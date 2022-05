Mises à jour en direct de l’Ukraine: la Suède déclare que l’adhésion à l’OTAN aurait un «effet d’atténuation des conflits»

BRUXELLES – Le président russe Vladimir V. Poutine a déclaré que l’arrêt de l’expansion de l’OTAN l’avait poussé à envahir l’Ukraine. Mais jeudi, la Finlande a déclaré son intention sans équivoque d’adhérer, non seulement en renversant le plan de M. Poutine, mais en plaçant également le nouveau membre potentiel de l’alliance aux portes du nord de la Russie.

La déclaration des dirigeants finlandais selon laquelle ils rejoindront l’OTAN – avec l’espoir que la Suède voisine ferait bientôt de même – pourrait maintenant remodeler un équilibre stratégique en Europe qui prévaut depuis des décennies. C’est le dernier exemple de la façon dont l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a 11 semaines s’est retournée contre les intentions de M. Poutine.

La Russie a réagi avec colère, le porte-parole en chef de M. Poutine, Dmitri S. Peskov, affirmant que l’ajout de la Finlande et de la Suède à l’OTAN ne rendrait pas l’Europe plus sûre. L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a semblé aller plus loin, déclarant dans un entretien avec un site d’information britannique qu’il a publié sur Twitter qu’en tant que membres de l’OTAN, les deux pays nordiques “font partie de l’ennemi et qu’ils supportent tous les risques”.

La Finlande, connue depuis longtemps pour un non-alignement si implacable que la « finlandisation » est devenue synonyme de neutralité, avait signalé que l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février donnait aux Finlandais une raison de rejoindre l’OTAN. Mais jeudi était la première fois que les dirigeants finlandais ont déclaré publiquement qu’ils avaient définitivement l’intention d’adhérer, rendant presque certain que la Russie partagerait une frontière de 810 milles avec un pays de l’OTAN.

L’ajout de la Finlande et de la Suède à l’OTAN comporte des risques importants d’augmenter les perspectives de guerre entre la Russie et l’Occident, selon le principe sous-jacent de l’alliance selon lequel une attaque contre l’un est une attaque contre tous.

Des soldats finlandais lors d’un exercice militaire à Niinisalo, en Finlande, la semaine dernière. Crédit… Alessandro Rampazzo/Agence France-Presse — Getty Images

Mais les dirigeants finlandais, le président Sauli Niinisto et le Premier ministre Sanna Marin, ont déclaré que “l’adhésion à l’OTAN renforcerait la sécurité de la Finlande”, ajoutant qu'”en tant que membre de l’OTAN, la Finlande renforcerait l’ensemble de l’alliance de défense”.

M. Poutine a proposé une série de raisons pour son invasion à grande échelle de l’Ukraine, mais elle visait en partie à bloquer l’expansion orientale de l’OTAN et reposait sur ce qu’il avait apparemment supposé être une réponse européenne agitée. Au lieu de cela, l’invasion a uni l’Occident et contribué à isoler Moscou.

Avec le redécoupage probable des frontières de sécurité de l’Europe, les responsables occidentaux ont également décidé de remodeler l’infrastructure économique de l’Europe en prenant des mesures pour établir de nouvelles voies de transport depuis l’Ukraine, qui est sous embargo naval russe. La Russie, quant à elle, s’est retrouvée encore plus ostracisée de l’économie mondiale alors que Siemens, le géant allemand de l’électronique, est devenu la dernière entreprise à se retirer de Russie, après 170 ans d’activité dans ce pays.

L’Union européenne a annoncé jeudi une série de mesures visant à faciliter les exportations ukrainiennes de produits alimentaires bloqués, principalement des céréales et des oléagineux, dans le but d’alléger la pression de la guerre sur l’économie ukrainienne et d’éviter une pénurie alimentaire mondiale imminente.

La marine russe a bloqué les exportations de l’Ukraine – un important fournisseur mondial de blé, de maïs et d’huile de tournesol avant l’invasion – vers les ports de la mer Noire du pays. L’objectif à long terme de la Commission européenne, la branche exécutive du bloc, est d’établir de nouvelles routes de transport de l’Ukraine vers l’Europe, en contournant le blocus russe en utilisant les ports polonais – bien que la création de nouvelles routes puisse prendre des mois, voire des années.

Un automobiliste croisant une fusée russe non explosée près de Kuhari, au nord-ouest de Kiev, jeudi. Crédit… David Guttenfelder pour le New York Times

Sur le terrain en Ukraine, où les envahisseurs russes sont toujours confrontés à une forte résistance des forces ukrainiennes armées par l’Occident et à la perspective d’une guerre prolongée, le Kremlin a redéployé des troupes pour renforcer ses gains territoriaux dans le Donbass, la région orientale où les combats ont été le plus féroce.

Des responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que la Russie retirait ses forces autour de la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, où elle perdait du territoire – un recul que le ministère britannique de la Défense a décrit jeudi comme “une reconnaissance tacite de l’incapacité de la Russie à s’emparer des principales villes ukrainiennes où ils s’attendaient à une résistance limitée de la population.

En revanche, dans les régions de Louhansk et de Donetsk, qui forment ensemble le Donbass, les Russes contrôlent désormais environ 80 % du territoire. A Louhansk, où les bombardements russes ne se relâchent que rarement, “la situation s’est sensiblement détériorée” ces derniers jours, selon le gouverneur régional, Serhiy Haidai.

“Les Russes détruisent tout sur leur passage”, a déclaré jeudi M. Haidai dans un message sur Telegram. “La grande majorité des infrastructures critiques devront être reconstruites”, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’y avait pas d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone portable dans la région, où la plupart des habitants ont fui.

