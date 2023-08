Mises à jour en direct de l’Espagne contre les Pays-Bas: les meilleurs matchs de la Coupe du monde féminine 2023

Le Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se poursuit jeudi (sur FOX et l’application FOX Sports) avec l’Espagne affrontant les Pays-Bas lors du premier match de quart de finale au stade régional de Wellington en Nouvelle-Zélande.

L’Espagne et les Pays-Bas se sont respectivement classés n ° 3 et n ° 2 dans notre dernier classement de puissance de la Coupe du monde. Le match de jeudi comprend trois favoris du Golden Boot – l’Espagne Jennifer Hermoso et Alba Redondo avec les Pays-Bas Jill Roord — alors que le gardien néerlandais Daphné van Domselaar est sur la liste restreinte pour le prix Golden Glove de cette année.

L’Espagne est dirigée par un capitaine de 25 ans Aitana Bonmati qui a un point à prouver dans ce tournoi en route pour s’affirmer comme la meilleure joueuse féminine du monde.

Les Pays-Bas seront sans milieu de terrain vedette Danielle van de Donk , qui a été exclue des quarts de finale après avoir reçu son deuxième carton jaune du tournoi lors des huitièmes de finale contre l’Afrique du Sud. Si des joueurs reçoivent deux cartons jaunes lors de deux matches différents, ils sont automatiquement suspendus du match suivant de leur équipe.

Espagne vs Pays-Bas

AVANT-MATCH

La mise en scène

L’équipe « World Cup NOW » a visionné le match en direct sur les réseaux sociaux avant le coup d’envoi.

