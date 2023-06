Mises à jour en direct de l’inculpation de Trump: les boîtes de réclamation du discours post-arrestation de Donald Trump contenaient des vêtements non classifiés

Un chroniqueur qui a récemment remporté un prix de 5 millions de dollars du jury pour abus sexuels et diffamation contre Donald Trump peut mettre à jour un procès similaire avec ses commentaires publics les plus récents dans une offre de plus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts supplémentaires de la part de l’ex-président, a déclaré un juge fédéral mardi en une autre perte juridique pour Trump.