Mises à jour en direct de l’Ukraine: la Russie menace la Lituanie alors que les batailles font rage dans le Donbass

Place de la Victoire à Kaliningrad, en Russie, l’année dernière. L’enclave russe est nichée entre la Lituanie et la Pologne sur la mer Baltique. Le crédit… Emile Ducke pour le New York Times

Les autorités russes ont menacé lundi la Lituanie, membre de l’OTAN, de représailles si le pays balte ne annulait pas rapidement son interdiction de transporter certaines marchandises vers l’enclave russe de Kaliningrad par chemin de fer.

Citant des instructions de l’Union européenne, les chemins de fer lituaniens ont déclaré vendredi qu’ils interrompaient la circulation des marchandises en provenance de Russie qui ont été sanctionnées par le bloc européen.

Dmitri S. Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré aux journalistes que la situation était « plus que grave ». Il a qualifié les nouvelles restrictions « d’élément d’un blocus » de la région et de « violation de tout ».

Habitués aux menaces russes, les responsables de Vilnius, la capitale lituanienne, ont considéré les avertissements de Moscou comme des fanfaronnades – les dernières d’une série de déclarations de plus en plus intempérantes d’un pays qui est sévèrement mis à rude épreuve militairement par son invasion de l’Ukraine.

« Nous ne sommes pas particulièrement inquiets des menaces russes », a déclaré Lauynas Kasciunas, président de la commission de la sécurité nationale et de la défense du Parlement lituanien. « Le Kremlin a très peu d’options pour riposter. »

Une réponse militaire de la Russie, a-t-il ajouté, « est hautement improbable car la Lituanie est membre de l’OTAN. Si ce n’était pas le cas, ils l’envisageraient probablement.

La fureur de la Russie contre la Lituanie a fait suite à un avertissement lundi du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, selon lequel Moscou lancerait « une plus grande activité hostile » contre l’Ukraine et les pays européens dans les prochains jours en réponse aux efforts de son pays pour rejoindre l’Union européenne.

Jusqu’à 50% de toutes les marchandises ferroviaires expédiées entre la Russie continentale et Kaliningrad – qui, selon les responsables russes, comprennent entre autres des matériaux de construction, du béton et des métaux – seront affectées par l’interdiction annoncée la semaine dernière. Les restrictions ont révélé la vulnérabilité aiguë de la région, qui fait partie de la Russie mais n’est pas connectée au reste du pays. Il borde la mer Baltique, mais est pris en sandwich entre deux membres de l’OTAN, la Lituanie et la Pologne.

Kaliningrad, que l’armée soviétique a prise à l’Allemagne en 1945, était autrefois présentée par la Russie comme un symbole de ses liens croissants avec l’Europe. Mais il est récemment devenu une ligne de faille est-ouest instable.

Dans les années 1990, les autorités russes ont promu les liens passés de Kaliningrad avec l’Allemagne en tant qu’attraction touristique, célébrant son rôle dans la vie et l’œuvre du philosophe allemand du XVIIIe siècle Immanuel Kant, qui est né et a vécu à Königsburg, la capitale régionale aujourd’hui nommée Kaliningrad.

Plus récemment, cependant, Moscou a cherché à effacer les traces des liens historiques profonds de l’Allemagne avec la région – même si l’Allemagne ne revendique pas Kaliningrad et n’a montré aucun intérêt à le récupérer, un contraste frappant avec les vues de la Russie sur l’ancien territoire soviétique, dont l’Ukraine.

En proie à un nationalisme de plus en plus agressif, la Russie a abandonné les politiques qui promouvaient la Russie comme faisant partie de l’Europe et a déplacé des missiles Iskander avancés à Kaliningrad. Le ministre lituanien de la Défense a déclaré en avril que la Russie avait stationné des armes nucléaires dans la région, ce que Moscou nie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué lundi l’envoyé suprême de la Lituanie au sujet de ce qu’il a qualifié de restrictions « ouvertement hostiles ».

« Si le transit de marchandises entre la région de Kaliningrad et le reste de la Fédération de Russie via la Lituanie n’est pas entièrement rétabli dans un avenir proche, la Russie se réserve le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts nationaux », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a défendu les restrictions sur les expéditions vers Kaliningrad, affirmant que son pays ne faisait que respecter les termes des sanctions de l’UE.

« Ce n’est pas la Lituanie qui fait quoi que ce soit, ce sont les sanctions européennes qui ont commencé à fonctionner », a-t-il déclaré lundi aux journalistes à Luxembourg avant une réunion des ministres européens des Affaires étrangères.

Аnton Alikhanov, le gouverneur de Kaliningrad, a déclaré que son gouvernement s’efforçait déjà de trouver des itinéraires alternatifs pour les expéditions de marchandises, en particulier celles contenant des métaux et des matériaux de construction. Il a déclaré qu’une option pourrait être le transport de marchandises par voie maritime, ce qui nécessiterait jusqu’à sept navires pour répondre à la demande avant la fin de l’année.

Il a ajouté que le gouvernement local envisageait au moins trois options de représailles à proposer au Kremlin, dont une éventuelle interdiction d’expédier des marchandises vers les ports lituaniens via la Russie.

Les relations de la Russie avec la Lituanie, qui faisait autrefois partie de l’Union soviétique, n’ont jamais été étroites mais se sont effondrées de façon spectaculaire ces derniers mois, la Lituanie jouant un rôle de premier plan dans la promotion de sanctions sévères de l’Union européenne contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

Il y a à peine deux semaines, un membre du parlement russe du parti Russie unie de M. Poutine a présenté un projet de loi déclarant illégale la déclaration d’indépendance de la Lituanie de 1990. Le projet de loi vise à inverser la dissolution de l’Union soviétique, ce que M. Poutine a déploré comme « la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle ».

Mais, comme l’a montré la progression hésitante des troupes russes en Ukraine, il existe un fossé béant entre la volonté de M. Poutine de faire reculer l’histoire et les capacités de son pays. Toute action militaire contre la Lituanie amènerait l’armée russe déjà battue en confrontation directe avec l’OTAN.

Tomás Dapkus a contribué aux reportages de Vilnius.