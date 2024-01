Mises à jour en direct de l’Inter Miami contre le FC Dallas

Lionel Messi n’a joué que la première moitié du premier match préparatoire de l’Inter Miami vendredi dernier. Alors, combien jouera-t-il lors du match préparatoire de ce soir contre le FC Dallas ?

Messi – huit fois vainqueur du Ballon d’Or et champion argentin de la Coupe du monde – a un emploi du temps chargé en 2024 et sa disponibilité sera souvent une question pour les fans avant les matches de l’Inter Miami.

Le match de lundi est le deuxième d’une pré-saison de sept matchs, qui verra l’Inter Miami en action pendant quatre semaines avant le début de la saison MLS 2024 le mois prochain. Le point culminant de la tournée préparatoire de l’Inter Miami sera le match Messi-Cristiano Ronaldo le 1er février en Arabie Saoudite.

Messi jouera-t-il une mi-temps ? Peut-être plus? Peut-être moins? Suivez-nous ici pour le découvrir.

Comment regarder le match Inter Miami contre FC Dallas aujourd’hui

Le match Inter Miami contre FC Dallas sera diffusé sur MLSsoccer.com en anglais et MLSes.com en espagnol. Le coup d’envoi aura lieu à 18 h HE au Cotton Bowl Stadium de Dallas.

Messi part à la 63′ : FC Dallas 1, Inter Miami 0

La soirée de Leo Messi est terminée et les autres stars de l’Inter Miami ont également quitté le match.

Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba et le nouveau venu Julian Gressel sont tous sortis du terrain à la 63e minute du match, battu 1-0 contre le FC Dallas.

Juste avant leur sortie, ils ont eu un dernier tir vers le filet.

La séquence était la suivante : Messi à Robert Taylor, Messi à Suárez, mais le ballon a été arrêté juste devant le filet.

Messi rate un coup de pied gauche à la 55ème minute : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Leo Messi a aligné une tentative de tir juste à l’extérieur de la surface, mais sa botte gauche a été stoppée par le gardien de Dallas avant la 55e minute.ème minute.

Les stars de l’Inter Miami sont certainement en train de déterminer leur style de jeu et de se débarrasser de la rouille alors que leur deuxième match préparatoire entre dans la seconde période.

Nous verrons combien de temps encore Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba joueront dans celui-ci.

Deux minutes plus tard, Alba manquait une passe croisée pour Suárez, qui était à la traîne au milieu. L’Inter Miami a été signalé hors-jeu.

Messi et les stars de l’Inter Miami débutent la seconde mi-temps : FC Dallas 1, Inter Miami 0

C’est peut-être le déficit.

C’est peut-être parce que l’Inter Miami a une semaine avant son prochain match préparatoire en Arabie Saoudite.

Mais Messi, Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba sont sur le terrain pour l’Inter Miami pour entamer la seconde période.

Mi-temps : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Le rythme et le style de jeu de l’Inter Miami sont certainement devenus plus engagés après que Jesus Ferreira, vedette de Dallas, ait marqué trois minutes après le début du match préparatoire de lundi au Cotton Bowl Stadium.

Leo Messi et Luis Suárez se sont connectés sur plusieurs passes, mais n’ont pas réussi à trouver le fond des filets en première mi-temps.

On ne sait pas si les quatre grands de l’Inter Miami, Messi, Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba, verront un moment en seconde période. Ils n’ont pas joué la seconde moitié de leur premier match préparatoire vendredi dernier au Salvador.

Mais mené 1-0, il pourrait être envisageable de voir l’Inter Miami affronter ses joueurs vedettes dans les premières minutes de la seconde période.

Suarez rate un tir après une passe de Messi : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Messi a chronométré un Suarez strié vers le côté gauche de la surface de but, mais Suárez a dû contorsionner son corps d’une manière juste pour tirer.

Suárez a établi le contact, mais le ballon a dévié vers la droite plutôt que vers le but. C’était une jolie passe de Messi, et une belle tentative de Suárez, mais en vain.

Jesus Ferreira quitte le match à la 40′ : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Jesus Ferreira, vedette de Dallas, était sur le terrain avec une blessure apparente, mais a pu repartir par ses propres moyens pour se substituer hors du match.

Encore une fois, c’est la pré-saison et autant l’Inter Miami a besoin de garder ses joueurs vedettes en bonne santé et disponibles pour la saison, Dallas fait de même.

Ferreira part après avoir fait sa marque, marquant un but dans les trois premières minutes de ce match préparatoire contre Messi et l’Inter Miami.

Asier Illarramendi manque un tir au but à la 29′ : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Le milieu de terrain du FC Dallas, Asier Illarramendi, a vu une opportunité de tir au but, et cette fois, le gardien de l’Inter Miami, Drake Callendar, était prêt.

C’était le deuxième tir au but du match pour le FC Dallas.

La seule chose est que Dallas a marqué son premier but, trois minutes après le début du match préparatoire contre Messi et l’Inter Miami.

La connexion Messi et Suarez se débarrasse de la rouille : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Messi ne pouvait que sourire et saluer Luis Suárez.

Suárez a couru vers le coin droit et a décoché une passe vers le milieu de la surface pour Messi.

Messi a touché le ballon, mais celui-ci s’est envolé dans les tribunes.

