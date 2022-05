Mises à jour en direct de l’Ukraine : la Russie s’engage à arrêter les exportations de gaz vers la Finlande alors que les retombées de la guerre se propagent

WASHINGTON – Le président Biden s’est engagé jeudi à accélérer l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, cherchant à redessiner la carte de l’Europe à l’avantage de l’Occident moins de trois mois après que le président russe Vladimir V. Poutine a commencé son invasion de l’Ukraine.

Lors d’une cérémonie au White House Rose Garden avec le président Sauli Niinisto de Finlande et le Premier ministre Magdalena Andersson de Suède, M. Biden a déclaré qu’il soumettait immédiatement au Sénat le libellé du traité nécessaire pour faire des deux pays les nouveaux membres de l’alliance. L’adhésion formelle à l’alliance nécessitera également l’approbation des 29 autres pays membres.

S’il ne fait aucun doute que le Sénat et la plupart des autres membres de l’OTAN approuveront à une écrasante majorité un traité d’adhésion, la Turquie – qui, sous le président Recep Tayyip Erdogan, a entretenu des relations parfois étroites et parfois litigieuses avec Moscou – a exprimé des objections qui pourraient ralentir le processus et besoin de négociations pour répondre à ses préoccupations.

“Ces deux pays, en particulier la Suède, sont un véritable foyer de terrorisme”, a déclaré jeudi M. Erdogan, une référence apparente à ce que le dirigeant turc prétend être leur soutien tacite aux séparatistes kurdes.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a rencontré mercredi son homologue turc à New York, et des responsables finlandais ont déclaré qu’ils étaient également en pourparlers avec la Turquie. S’adressant aux journalistes mercredi, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, s’est dit convaincu que “les préoccupations de la Turquie peuvent être résolues” et que la Finlande et la Suède pourraient finalement rejoindre l’alliance.

Mais M. Erdogan est notoirement imprévisible, et il pourrait facilement profiter de son influence en tant que spoiler potentiel pour faire pression pour ses propres demandes, y compris une levée des sanctions contre son pays pour son achat de systèmes antiaériens de fabrication russe.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a déclaré jeudi qu’il s’attendait à résoudre les préoccupations de la Turquie.

“Je suis convaincu que nous prendrons une décision rapide pour accueillir la Suède et la Finlande dans la famille de l’OTAN”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous répondons aux préoccupations exprimées par la Turquie”.

Les demandes de M. Erdogan mises à part, la cérémonie à la Maison Blanche a été un moment remarquable dans l’histoire de l’alliance occidentale – un cas rare dans l’histoire où un seul événement, l’invasion de la Russie, a changé le sentiment, et probablement les frontières de l’OTAN, presque du jour au lendemain.

En vertu d’un accord avec l’Union soviétique, la Finlande est restée en dehors de l’alliance, qui a été créée pour contenir la Russie après la Seconde Guerre mondiale. Il est resté indépendant dans l’ère post-soviétique même après avoir rejoint l’Union européenne et s’être rapproché de plus en plus de l’Occident. Jusqu’à présent, la Suède s’était tenue à plus de 200 ans de neutralité.

Mais cette posture a été rapidement abandonnée après la décision de M. Poutine en février d’envahir l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN. La Finlande et la Suède ont soudainement réalisé que la menace russe avait changé et que leur statut de spectateur d’un conflit entre grandes puissances représentait désormais un risque énorme.

La vitesse du renversement a été si grande qu’il n’y a pratiquement pas eu de débat qui a eu lieu après la chute du mur de Berlin en 1989, lorsque même certains des diplomates les plus expérimentés de Washington sur la guerre froide ont averti que plus la Russie se sentait encerclée, plus plus les chances qu’il finisse par se déchaîner, surtout si l’effort d’intégration du pays à l’Occident échouait.

Mercredi, M. Sullivan a déclaré que M. Biden avait demandé à ses responsables de la sécurité nationale s’ils soutenaient l’ajout de la Finlande et de la Suède à l’alliance et qu’ils avaient “soutenu catégoriquement” cette décision à l’unanimité.

