n’est pas faux”, a déclaré Larisa. “Les gens ont souffert, et c’est très effrayant.”

Le reportage a été fourni par Ivan Nechepurenko à Tbilissi, en Géorgie, Chevaz Clarke-Williams et Christian Triebert .