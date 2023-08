Mises à jour en direct de l’Espagne contre la Suède: malgré les occasions, sans but à la mi-temps

Après des victoires âprement disputées en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, l’Espagne et la Suède s’affrontent mardi (la couverture commence à 3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) pour le droit de jouer pour le premier titre de Coupe du monde de chaque pays à Eden Parc en Nouvelle-Zélande.

Les deux équipes sont sorties indemnes jusqu’à présent, chaque équipe étant invaincue en Coupe du monde cette année.

Pour la Suède, une victoire signifierait sa première apparition en finale de la Coupe du monde depuis 2003, lorsqu’elle était tombée face à l’Allemagne. Pour l’Espagne, cependant, ce serait la première apparition en finale de son équipe féminine de football. L’inclinaison de mardi présente quatre favoris du Soulier d’or – la Suède Amanda Ilestedt avec l’Espagne Jennifer Hermoso , Alba Redondo et Aïtana Bonmati .

Suivez notre couverture en direct ci-dessous, avec une analyse en direct de FOX Sports Michel Cohen !

Espagne vs Suède

Mi-temps : Suède 0, Espagne 0

Cohen: Le tableau des tirs au cours des 45 premières minutes, gracieuseté de WhoScored, montre que la Suède a toujours généré la meilleure chance de la mi-temps malgré une fraction de la possession de l’Espagne. Les Suédois seront ravis d’avoir forcé tous les tirs espagnols à provenir de l’extérieur de la surface de réparation. C’est un signe d’excellente forme défensive et d’exécution.

Chiffres à connaître :

La Suède a une fiche de 13-4-4 (WDL) de tous les temps à égalité après la première mi-temps de la Coupe du monde féminine. En 2019, ils étaient à égalité 0-0 avec les Pays-Bas en demi-finale et ont ensuite perdu 1-0 en prolongation.

L’Espagne a une fiche de 1-2-1 (WDL) de tous les temps à égalité après la première mi-temps de la Coupe du monde féminine. La seule victoire est survenue cette année, contre les Pays-Bas en quart de finale.

42′ : La Suède avec une belle occasion

Fridolina Rolfö a failli donner l’avantage à la Suède avec une belle occasion devant le filet.

39′ : Essayer un peu à l’extérieur

Aitana Bonmatí a propulsé un tir de loin à l’extérieur de la surface, mais est sorti vide.

35′ : L’Espagne domine tôt, mais la Suède tient bon

Cohen: Même si l’Espagne domine la possession, les chiffres défensifs sous-jacents de la Suède sont toujours solides. Les Suédois ont sept joueurs avec au moins deux duels remportés jusqu’à présent. Le manager Peter Gerhardsson peut se sentir assez à l’aise avec la défense de son équipe pendant la première demi-heure. Les deux tirs espagnols ont été lancés bien en dehors de la surface de réparation.

32′ : Il est déconseillé d’utiliser ses mains

29′ : Positionnement du joueur clé

Cohen: Les positions moyennes des joueurs pour l’Espagne, avec l’aimable autorisation de Sofascore, montrent le milieu de terrain clé Aitana Bonmati (6) opérant dans le canal droit intérieur et son compatriote milieu de terrain offensif Alexia Putellas (11) jouant un rôle légèrement plus profond sur la gauche.

Découvrez également pourquoi l’attente est la partie la plus difficile pour Alexia Putellas.

24′ : la Suède porte la défense

Elin Rubensson a fourni un énorme effort défensif pour la Suède dans son propre camp.

22′ : La fait sortir de ses chaussures

Aitana Bonmatí a sorti le défenseur de ses chaussures et a ensuite lacé un centre dans la surface pour une belle opportunité pour l’Espagne

21′ : Premières tendances

Cohen: La première heatmap pour l’Espagne, gracieuseté de WhoScored, met en évidence deux tendances clés jusqu’à présent : premièrement, le désir de la Suède d’attaquer et de renforcer le côté droit, ce qui exerce une pression sur la gauche espagnole. Le second est le désir de l’Espagne de mettre ses joueurs créatifs sur le ballon dans le canal droit alors qu’ils travaillent vers le dernier tiers.

18′ : les supporters suédois enfermés

14′ : l’Espagne passe presque devant

Olga Carmona a failli placer l’Espagne en premier sur le tableau de bord avec un tir de l’extérieur de la surface.

13′ : Nombres de passes clés

Cohen: Quelques premiers chiffres de passes de ce match :— L’Espagne compte déjà quatre joueurs avec au moins 10 passes réussies

— La Suède n’a aucun de ces joueurs. C’est le modèle que nous verrons probablement tout au long du match alors que l’Espagne s’installe dans son style typique de contrôle.

11′ : l’Espagne presque première sur l’échiquier

9′ : Des styles d’attaque contrastés

Cohen: La différence de style offensif entre ces deux équipes devrait donner lieu à une bataille fascinante. La Suède a tendance à jouer plus directement et s’appuie fortement sur les coups de pied arrêtés pour créer des occasions de marquer. L’Espagne a conservé plus de possession de balle que n’importe quelle équipe du tournoi et est entrée dans le match d’aujourd’hui avec 76 séquences de plus de 10 passes, ce qui la place au deuxième rang derrière les Pays-Bas. En revanche, la Suède n’a que 43 séquences de plus de 10 passes dans le tournoi de cette année.