La cérémonie de la roseraie contenait délibérément des échos d’une visite d’État, accompagnée d’un orchestre militaire. M. Biden a qualifié la décision d’introduire la Finlande et la Suède dans l’alliance de presque une formalité, notant que les deux pays avaient fourni des forces aux conflits au Kosovo, en Afghanistan et en Irak – les principaux engagements de l’OTAN au cours des 20 dernières années – et qu’ils étaient forts. des démocraties qui “répondent à toutes les exigences de l’OTAN et même plus”.

M. Biden a fait valoir que les deux pays ajouteraient à la puissance de feu de l’alliance.

La Finlande dispose d’une armée sophistiquée qui mène des opérations complexes pour suivre l’activité russe dans les mers d’Europe du Nord et dépense beaucoup en équipements modernes. La Suède est un cas plus difficile : elle a démantelé une partie de sa puissance militaire et, comme l’a concédé Mme Andersson, devrait réorienter son budget pour consacrer 2 % de son produit intérieur brut à la défense, l’objectif des membres de l’OTAN.

Mais pour les Etats-Unis, l’utilité première de l’adhésion des pays nordiques à l’alliance est le message envoyé à M. Poutine. En décembre, le président russe a exigé que les États-Unis et l’OTAN signent un traité qui retirerait les forces des anciens États soviétiques et qu’ils restreignent les activités d’entraînement et le placement des armes.

Au lieu de cela, la frontière de l’OTAN avec la Russie s’étendrait désormais sur 810 milles supplémentaires, et les capacités élargies de l’alliance compliqueraient les défenses de la Russie.

La réaction anticipée de M. Poutine fait l’objet de spéculations et de séances de planification. Le dirigeant russe et ses collaborateurs ont jusqu’à présent répondu calmement, qualifiant cette décision d’erreur et affirmant qu’ils réagiraient si des armes étaient placées à proximité des frontières russes.

Mais la Finlande et la Suède considèrent désormais M. Poutine comme une menace bien plus grande pour leur sécurité que ne l’étaient les dirigeants soviétiques pendant la guerre froide. Pour M. Biden, le changement de sentiment dans les deux pays est une opportunité de fortifier fondamentalement l’alliance transatlantique et d’affaiblir la Russie alors que M. Poutine reste au pouvoir.

M. Biden a fait allusion à cet objectif – qu’il n’a pas pleinement articulé – dans ses commentaires à la Maison Blanche jeudi. “Ces dernières années, des doutes ont commencé à surgir”, a-t-il déclaré. « L’OTAN était-elle toujours pertinente ?

Il a déclaré que l’invasion de la Russie a prouvé qu’elle restait “l’alliance indispensable pour le monde auquel nous sommes confrontés aujourd’hui” et que les décisions prises par la Suède et la Finlande de choisir leur camp étaient “un témoignage de cet engagement”.

“La Finlande et la Suède rendent l’OTAN plus forte”, a-t-il dit, “non seulement en raison de leur capacité, mais parce qu’elles sont des démocraties fortes et fortes.”

Avant la visite de M. Niinisto et de Mme Andersson, M. Biden a également publié une déclaration offrant une garantie de sécurité informelle aux deux nations en attendant leur adhésion formelle à l’alliance. Cela visait à anticiper tout effort de la Russie pour intimider les pays – peut-être avec des cyberattaques, peut-être avec des exercices aériens ou maritimes – pendant qu’ils attendent l’adhésion et les protections formelles qui vont avec.

Mais M. Niinisto a fait allusion à l’importance de la vitesse. “Maintenant que nous avons franchi cette première étape décisive, il est temps pour les alliés de l’OTAN d’intervenir”, a-t-il déclaré. “Nous espérons un soutien solide de tous les alliés et une ratification rapide de notre adhésion une fois qu’il sera convenu.”

Il a directement fait référence à la Turquie, affirmant que « nous nous engageons pour la sécurité de la Turquie, tout comme la Turquie s’engage pour notre sécurité », et a ajouté : « Nous prenons le terrorisme au sérieux ». Cela semblait être une allusion à l’inquiétude turque concernant les militants kurdes.

Mme Andersson, se tournant vers M. Biden et notant en riant que “les Suédois ont mis les pieds pour la première fois dans votre État natal du Delaware en 1638”, a déclaré que l’invasion de l’Ukraine “nous rappelle les jours les plus sombres de l’histoire européenne”. Ce fut “un moment décisif pour la Suède”, a-t-elle déclaré, qui a forcé les Suédois à repenser l’essence de leur sécurité.