Mises à jour en direct de l’Inter Miami contre le NYCFC : Lionel Messi honoré avant le match

FORT LAUDERDALE, Floride — Lionel Messi a partagé son huitième trophée Ballon d’Or et a remercié les fans de l’Inter Miami lors d’une courte célébration d’avant-match avant le match amical de vendredi contre le NYCFC au stade DRV PNK.

“Je tiens à remercier tout le monde à Miami, pas seulement sur le terrain, mais tout le monde dans la ville pour l’accueil que j’ai eu avec ma famille et l’amour que j’ai reçu”, a déclaré Messi.

“C’est beau de partager cela avec vous tous”, a déclaré Messi. “Je suis ici depuis peu de temps, mais cela me semble long.”

Messi a reconnu que, même s’il n’est pas avec l’Inter Miami depuis longtemps, il était heureux de remporter le premier championnat du club en Coupe des Ligues cet été.

Il a également partagé son enthousiasme pour l’avenir de l’Inter Miami.

“Je n’ai aucun doute… que l’année prochaine sera bien meilleure”, a déclaré Messi. “Nous allons continuer à profiter et essayer de gagner plus de titres, et j’espère que vous êtes avec moi.”

Le commissaire de la MLS, Don Garber, et le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, ont remercié Messi avant qu’il ne soit présenté à la foule.

“Vous, fans de l’Inter Miami, avez le meilleur joueur à avoir jamais joué”, a déclaré Garber. “Merci, Lionel, pour votre confiance dans la Major League Soccer et pour avoir fait de votre club et de notre ligue une ligue de choix.”

Mas a commencé son discours en rappelant le moment où Messi et sa famille ont atterri dans un aéroport près du stade DRV PNK il y a environ 122 jours.

“Ce club de football a été créé sur la base d’un rêve, le rêve que le sud de la Floride abrite la plus grande équipe de football que ce pays ait jamais connue”, a déclaré Mas. “Notre aspiration et notre objectif sont que lorsque l’on parle de football en Amérique, les gens pensent et croient en Miami.”

Mas a qualifié Messi de « le plus grand joueur de tous les temps » et de « le plus grand n°10 du monde ».

Messi rate ses deux premières occasions du match : Inter Miami 0, NYCFC 0

Les fans font un bruit crescendo à chaque fois que Messi touche le ballon dans celui-ci.

Messi a raté son premier tir au but à la 10eème minute, une botte gauche qui s’élevait à peine au-dessus du filet et dans la foule. Mais les supporters présents ici sont impatients de marquer un but mémorable qu’ils pourront capturer avec leur téléphone.

Environ une minute plus tard, Messi a doucement lancé un tir au but, mais le gardien du NYCFC a réussi à plonger et à le repousser avec sa main droite. Messi grimaça après l’occasion manquée.

Dans le 20ème minute, Messi a tenté de naviguer entre au moins six défenseurs du NYCFC avant qu’un tir ne soit dévié par un joueur adverse et derrière lui.

Messi est dans le onze de départ de l’Inter Miami

Surprise Surprise. Bien sûr, Messi est dans la formation de départ de l’Inter Miami pour un match amical honorant son huitième trophée Ballon d’Or vendredi soir.

Voici la composition de départ de l’Inter Miami :

Time, chaîne de télévision pour Messi, match Inter Miami contre NYCFC ?

Le match débutera à 20 heures et sera diffusé sur Apple TV.

Zidane dit que Messi est “de la pure magie” dans la conversation avec Adidas

Il s’avère que Zinedine Zidane a fait un peu plus que simplement regarder le jeu de Messi lors d’un match de l’Inter Miami en septembre.

Messi et Zidane se sont assis ensemble pour une longue conversation, qui a été publiée sur la chaîne YouTube d’Adidas cette semaine. Et c’est un véritable régal pour les fans de football.

“C’est dommage que nous n’ayons pas pu jouer ensemble”, a déclaré Zidane à Messi. “C’est le moment pour moi de vous passer le ballon.”

Zidane a également déclaré à Messi : “Aujourd’hui est un jour très important pour moi car je peux lui dire à quel point je l’admire… Je pense que c’est de la magie, de la pure magie.”

Messi jouera-t-il en amical à l’Inter Miami ?

Martino a déclaré que Messi pourrait ne pas jouer tout le match amical contre le NYCFC.

“Je ne sais pas s’il jouera les 90 minutes complètes, mais il jouera”, a déclaré Martino cette semaine.

Bien que le match serve de mise au point finale pour l’intersaison de l’Inter Miami, il pourrait également servir de préparation pour deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine plus tard ce mois-ci.

L’Inter Miami honorera le 8e Ballon d’Or de Messi

Le match amical contre le NYCFC, nommé La Noche d’Or du club verra Messi honoré sur le terrain à 19h45 avant le début du jeu.

Messi, le propriétaire directeur de l’Inter Miami, Jorge Mas, et le commissaire de la MLS, Don Garber, devraient prendre la parole. Le trophée Ballon d’Or de Messi sera également remis aux supporters au stade DRV PNK.

Quelle est la prochaine étape pour Messi ?

Messi rejoindra l’équipe nationale argentine pour deux autres matches de qualification pour la Coupe du monde ce mois-ci.

L’Argentine affrontera l’Uruguay à Buenos Aires le 16 novembre et le Brésil au stade Maracanã de Rio de Janeiro le 21 novembre.

Désormais en bonne santé sans matches de l’Inter Miami, Messi pourrait voir un temps de jeu important dans les deux matches.

À quoi ressemblait Messi lors de sa dernière sortie ?

Messi a été tenu sans but mais a joué tout le match lors de sa dernière sortie avec l’Inter Miami, une défaite 1-0 contre le Charlotte FC pour mettre fin à la saison MLS le 21 octobre.

Mais il est revenu en forme lors de son dernier match contre l’Argentine, où il a marqué deux buts et joué les 93 minutes lors d’un match contre le Pérou le 17 octobre.

Messi a été mis à l’écart en raison d’une blessure à la jambe droite qui lui a fait manquer six matches de l’Inter Miami au cours du dernier mois de la saison MLS.

Un match amical contre l’Inter Miami remplace une tournée en Chine

Messi et l’Inter Miami devaient voyager et jouer deux matchs amicaux contre des super équipes chinoises en Chine au début du mois, mais leur tournée en Chine a finalement été annulée.

Au lieu de cela, ils mettront fin à leur campagne 2023 contre le NYCFC.

“Nous cherchions vraiment à disputer des matches amicaux, mais à cause de circonstances qui ne dépendaient pas de nous, nous n’avons pas pu aller en Chine”, a déclaré Martino cette semaine. “Cependant, c’est une bonne opportunité.”