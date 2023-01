Mises à jour en direct de l’Iowa contre l’Ohio State: Basketball universitaire sur FOX

C’est une grande confrontation des Big Ten samedi sur FOX, alors que l’Iowa affronte l’État de l’Ohio à Columbus.

La vedette indéniable de ce match est l’attaquant des Hawkeyes Kris Murray, dont les 21,2 points par match le classent au 12e rang au pays. L’Iowa mène le Big Ten en marquant avec 82,0 PPG.

Les Buckeyes sont dirigés par l’attaquant Brice Sensabaugh (17,0 PPG) et l’attaquant Zed Key (8,0 RPG). Ohio State est également une équipe de tir à 3 points dangereuse, se classant deuxième de la conférence à 38,2% à longue distance.

Voici les meilleurs jeux !

Iowa à l’état de l’Ohio

Murray étant Murray

Murray a lancé le bal pour les Hawkeyes, marquant cinq de leurs huit premiers points.

Se lever haut

Le garde de l’État de l’Ohio Isaac Likekele a trouvé le grand homme Felix Okpara au-dessus du bord, et ce dernier a claqué dans l’alley-oop.

Je le sens

L’État de l’Ohio a commencé à se réchauffer au milieu de la première mi-temps, le garde Sean McNeil coulant un tir à trois points. Les trois balles faisaient partie d’une éventuelle course 12-0 des Buckeyes.

Se promener à trois

Le garde Payton Sandfort a poliment ramené le ballon sur le terrain et a réussi un tir à trois points, l’une des quatre marques de l’Iowa derrière l’arc en première mi-temps.

Première mi-temps disputée

L’Iowa et l’Ohio State ont fait des allers-retours en première mi-temps. Les Hawkeyes ont commencé fort, les Buckeyes se stabilisant ensuite. Ohio State menait 37-35 à la mi-temps.

Buckeyes roulant

Okpara s’est séparé d’une paire de défenseurs de l’Iowa, et Sensabaugh l’a trouvé en dessous pour le seau facile.

Faire le tour de lui

Key a filé devant le grand homme de l’Iowa Riley Mulvey et s’est coincé dans le seau.

Prends-le, marque-le

Tanner Holden a volé le ballon à Dasonte Bowen de l’Iowa et Sensabaugh a transformé le chiffre d’affaires en points à l’autre bout du terrain pour Ohio State.

Ne sera pas refusé!

Le garde de l’État de l’Ohio, Roddy Gayle, s’est levé et s’est frayé un chemin à l’intérieur pour un joli chelem.

