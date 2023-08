Mises à jour en direct de l’Espagne contre l’Angleterre : finale de la Coupe du monde féminine 2023

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se termine dimanche (sur FOX et l’application FOX Sports) avec un match passionnant entre l’Espagne et l’Angleterre au Sydney’s Stadium Australia. Un champion pour la première fois sera couronné – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 2011 – quelle que soit l’équipe qui gagne.

Milieu de terrain anglais – et l’une des vedettes de la phase de groupes du tournoi – Lauren James qui était éligible pour revenir pour la finale après avoir purgé une suspension de deux matchs, a été exclu de la formation de départ des Lionnes.

De l’autre côté, la double Ballon d’Or espagnole Alexia Putellas, qui a passé la plupart de son tournoi en attente dans les ailes, a également commencé le match sur le banc. Au lieu de cela, la vedette de 19 ans Salma Paralluelo a pris le départ après avoir quitté le banc – et marqué – lors des deux derniers matches.

Suivez notre couverture en direct ci-dessous, avec des analyses de FOX Sports Michel Cohen !

Espagne contre Angleterre

1′ : C’est parti !

C’est ainsi que les choses se sont mises en branle à Sydney, et la compétition a été houleuse dès le début.

AVANT-MATCH

La mise en scène

L’équipe « World Cup NOW » et l’analyste de football en chef de FOX Sports, Alexis Lalas, ont prévisualisé le match en direct sur les réseaux sociaux avant le coup d’envoi.

Pouvoir des étoiles

Les joueuses clés à surveiller pour l’Angleterre sont l’attaquante Alessia Russo, la défenseuse Lucy Bronze et la gardienne Mary Earps.

Avant la finale de dimanche, Russo est à égalité en tête d’équipe avec trois buts dans ce tournoi et mène tous les joueurs de la Coupe du monde pour le nombre total de tirs (22) et de tirs cadrés (12). Elle mène également l’Angleterre dans les passes progressives (48), alors que son importance pour les Lionnes ne cesse de croître.

Bronze, un ailier dans la formation 3-4-1-2 de Wiegman, a été critique aux deux extrémités du terrain. Elle mène l’Angleterre pour les interceptions (14) et se classe deuxième de l’équipe pour les récupérations (48) derrière la star du milieu de terrain Georgia Stanway. Elle mène également les Lionnes dans les centres dans la surface de réparation avec cinq.

Earps, 30 ans, a connu un tournoi solide avec une marque de 1,6 buts empêchés, ce qui le classe à égalité au cinquième rang parmi tous les gardiens de but de la Coupe du monde de cette année. Elle a affiché trois feuilles blanches jusqu’à présent avec un pourcentage d’arrêts de 87,5% et seulement 0,47 buts contre par 90 minutes.

L’Espagne s’est qualifiée pour sa première finale de tournoi majeur en battant la Suède, 2-1, dans une demi-finale palpitante qui a produit trois buts en l’espace de neuf minutes en seconde période. La Roja continue de compter sur sa jeunesse avec une moyenne d’âge de seulement 25,3 ans – la plus jeune parmi les finalistes de la Coupe du monde depuis 1995. L’Espagne a maintenant remporté 14 des 17 matches qu’elle a disputés suite à une protestation contre les méthodes de l’entraîneur Jorge Vilda par 15 joueurs, dont trois ont été inclus dans l’équipe de la Coupe du monde de cette année.

Les joueuses clés pour l’Espagne sont l’attaquante Paralluelo, l’attaquante/milieu de terrain Jennifer Hermoso et la milieu de terrain Teresa Abelleira.

À l’approche de la finale de dimanche, Paralluelo mène la Coupe du monde avec succès (21) et est à égalité au cinquième rang pour les actions de création de tirs avec 23, ce qui reflète sa volonté de conduire sur les défenses adverses.

Hermoso, figure de proue de l’attaque espagnole, est à égalité en tête de l’équipe pour les buts (trois) et les passes décisives (deux). Elle a commencé les six matchs et se classe deuxième de l’équipe en minutes jouées avec 556. Elle est à égalité au troisième rang du tournoi de cette année avec 14 passes dans la surface de réparation et est à égalité au deuxième rang pour les passes décisives attendues avec 1,8 jusqu’à présent.

Abelleira, la figure centrale de l’approche espagnole basée sur la possession, mène tous les joueurs de la Coupe du monde en passes progressives avec 57 et est à égalité au premier rang pour les actions de création de tirs avec 33, à égalité avec Hermoso dans cette catégorie. Son taux de réussite des passes de 87 % mène toutes les joueuses espagnoles qui ont réussi plus de 175 passes lors du tournoi de cette année.

Compositions de départ

L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman est allée avec la même formation qu’elle a utilisée lors des victoires en quart de finale et en demi-finale des Lionnes, ce qui signifie un milieu de terrain offensif de 23 ans. Ella Toon a de nouveau obtenu le feu vert dimanche contre l’attaquant vedette James, qui avait marqué ou aidé sur six des 14 buts de l’Angleterre lors de ce tournoi avant la finale.

James a reçu un carton rouge en huitièmes de finale et n’était pas disponible pour les quarts de finale et les demi-finales, alors que les Lionnes ont dépassé la Colombie et l’Australie, respectivement.

[Related: England star Lauren James will not start in first game back from suspension]

Pendant ce temps, le nouveau héros espagnol des buteurs Paralluelo – un speedster dynamique de 19 ans qui était autrefois sur un parcours pour devenir une star olympique du 400 mètres haies – a atterri sur la formation de départ dimanche après une performance exceptionnelle en demi-finale.

[Related: How Salma Paralluelo went from track star to Spain’s World Cup game-changer]

Découvrez le programme complet de la Coupe du monde féminine ici . Retrouvez les dernières partitions ici .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Espagne Angleterre

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES