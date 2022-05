Mises à jour en direct de l’Ukraine : la Russie s’efforce de stabiliser son économie alors que la guerre fait des ravages

BILOHORIVKA, Ukraine – Sur la berge, la scène du chaos s’est déroulée sous un soleil de printemps brûlant : des chars explosés, les détritus de ponts flottants, des tas de branches arrachées par des explosions et les corps de soldats russes, certains à moitié enterrés dans le boue.

Dans la forêt, une courte promenade a révélé des morceaux d’uniformes militaires russes déchirés suspendus à des arbres, un rappel inquiétant des troupes qui sont mortes violemment ici.

L’échec de la traversée de la rivière qui a eu lieu à cet endroit pendant plusieurs jours début mai a été l’un des engagements les plus meurtriers de la guerre pour l’armée russe. Ses forces avaient cherché à encercler les soldats ukrainiens dans la ville voisine de Sievierodonetsk – mais au lieu de cela, elles se sont encerclées, enfermées par la rivière et une ligne de front ukrainienne. Au moins 400 soldats russes sont morts, principalement des attaques d’artillerie.

Alors que la guerre s’abat sur les plaines vallonnées et les forêts de l’est de l’Ukraine, les manœuvres des troupes se sont en grande partie transformées en tentatives de piégeage. Mais comme l’illustre la rencontre mortelle sur le pont, la tactique comporte de graves risques.

Après avoir échoué à capturer de grandes villes telles que la capitale ukrainienne, Kiev, ou à couper toute la côte de la mer Noire, l’armée russe a tenté un encerclement majeur des troupes ukrainiennes à l’est. Cet effort semble difficile maintenant que l’Ukraine a bloqué une voie principale d’avance, près de la ville d’Izium.

Ainsi, l’objectif immédiat des forces russes est devenu un encerclement plus petit de Sievierodonetsk, la ville la plus à l’est de la région du Donbass toujours sous contrôle ukrainien. Les bombardements d’artillerie par les troupes russes venant de trois côtés ont ravagé la ville, coupant l’eau et l’électricité et tuant au moins six personnes au cours de la dernière journée.

Véhicules blindés russes détruits près de la rivière.

La stratégie russe a été d’utiliser l’instrument contondant de la vaste artillerie de son armée pour marteler les forces ukrainiennes, réalisant des gains supplémentaires dans la région de Louhansk du Donbass. Les analystes militaires et les responsables du renseignement occidental pensent que les forces de Moscou feraient face à des combats urbains brutaux si elles tentaient de capturer entièrement Sievierodonetsk, et qu’elles auraient du mal à monter une offensive plus profondément à l’intérieur de l’Ukraine.

L’encerclement est une perspective déchirante pour les soldats.

“J’essaie de ne pas y penser”, a déclaré Pvt. Ivan Sichkar, un soldat ukrainien surveillant la destruction de la force russe encerclée. “Si je pense être entouré, il n’y a plus de temps pour faire autre chose.”

Le but remodelé des Russes a concentré la bataille sur un front mince de 75 milles dans le Donbass. Il cherche à avancer à la fois du nord et du sud pour fermer la seule ligne d’approvisionnement restante pour l’Ukraine dans la ville de Sievierodonetsk.

Mardi, l’armée russe a avancé du sud, forçant les troupes ukrainiennes à se retirer de la petite ville de Svitlodarsk, de peur que les Russes n’enveloppent la ville et ne piègent les soldats à l’intérieur. Et dans son briefing de mercredi soir, l’état-major ukrainien a décrit l’intensification des attaques d’hélicoptères et d’avions russes pour soutenir les troupes terrestres à l’est.

Alors que la Russie ne fait que des progrès hésitants en Ukraine, le président Vladimir V. Poutine a décidé mercredi de renforcer son soutien dans son pays, en annonçant des augmentations des retraites et du salaire minimum et en effectuant son premier voyage pour rencontrer des soldats blessés. “Ce sont tous des héros”, a-t-il déclaré dans un hôpital militaire.

Des uniformes militaires russes abandonnés et d’autres effets personnels gisaient près de la scène.

Une arme de poing du sac à dos d’un soldat russe retrouvée dans un char abandonné. Effets militaires russes.

M. Poutine a également signé un décret ouvrant une voie rapide à la citoyenneté russe pour les résidents ukrainiens des zones contrôlées par l’armée russe, une nouvelle étape vers l’annexion du territoire du sud-est de l’Ukraine occupé par la Russie.

Alors que M. Poutine tentait de rassurer les Russes ordinaires, les alliés occidentaux de l’Ukraine tentaient de maintenir la pression sur son gouvernement. Mercredi à Ankara, des pourparlers ont eu lieu entre la Turquie, la Finlande et la Suède au sujet des préoccupations turques concernant la candidature des deux pays nordiques à l’adhésion à l’OTAN. Lors d’une conférence de presse après cinq heures de négociations, Ibrahim Kalin, un porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que davantage de pourparlers étaient nécessaires.

“La Turquie n’est pas pressée par le temps”, a déclaré M. Kalin. “Il n’est pas possible qu’un processus se poursuive sans répondre aux préoccupations de sécurité de la Turquie.”

La stratégie d’encerclement a apporté des gains politiques considérables à la Russie au cours de son long conflit dans la région, au cours duquel des séparatistes soutenus par la Russie ont combattu les forces ukrainiennes pendant huit ans avant l’invasion à grande échelle de cette année. Deux cessez-le-feu, connus sous le nom d’accords de Minsk et considérés comme conclus à des conditions avantageuses pour la Russie, ont suivi les encerclements russes réussis des troupes ukrainiennes à l’est en 2014 et 2015.

