Mises à jour en direct de l’essai Sam Bankman-Fried : dernières nouvelles sur le fondateur de FTX

Alameda Research, une petite société commerciale fondée par Sam Bankman-Fried en 2017 à l’âge de 25 ans, a marqué le début de son empire cryptographique – et sa perte.

Le besoin de fonds d’Alameda pour gérer ses activités de trading était l’une des principales raisons pour lesquelles M. Bankman-Fried a créé FTX en 2019. Mais la façon dont les deux entités ont été créées signifie que les problèmes d’une unité ont secoué l’autre alors que les prix des cryptomonnaies ont commencé à baisser l’année dernière. .

La principale façon pour Alameda de gagner de l’argent était simple : elle achetait du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans une partie du monde et les revendait dans une autre, empochant ainsi la différence. Elle a utilisé un « effet de levier » – ou de l’argent emprunté – pour alimenter ses transactions et obtenir des rendements plus importants.

Finalement, à mesure que des investisseurs plus sophistiqués tels que les hedge funds se sont précipités, ces transactions sont devenues beaucoup moins lucratives pour Alameda. Pourtant, avec la montée en flèche du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies – et qui devrait continuer d’augmenter – Alameda n’a eu aucune difficulté à rembourser ses prêts en dollars ou en crypto.

Mais M. Bankman-Fried a eu une idée : pourquoi ne pas créer un échange de cryptomonnaies qui pourrait générer des revenus pour aider à financer les activités d’Alameda ?

FTX est né. Elle s’est déplacée de Hong Kong vers les Bahamas, où M. Bankman-Fried a construit sa base d’opérations, et la bourse a décollé. Lors de présentations financières aux investisseurs, la société a affirmé en 2021 qu’elle engrangeait 1 milliard de dollars de revenus annuels en facturant des frais aux clients qui souhaitaient échanger des crypto-monnaies sur sa plateforme.

La relation entre FTX et Alameda était centrée sur un jeton créé par FTX – appelé FTT – que les clients de la bourse pouvaient utiliser pour échanger leurs actifs cryptographiques à prix réduit.

Alameda a été le principal teneur de marché du jeton, achetant et vendant la majorité des FTT sur la bourse. En tant que commerçant majeur, il avait la capacité de fixer les prix du jeton.

Alors que les investisseurs, attirés par les remises commerciales, ont adopté FTT pour négocier sur FTX, le jeton nouvellement créé est devenu l’une des plus grandes sources de revenus de négociation pour la bourse.

FTT était populaire auprès des investisseurs de la bourse, attirés par les remises commerciales qu’elle offrait, et Alameda a commencé à utiliser ses avoirs comme garantie pour davantage de prêts afin de faciliter ses activités de négociation.

FTX et Alameda ont profité de la hausse de la valeur du jeton. La bourse a commencé à utiliser FTT pour réaliser des dizaines d’investissements valant des milliards de dollars dans d’autres sociétés de cryptographie. Dans le même temps, Alameda, qui détenait une participation importante dans le jeton, a commencé à utiliser ses avoirs FTT comme garantie pour davantage de prêts afin de faciliter ses activités commerciales.

Le modèle commercial étroitement lié, avec FTT soutenant les deux entités, a fait de M. Bankman-Fried un héros de la cryptographie – même si de nombreux bailleurs de fonds et partisans de l’échange ne comprenaient pas très bien comment tout cela fonctionnait.

Il est difficile de déterminer le moment exact où l’empire de M. Bankman-Fried a commencé à devenir incontrôlable, ou si un événement particulier l’a précipité. Au début de l’année dernière, certains prêteurs d’Alameda voulaient récupérer leurs fonds parce qu’ils étaient préoccupés par les plus de 2 milliards de dollars qu’Alameda avait investis dans des start-ups cryptographiques.

Mais les problèmes se sont multipliés au printemps dernier lorsque le marché de la cryptographie a commencé à vaciller, avec un certain nombre de faillites très médiatisées d’entreprises avec lesquelles FTX entretenait des liens étroits.

Avec la baisse des prix des cryptomonnaies, de plus en plus de prêteurs voulaient récupérer leur argent. La chute des prix a également réduit la valeur de la TTF, qu’Alameda avait utilisée comme garantie pour certains prêts. Alors que l’entreprise avait du mal à rembourser les prêteurs, FTX a eu recours aux fonds que les clients avaient déposés auprès de la bourse pour faciliter les transactions afin de rembourser les prêteurs d’Alameda.