6′ : la Suède attaque tôt

Le point de vue de Cohen : La Suède est entrée dans le match d’aujourd’hui en tant qu’équipe extrêmement dominante à droite. Les Suédois ont attaqué sur leur côté droit 50% du temps, puis se sont appuyés sur des centres dans la surface. Déjà, nous voyons la tentative de l’Espagne de lutter contre cela en forçant la Suède vers la gauche lors de la construction à l’arrière. L’avant-centre espagnol, Jennifer Hermoso, est la pointe de la presse et elle incline son corps pour forcer la Suède vers le côté qu’elle évite généralement.

4′ : Garder les gardiens honnêtes

1′ : Nous sommes en cours

AVANT-MATCH

Les perspectives de l’Espagne

L’entraîneur Jorge Vilda a pris une énorme décision en incluant le milieu de terrain Alexia Putellas dans son onze de départ pour le match d’aujourd’hui. Putellas, qui a remporté les deux derniers prix Ballon d’Or Féminin récompensant la meilleure joueuse du monde, est toujours en train de retrouver sa pleine forme après avoir subi une déchirure du LCA l’année dernière. Elle n’a commencé que deux matchs dans le tournoi jusqu’à présent et a joué 155 minutes au total.

Non seulement l’inclusion de Putellas était un gros appel basé sur sa forme physique, mais il y avait aussi la tension sous-jacente sur le terrain entre elle et son compatriote milieu de terrain de Barcelone Aitana Bonmati, l’une des vedettes du tournoi avec trois buts et deux passes décisives. Pour être clair, il n’y a pas de mauvais sang entre Putellas et Bonmati. Au contraire, les deux joueurs voient et jouent le jeu de manière similaire à partir de positions similaires, ce qui peut entraîner des problèmes d’espacement et des moments de disjonction sur le terrain. Les meilleures performances de Bonmati du tournoi sont venues avec Putellas hors de la formation.

Autres acteurs clés pour l’Espagne :

Arrière droite Ona Battle : Mène toutes les joueuses de la Coupe du monde féminine avec neuf centres dans la surface de réparation. Elle est à égalité avec l’arrière gauche espagnole Olga Carmon pour le plus grand nombre de passes dans la surface de réparation avec 15.

Milieu de terrain titulaire Teresa Abelleira : mène toutes les joueuses de la Coupe du monde féminine avec 57 passes dans le dernier tiers. Elle est également à égalité avec sa coéquipière Irene Paredes pour les passes les plus progressives du tournoi de cette année avec 51.

L’attaquante Eva Navarro : Joue le rôle de super remplaçante pour l’Espagne en sortant du banc dans quatre des cinq matches jusqu’à présent. Elle mène toutes les joueuses de la Coupe du monde féminine avec 1,78 actions de création de buts toutes les 90 minutes. —Michael Cohen

Les perspectives de la Suède

La Suède a atteint les demi-finales consécutives de la Coupe du monde féminine pour la première fois et fait sa cinquième apparition au classement général en demi-finale, à égalité avec l’Allemagne pour le deuxième plus grand nombre de l’histoire. Les Suédois sont à la recherche de leur premier voyage en finale depuis 2003, lorsqu’ils ont terminé deuxièmes contre l’Allemagne. L’écart potentiel de 20 ans entre les apparitions à la finale de la Coupe du monde serait le plus grand écart jamais enregistré par une nation.

Pour la Suède, le manager Peter Gerhardsson navigue dans son quatrième tournoi majeur en charge. Il a atteint les demi-finales dans chacun d’eux pour établir son équipe comme l’une des meilleures au monde, comme en témoigne son classement mondial n ° 3 à l’entrée de la Coupe du monde de cette année. La Suède est invaincue en 11 matches contre l’Espagne avec un record de sept victoires, quatre nuls et zéro défaite.

Acteurs clés pour la Suède :

Défenseur central Amanda Ilestedt : À égalité pour le deuxième plus grand nombre de buts à la Coupe du monde féminine avec quatre buts, tous sur coups de pied arrêtés. Elle est excellente dans les airs aux deux extrémités du terrain et est particulièrement douée pour trouver le ballon sur les coups de pied de coin. Sa marque de +1,4 buts moins les buts attendus (xG) se classe au septième rang de la Coupe du monde de cette année et reflète sa capacité à transformer des occasions difficiles en buts.

Gardien Zecira Musovic : Héros de la victoire de la Suède sur les États-Unis en huitièmes de finale, Musovic n’a encaissé qu’un seul but en 180 minutes jusqu’à présent. Elle se classe troisième pour les arrêts avec 18 et a une marque stupéfiante de +2,4 xG moins les buts accordés après le tir, ce qui démontre une capacité à effectuer des arrêts difficiles au-delà de ce qui est attendu.

Milieu de terrain Kosovare Asllani : Le cœur et l’âme de cette équipe suédoise évolue en 10e position sous l’attaquante Stina Blackstenius. C’est une figure clé de la transition pour les Suédois, ce qui sera essentiel alors qu’ils cherchent à faire pression sur cette équipe espagnole soucieuse de possession. —Michael Cohen

La mise en scène

L’équipe World Cup NOW prépare tout le monde pour le match.

Les objectifs font sourire

Rester calme dans l’embrayage

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde féminine et comment regarder chaque match en direct ici. Retrouvez les dernières partitions ici.