Cela fait quelques années qu’ils n’ont pas joué ensemble, mais c’est toujours un spectacle de voir les anciennes stars de Barcelone se retrouver sur le terrain comme au bon vieux temps.

Luis Suárez, Luis Ruiz ratent avant la 15′ : FC Dallas, Inter Miami 0

Luis Suárez a raté un tir au but avec un coup de pied qui n’avait pas assez de puissance, tandis que le jeune Luis Ruiz a également raté une occasion à l’extérieur du filet.

L’Inter Miami a certainement augmenté son agressivité après avoir pris un retard de 1-0 au début.

Messi manque un tir au but à la 12e minute : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Sergio Busquets a trouvé Messi entre plusieurs défenseurs de Dallas pour un tir ouvert vers le filet, mais Messi n’a pas pu profiter au maximum de l’occasion.

Le tir de Messi a dérapé vers le côté droit du filet alors qu’il grimaçait après avoir raté le coup de pied.

Messi, une séquence plus tôt, a décoché un tir vers le filet, mais le gardien de but l’a arrêté dans la surface de réparation.

Messi met le ballon dans les filets sur corner, mais pas de but : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Messi s’est aligné sur un corner dans le 8ème minute, et le ballon a atteint le milieu du filet où le gardien de Dallas s’est assuré qu’il ne passait pas.

Alors que Sergio Busquets de l’Inter Miami était dans le mélange près du filet, le FC Dallas a réussi à les garder sans but.

Une séquence plus tard, Luis Suárez a trébuché après un combat et a été vu en train de boiter alors qu’il revenait au jeu.

But de Jesus Ferreira : FC Dallas 1, Inter Miami 0

Un n°10 a marqué. Mais pas pour l’Inter Miami.

Jesus Ferreira, vedette du FC Dallas, a marqué un but dès la troisième minute du match de lundi soir, donnant à Messi et à l’Inter Miami un déficit précoce.

L’Inter Miami est à la traîne pour la première fois en deux matches et a désormais dominé 1-0 lors de la pré-saison.

Lionel Messi et l’Inter Miami jouent dans la formation de départ contre le FC Dallas

Une heure avant le match, l’Inter Miami a annoncé que Messi était dans la formation de départ aux côtés de Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba contre le FC Dallas.

Le gardien de l’Inter Miami, Drake Callendar, fera également partie de l’alignement après s’être entraîné avec l’équipe nationale américaine.

Voici la composition de départ :

Ce qu’il faut savoir sur le match Messi contre Ronaldo du 1er février

Les fans de football du monde entier se préparent à ce que Messi et Ronaldo s’affrontent dans ce qui pourrait être leur dernière confrontation. Le Season Pass MLS sur Apple TV diffusera le match.

L’Inter Miami de Messi affrontera Al-Hilal de Ronaldo le 1er février lors de la Riyad Season Cup à Riyad, en Arabie Saoudite. Et les organisateurs de l’événement ont présenté le match comme « The Last Dance » lors de sa première annonce.

Le match ne fera qu’alimenter le débat qui fait rage Messi-Ronaldo dans le monde entier sur qui est le meilleur joueur de football du monde.

Le match Inter Miami contre FC Dallas pourrait-il à nouveau être épique ?

Messi a fait le show en août dernier lors de son premier match contre le FC Dallas lors du tournoi de la Coupe des Ligues.

Messi et l’Inter Miami – lors de leur quatrième match ensemble seulement – ​​semblaient être menés 4-3 dans les dernières minutes du règlement jusqu’à ce qu’il livre.

Messi a marqué deux buts, ses six premières minutes de match et l’égalisation pour égaliser le score à 4 à la 85e minute, et l’Inter Miami a battu le FC Dallas avec un avantage de 5-3 aux tirs au but.

Combien de temps Messi a-t-il joué lors du premier match préparatoire de l’Inter Miami ?

Les quatre grands de l’Inter Miami – Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba – n’ont joué qu’en première mi-temps contre le Salvador vendredi dernier.

Messi a raté deux tirs au but dans la même séquence et un coup franc pendant son passage dans le match.

L’entraîneur Tata Martino a été diligent avec le temps de jeu, permettant à toute son équipe (à l’exception d’un gardien de but suppléant) de jouer pendant le match.

Une vague de remplacements a suivi en 63rd minute, mais l’Inter Miami a terminé avec 10 hommes après que le jeune montant Facundo Farias, 21 ans, ait quitté le match avec une blessure au LCA. L’Inter Miami a annoncé qu’il était absent pour la saison.

L’Inter Miami parcourra plus de 25 000 milles en pré-saison

La tournée mondiale de pré-saison de Messi et de l’Inter Miami fera escale en Arabie Saoudite, à Hong Kong et à Tokyo au cours des trois prochaines semaines.

L’Inter Miami parcourra 25 165,54 milles, a partagé un responsable avec USA TODAY Sports – une distance suffisante pour faire un tour du monde.

Quand commence la saison régulière de l’Inter Miami ?

Messi et l’Inter Miami débuteront la saison MLS 2024 contre le Real Salt Lake le 21 février à 20 h HE au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, en Floride.

Le club clôturera également le week-end d’ouverture de la MLS avec un match sur la route contre le LA Galaxy le 25 février à 20 h 30 HE.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le calendrier prévu de Messi, y compris les matchs de l’Inter Miami et de la Copa America, en 2024.