Mises à jour en direct de l’Ukraine : la Russie semble se préparer à des procès-spectacles, installant des cages dans un théâtre de Marioupol

Vidéo Images satellites de la base aérienne de Saki, sur la côte ouest de la mer Noire en Crimée, prises avant les explosions de mardi et après, mercredi. Le crédit Le crédit… Laboratoires de la planète

Avec des images satellites montrant au moins huit avions de combat détruits après des explosions sur une base aérienne russe en Crimée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi soir que les pertes croissantes de Moscou devraient persuader ses dirigeants de “trouver une issue à la guerre”.

Les images publiées par Planet Labs, une société d’imagerie par satellite, ont semblé montrer mercredi au moins trois cratères de souffle dans des zones où des avions étaient stationnés près des pistes de la base aérienne de Saki, sur la côte ouest de la mer Noire de la Crimée occupée par la Russie, laissant noirci débris. La Russie a minimisé les dégâts causés par les explosions de mardi, qui, selon un haut responsable militaire ukrainien, étaient le résultat d’une attaque des forces ukrainiennes et de combattants partisans.

Mais avec les images indiquant un coup coûteux et sérieux porté à l’armée russe, M. Zelensky a fait allusion à l’épisode pour la première fois dans son discours du soir, et il a estimé à neuf le nombre d’avions de combat russes perdus.

“En une seule journée, les occupants ont perdu 10 avions de combat : neuf en Crimée et un de plus en direction de Zaporizhzhia”, a-t-il déclaré mercredi soir.

Le New York Times a examiné les images satellite de la base aérienne de Saki, recueillies par Planet Labs quelques heures avant et un jour après les explosions. Les images montrent au moins huit avions détruits, des avions de combat Su-24 et Su-30, tous stationnés sur le tarmac ouest de la base. Les avions coûtent des dizaines de millions de dollars chacun.

De plus, deux bâtiments proches de l’avion semblent avoir été détruits, et des dommages et de grandes marques de brûlures ont été observés ailleurs sur la base militaire.

Cette image de la base aérienne a été prise mardi à 11h10, heure locale, quelques heures avant que des explosions n’y soient signalées. Le crédit… Laboratoires de la planète Cette image prise un jour plus tard montre de lourds dégâts et au moins huit avions de guerre détruits. Le crédit… Laboratoires de la planète

D’autres parties de la base semblaient intactes, notamment plusieurs hélicoptères et un important dépôt de munitions.

Un haut responsable ukrainien a déclaré que les explosions étaient une attaque menée avec l’aide de partisans, mais n’était pas plus précis, et l’armée ukrainienne n’a publiquement reconnu aucune implication. Les analystes militaires ont déclaré que l’Ukraine ne dispose pas de missiles capables d’atteindre la base depuis le territoire qu’elle contrôle, à plus de 100 miles de distance, et qu’il est peu probable que les avions ukrainiens pénètrent aussi loin dans l’espace aérien contrôlé par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a minimisé l’étendue des dégâts, affirmant qu’une explosion de munitions n’avait fait aucune victime et qu’aucun équipement n’avait été détruit.

Mais des rapports de témoins faisant état de multiples explosions à la base – et des vidéos et des photographies publiées sur les réseaux sociaux montrant des panaches de fumée s’élevant de la scène et ce qui semblait être le cône de nez d’un avion à réaction – perçaient le récit du Kremlin.

Yury Podolyaka, un éminent blogueur militaire pro-russe connu pour publier des mises à jour quotidiennes depuis les lignes de front, a qualifié les explosions “d’acte de sabotage couplé à de la négligence”.

“A quoi ont pensé les commandants de cette unité militaire?” il a postulé dans un post vidéo. “J’ai beaucoup de questions pour les commandants de ce régiment de l’armée de l’air – comment pouvez-vous garder des munitions comme ça?”

Les responsables ont déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et plus d’une douzaine blessée. Sergei Aksyonov, le chef de la Crimée installé par le Kremlin, a déclaré mercredi qu’au moins 62 immeubles d’appartements et 20 structures commerciales avaient été endommagés. Il a déclaré l’état d’urgence et relevé le niveau de menace terroriste sur la péninsule.

Depuis qu’elle a pris la Crimée à l’Ukraine en 2014, la Russie l’a fortement militarisée et l’a utilisée comme point de départ vital pour les opérations militaires depuis son invasion plus large de l’Ukraine le 24 février. Malgré tout, l’attaque contre la base aérienne suggère que Les forces ukrainiennes peuvent y mener des opérations de guérilla.

Christoph Köttl et Ivan Nechepurenko reportage contribué.