Mais à Bilohorivka, une petite ville minière sur les rives de la rivière Siversky Donets, les rôles ont été inversés au début du mois, ralentissant au moins temporairement l’avancée russe.

Les soldats ukrainiens qui ont combattu dans la bataille ont commencé à appeler le site “l’oreille” pour une boucle en forme de lobe dans la rivière où les combats les plus féroces ont eu lieu. L’armée ukrainienne a escorté des journalistes du New York Times sur le site, qui se trouve sur une ligne de front formée dans une grande partie de la région du Donbass par la rivière agitée et rapide, gonflée par les pluies printanières.

Des soldats ukrainiens près de la rivière Silversky Donets.

La lumière du soleil filtre à travers le feuillage d’une forêt dense et calme sur la plaine inondable de la rivière, qui était la zone de destruction des Ukrainiens. Les moustiques bourdonnent. Par endroits, l’odeur des cadavres en décomposition est accablante.

“Les corps russes commencent ici”, a déclaré le soldat Sichkar alors qu’il tournait un virage sur un chemin de terre s’étendant sur environ un kilomètre à travers la forêt jusqu’au bord de la rivière. Juste à cet endroit, 15 véhicules blindés de transport de troupes incinérés étaient dispersés.

“Les Russes voulaient une petite victoire”, a déclaré le colonel Dmytro Kashchenko, l’officier ukrainien qui a commandé la contre-attaque sur le pont flottant, a déclaré dans une interview. « Ils ont essayé à Kiev, ils ont essayé à Kharkiv et ils ont perdu. Ils essayaient de gagner au moins quelque chose.

La rivière Siversky Donets, qui coupe un chemin sinueux à travers l’est de l’Ukraine, forme une barrière naturelle aux avancées de la Russie. Les sites appropriés pour les traversées de pontons sont peu nombreux, a déclaré le colonel Kashchenko.

Il a reçu l’ordre de se rendre à l’un des passages à niveau le 8 mai, après que les Russes ont déployé des pontons et déplacé des soldats dans la forêt sur la rive proche. L’infanterie ukrainienne a avancé dans la zone le lendemain, mais a été repoussée et a subi des pertes, a-t-il déclaré.

Ils ont ensuite mis en place une ligne défensive pour enfermer les Russes alors qu’ils traversaient leur pont flottant et ont fait pleuvoir des tirs d’artillerie sur la zone. Ils entreprirent également de détruire le pont en plaçant des mines flottantes en amont, permettant au courant de les transporter jusqu’aux pontons des Russes, ce qui s’avéra une tactique efficace. Les forces ukrainiennes ont fait sauter quatre ponts distincts sur le site de passage.

Les Russes ont posé à la hâte de nouveaux pontons et envoyé des véhicules blindés, a déclaré le colonel Kashchenko, mais ils n’ont pas pu percer la ligne défensive ukrainienne. Des dizaines de véhicules blindés et de soldats d’infanterie se sont retrouvés piégés et mutilés par l’artillerie ukrainienne. Les Ukrainiens ont également frappé les troupes russes impliquées dans les travaux du pont sur l’autre rive.

Le bombardement comprenait certains des premiers barrages d’un canon d’artillerie américain nouvellement arrivé, le M777, a déclaré le colonel Kashchenko.

Le corps d’un soldat russe sur la berge. La Russie y subit de lourdes pertes. Crédit…

Le colonel Kashchenko a déclaré qu’il avait offert aux forces ennemies une chance de se rendre, en criant dans un haut-parleur : “‘Russes, abandonnez !'” Mais, a-t-il dit, “je ne sais pas s’ils nous ont entendus.”

Certains soldats ennemis se sont échappés en traversant la rivière à la nage, ont déclaré les Ukrainiens. Les Ukrainiens n’ont pas encore récupéré les restes des Russes éparpillés dans la forêt.

Dans la lumière tachetée passant au crible les feuilles, de la nourriture et des objets personnels jetés gisaient partout : un sac de couchage, des bouteilles de gel douche, des boîtes de bœuf, un sac de pommes de terre, des sachets de thé russe, des tongs.

Les soldats ukrainiens ont trouvé un certificat pour une médaille accordée à un colonel russe pour ses combats antérieurs pendant la guerre. Cela s’appelait un “prix d’excellence militaire”.

À côté d’un char russe désemparé se trouvait une boîte en carton apparemment utilisée pour transporter des fournitures. Sur la boîte se trouvait un message étrange pour une unité en guerre : « Toujours croire que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire.

Le général Philip M. Breedlove, ancien commandant suprême des forces alliées en Europe, a fait une distinction entre la tactique ukrainienne consistant à viser les véhicules blindés et les troupes russes avec de l’artillerie et les bombardements russes de villes et de villages.

“Dans l’ensemble, l’Ukraine tente de mener une guerre de manœuvre pour regagner du territoire et couper les routes de ravitaillement”, a déclaré le général Breedlove. “Et la Russie fait plus une guerre acharnée, basée sur l’attrition.”

À propos de la traversée ratée du ponton par la Russie, il a déclaré : « les Russes ont mal fait quelque chose qui est difficile même si vous le faites magnifiquement ».

Des soldats ukrainiens sont passés devant des véhicules blindés russes détruits.

Maria Varenikova reportage contribué.