Le retrait de la Russie de Kharkiv représente l’un des plus grands revers auxquels Moscou a été confrontée depuis son retrait des zones proches de Kiev, la capitale – où les coûts de l’occupation russe sont devenus plus clairs jeudi.

Les corps de plus de 1 000 civils ont été retrouvés dans des zones au nord de Kiev occupées par les forces russes, a déclaré jeudi la chef des droits de l’homme des Nations unies, Michelle Bachelet. Parmi eux, plusieurs centaines ont été sommairement exécutés et d’autres ont été abattus par des tireurs d’élite, a déclaré Mme Bachelet.

Valentyna Nechyporenko, 77 ans, en deuil sur la tombe de son fils, Ruslan, lors de ses funérailles à Bucha, en Ukraine, le mois dernier. Il a été tué par les forces russes en mars. Crédit… Daniel Berehulak pour le New York Times

“Les chiffres vont continuer d’augmenter”, a déclaré Mme Bachelet lors d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, la deuxième en deux semaines, axée sur les abus découverts par les enquêteurs à Bucha, Irpin et d’autres banlieues de Kiev qui ont été saisies. par les forces russes au début de l’invasion. La Russie a nié avoir commis des atrocités en Ukraine.

L’annonce par les dirigeants finlandais de leur demande d’adhésion à l’OTAN était largement attendue. L’opinion publique en Finlande a considérablement évolué en faveur de l’adhésion à l’alliance, passant de 20 % il y a six mois à près de 80 % maintenant, surtout si la Suède, partenaire stratégique de la Finlande et également non aligné militairement, la rejoint également.

“La Finlande doit demander son adhésion à l’OTAN sans délai”, ont déclaré les dirigeants finlandais dans un communiqué. “Nous espérons que les démarches nationales encore nécessaires pour prendre cette décision seront prises rapidement dans les prochains jours.”

Un débat parlementaire et un vote étaient attendus lundi.

Le débat en Suède est moins avancé qu’en Finlande, mais la Suède, elle aussi, s’oriente vers une demande d’adhésion à l’OTAN, peut-être dès la semaine prochaine.

M. Poutine a cité la propagation de l’OTAN vers l’est dans la sphère d’influence de la Russie, y compris vers les anciens États soviétiques à ses frontières, comme une menace nationale. Il a utilisé le désir de l’Ukraine de rejoindre l’alliance pour aider à justifier son invasion de ce pays, bien que les responsables occidentaux aient répété à plusieurs reprises que la possibilité d’une adhésion ukrainienne reste lointaine.

L’une des raisons est que l’OTAN serait très peu susceptible d’offrir l’adhésion à un pays empêtré dans une guerre.

Des soldats suédois lors d’un exercice d’entraînement sur l’île de Gotland, en Suède, mercredi. Crédit… Sergueï Ponomarev pour le New York Times

Si l’Ukraine devenait membre de l’OTAN, l’alliance serait obligée de la défendre contre la Russie et d’autres adversaires, conformément à l’application de l’article 5 de l’OTAN selon lequel une attaque contre un membre est une attaque contre toute l’alliance.

Même sans les risques géopolitiques, l’Ukraine, une ancienne république soviétique aux prises avec une corruption endémique depuis son indépendance, aurait du mal à remplir plusieurs conditions nécessaires pour rejoindre l’OTAN, notamment la nécessité de démontrer son attachement à l’État de droit.

La Suède et la Finlande, en revanche, sont devenues au fil des décennies des démocraties libérales dynamiques et saines.

Pourtant, les membres de l’OTAN devraient agir si la Finlande et la Suède étaient attaquées par la Russie ou d’autres, augmentant les risques d’une confrontation directe entre les puissances nucléaires.

M. Poutine était susceptible d’essayer de rallier le soutien à l’invasion de l’Ukraine en décrivant les actions de la Finlande et de la Suède comme une nouvelle preuve que l’OTAN devient de plus en plus hostile.

Si la Finlande et la Suède postulent, on s’attend généralement à ce qu’elles soient approuvées, bien que les responsables de l’OTAN soient publiquement discrets, affirmant seulement que l’alliance a une politique de porte ouverte et que tout pays souhaitant adhérer peut demander une invitation. Pourtant, même un processus de candidature rapide pourrait prendre un an, ce qui fait craindre que les deux pays ne soient vulnérables à la Russie en dehors de l’alliance.

Outre une longue frontière, la Finlande partage une histoire compliquée et violente avec la Russie. Les Finlandais ont repoussé une invasion soviétique en 1939-40 dans ce qu’on appelle « la guerre d’hiver ».

De la fumée s’élève au-dessus du village de Velyka Komyshuvakha, en Ukraine, en première ligne des combats avec les forces russes dans la région de Kharkiv jeudi. Crédit… Lynsey Addario pour le New York Times

Les Finlandais ont finalement perdu, abandonné certains territoires et accepté de rester formellement neutres tout au long de la guerre froide, mais leur capacité à retenir temporairement l’Union soviétique est devenue un point central de la fierté finlandaise.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Finlande a rejoint l’Union européenne en 1992, en devenant membre en 1995, tout en restant militairement non alignée et en maintenant des relations de travail avec Moscou.

La Finlande a maintenu ses dépenses militaires et ses forces armées importantes. La Finlande a rejoint le programme de Partenariat pour la paix de l’OTAN avec la Suède en 1994 et s’est rapprochée de plus en plus de l’alliance sans y adhérer.

Steven Erlanger a rapporté de Bruxelles et Norimitsu Onishi de Paris. Le reportage a été fourni par Cora Engelbrecht de Londres, Nick Cumming-Bruce de Genève, Ivan Nechepurenko de Tbilissi, Géorgie, Monika Pronczuk de Bruxelles et Dan Bilefsky de Montréal.